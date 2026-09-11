México

¿Quién es Deiry Ramírez? La mexicana que marcó un espectacular doblete ante Argentina en el Mundial Sub-20

La atacante incluso estuvo cerca de completar un hat-trick

Una futbolista suspendida en el aire eleva la pierna para tocar un balón de fútbol con el calzado.
(@deiryramirez_ / Instagram)
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Deiry Ramírez se convirtió en la gran protagonista de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 durante su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Femenil, disputado este viernes 11 de septiembre.

La atacante de Tigres Femenil marcó un doblete ante Argentina y estuvo cerca de conseguir un tercer tanto, pero México terminó empatando 2-2, resultado que dejó al conjunto tricolor en el tercer lugar del Grupo A y fuera de la siguiente ronda.

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La delantera mexicana apareció en un momento clave del encuentro. Al minuto 36, recibió el balón fuera del área y sacó un potente derechazo que terminó en el fondo de las redes para igualar el marcador.

Cinco minutos después, Ramírez volvió a hacerse presente. Al 41′, encontró nuevamente el camino al gol y completó su doblete para darle la vuelta al partido y colocar a México en ventaja.

La atacante incluso estuvo cerca de completar un hat-trick. Al minuto 47, volvió a mandar el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue anulada por una mano, por lo que el tanto no subió al marcador.

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Sin embargo, los goles de Ramírez no fueron suficientes para que México consiguiera el resultado que necesitaba. El empate ante Argentina dejó al conjunto dirigido por Doriva Bueno en la tercera posición de su grupo, por lo que quedó eliminado del Mundial.

Su actuación ante Argentina puso el foco sobre una futbolista que ha desarrollado prácticamente toda su carrera dentro de las estructuras juveniles de Tigres Femenil y que ahora busca consolidarse como una de las piezas importantes de la nueva generación del futbol mexicano.

¿Quién es Deiry Ramírez?

(@deiryramirez_ / Instagram)
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Originaria de Monterrey, Nuevo León, Deiry Ramírez mide 1.63 metros y pesa 53 kilogramos. Su historia con Tigres comenzó en el Apertura 2021, cuando se incorporó a la categoría Sub-17 de la institución.

Desde entonces, la atacante avanzó por las distintas etapas del proceso formativo de las Amazonas hasta recibir la oportunidad de integrarse al primer equipo.

Su debut en la Liga MX Femenil ocurrió durante el Clausura 2023, un momento especial dentro de la historia de la cantera de Tigres, pues se convirtió en la primera futbolista formada en las fuerzas básicas del club en ser registrada con el primer equipo.

La regiomontana acumula 68 partidos oficiales en fuerzas básicas y 18 apariciones con el primer equipo, como parte de un proceso que comenzó desde las categorías juveniles de la institución.

De las fuerzas básicas de Tigres a la Selección Mexicana Sub-20

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El crecimiento de Ramírez dentro de Tigres también le abrió las puertas de las selecciones nacionales juveniles. La futbolista forma parte del proceso de la Selección Mexicana Sub-20 desde sus primeras etapas y acompañó la preparación del equipo rumbo al Mundial de la categoría.

Ahora, ya dentro de la Copa del Mundo, la atacante cobró protagonismo en uno de los escenarios más importantes del futbol juvenil.

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