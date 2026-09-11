Queso crema con sabor a chile en nogada: la botana perfecta para el 15 de septiembre

Una barra de queso crema con granada, nuez y frutas se sirve junto a galletas saladas sobre una mesa con mantelería tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una botana cremosa, colorida y con sabor a fiesta mexicana: este queso crema inspirado en el chile en nogada combina el toque suave de la nuez, el aroma del chile poblano y el contraste fresco de la granada.

Es una opción ideal para compartir el 15 de septiembre, durante la celebración del Día de la Independencia de México. Se sirve frío, acompañado con galletas saladas, tostadas o rebanadas de pan.

PUBLICIDAD

Receta de queso crema con sabor a chile en nogada

Se trata de una preparación untable a base de queso crema, chile poblano, nuez, fruta picada, perejil y granada. Su presentación reúne los colores de la bandera mexicana y recuerda los sabores tradicionales del chile en nogada, pero en una versión sencilla para botanear.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 20 minutos

Reposo en refrigerador: 5 minutos

Un queso crema preparado al estilo chile en nogada se presenta en un plato rodeado de galletas saladas sobre un mantel con adornos patrios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

190 g de queso crema, a temperatura ambiente. 1 chile poblano. 40 g de nuez, finamente picada. 30 g de manzana, cortada en cubitos pequeños. 30 g de durazno, cortado en cubitos pequeños. 15 g de pasitas, picadas. 1 cucharada de cebolla blanca, finamente picada. 1 cucharada de perejil fresco, picado. 2 cucharadas de semillas de granada. 1 cucharadita de miel. 1 cucharadita de jugo de limón. 1 pizca de canela molida. 1 pizca de nuez moscada. 1 pizca de sal. 1 pizca de pimienta negra molida. 1 paquete de galletas saladas, para servir.

Cómo hacer queso crema con sabor a chile en nogada, paso a paso

Asa el chile poblano directamente sobre la flama o en un comal caliente hasta que la piel quede negra y ampollada por todos lados. Coloca el chile dentro de una bolsa de plástico o recipiente tapado durante 5 minutos. Este reposo ayuda a que la piel se desprenda con mayor facilidad. Retira la piel, las semillas y las venas. No enjuagues demasiado el chile, porque podría perder parte de su sabor. Sécalo con una servilleta y pícalo finamente. En un tazón, coloca el queso crema a temperatura ambiente. Añade la miel, el jugo de limón, la canela, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Mezcla hasta obtener una preparación suave y uniforme. El queso crema debe estar blando, pero no caliente, para que conserve buena consistencia. Incorpora el chile poblano, la nuez, la manzana, el durazno, las pasitas, la cebolla y el perejil. Mezcla con movimientos suaves para evitar que la fruta se deshaga. Prueba y ajusta la cantidad de sal o limón. Coloca el queso crema en un plato o refractario pequeño. Dale forma redonda o rectangular y alisa la superficie. Decora con las semillas de granada y un poco de nuez picada. Agrega la granada justo antes de servir, para que conserve su color y textura. Refrigera durante 5 minutos y sirve con galletas saladas.

Queso crema. (foto: Crujiente y al Dente)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones como botana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 145 kcal

Grasas: 11 g

Carbohidratos: 8 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva el queso crema en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 2 días.

Para mantener una mejor textura, agrega las semillas de granada justo antes de servir. No se recomienda congelar, ya que el queso crema puede separarse y perder cremosidad al descongelarse.

PUBLICIDAD