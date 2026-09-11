De la Espriella anuncia captura de alias ‘El Flaco’, señalado cabecilla del ELN en Cauca

El presidente reportó la detención de dos presuntos integrantes del ELN en La Sierra y aseguró que seguirá golpeando sus armas, finanzas y redes - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo golpe contra el ELN tras la captura de alias ‘El Flaco’, señalado como cabecilla de una comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño de esa guerrilla. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 10 de septiembre en el municipio de La Sierra, Cauca.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el mandatario informó la captura a través de un mensaje en X, en el que aseguró que junto a alias ‘El Flaco’ fue detenido otro presunto integrante de esa estructura armada. El Gobierno los señaló como presuntos narcoterroristas vinculados con actividades criminales en el suroccidente del país.

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“Seguimos golpeando al ELN y protegiendo a los colombianos de sus acciones criminales. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus redes de apoyo”, aseguró De la Espriella.

El presidente indicó que alias ‘El Flaco’ estaría relacionado con extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento contra habitantes del Macizo Colombiano, una zona donde las autoridades han advertido presencia de estructuras armadas ilegales y riesgos para la población civil.

Operativo en La Sierra, Cauca

La captura se produjo en La Sierra, municipio caucano ubicado en una región estratégica para la movilidad de estructuras ilegales. Según el reporte presidencial, la operación fue ejecutada por la Fuerza Pública y permitió afectar a una comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN.

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El Gobierno presentó el resultado como parte de una ofensiva dirigida contra los mandos, redes de apoyo y capacidades armadas de esa guerrilla. La detención de alias ‘El Flaco’ fue destacada por el presidente como un nuevo paso dentro de la estrategia de presión contra estructuras señaladas de cometer delitos contra comunidades del Cauca.

Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil, cuatro armas cortas, 829 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación y ocho detonadores eléctricos. También fueron encontrados equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos considerados de interés para las investigaciones.

Ese material, según el reporte conocido, será clave para establecer posibles vínculos, redes de apoyo, movimientos y actividades de la comisión señalada. Las autoridades deberán verificar el alcance de la información obtenida durante la operación y su relación con otros hechos atribuidos al ELN en la región.

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La incautación de armas y explosivos fue presentada por el Gobierno como una afectación directa a la capacidad operativa del grupo armado. En el mensaje presidencial, De la Espriella insistió en que la ofensiva no se limitará a capturas, sino que también apuntará a recursos, estructuras financieras y logística.

Gobierno promete más presión contra el ELN

El anuncio se suma a otros mensajes recientes del Gobierno contra grupos armados ilegales. En esta ocasión, De la Espriella elevó el tono frente al ELN y aseguró que las estructuras señaladas de terrorismo no tendrán margen de tranquilidad en el país.

“En Colombia, los terroristas no van a tener un minuto de tranquilidad”, declaró el presidente tras informar el resultado del operativo.

La captura de alias ‘El Flaco’ ocurre en un momento de tensión por los ataques atribuidos a estructuras armadas en distintos departamentos. El Gobierno ha insistido en una línea de acción enfocada en perseguir cabecillas, decomisar armamento y debilitar fuentes de financiación de organizaciones ilegales.

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ELN - crédito Ejército

En el caso del Cauca, las autoridades han identificado riesgos asociados a extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y presiones contra comunidades. Por eso, el señalamiento contra alias ‘El Flaco’ apunta a hechos que habrían afectado directamente a habitantes del Macizo Colombiano.

El Ejecutivo no entregó más detalles sobre la identidad del segundo capturado ni sobre eventuales audiencias judiciales. Sin embargo, informó que el material incautado incluye documentos de interés, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño.

Por ahora, el Gobierno presenta la operación como un resultado relevante contra el ELN en Cauca. La siguiente etapa estará en manos de las autoridades judiciales, que deberán avanzar en la legalización de capturas, imputaciones y verificación del material encontrado durante el procedimiento.

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