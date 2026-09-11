Edgar Cháirez vs Tim Elliott: “Por algo me están poniendo con él”, advierte el mexicano previo a la Noche UFC 2026

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

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Edgar Cháirez volverá a subir al octágono este sábado 12 de septiembre con una misión clara: demostrar que está listo para enfrentar a uno de los peleadores con mayor recorrido dentro de la UFC.

El mexicano se medirá con el estadounidense Tim Elliott en la cartelera preliminar de la Noche UFC, evento que llegará por cuarta ocasión al calendario de la promotora para celebrar la Independencia de México. La función se realizará en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, y reunirá a distintos combatientes mexicanos y latinoamericanos.

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Para Cháirez, la pelea representa mucho más que una nueva aparición dentro de la compañía. Frente a él estará un rival de 39 años y con una larga trayectoria en las artes marciales mixtas, una experiencia que el mexicano considera ideal para medir su propio nivel.

(Alexander Ortiz / Infoabe México)

En charla con Infobae México, el peleador de 30 años explicó lo que significa enfrentarse a uno de los nombres con mayor recorrido dentro del circuito estadounidense.

“Simplemente es algo bueno empezar a pelear con los nombres más veteranos y experimentados que tiene la compañía, que llevan muchísimos años aquí. Por algo me están poniendo con él, así que hay que demostrar mi nombre y lo que soy. Va a ser una fuerte prueba para mí”.

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Pero el mexicano no quiere limitarse simplemente a competir. Su intención es buscar una actuación contundente y, de acuerdo con lo que adelantó, intentará conseguir la victoria por la vía del nocaut.

Los números de Cháirez y Elliott

(Cortesía: UFC Español / Paramount+)

Edgar llegará a Glendale después de conseguir una victoria sobre Bruno Silva el pasado 6 de junio, a quien derrotó por sumisión en el primer round, a los 4:13 minutos.

De acuerdo con el registro oficial de la UFC, el mexicano actualmente registra una marca profesional de 14 victorias y seis derrotas, con nueve triunfos por sumisión y cuatro por nocaut.

(Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

Por su parte, Tim Elliott cuenta con un récord de 22-14-1, con ocho victorias por la vía de la sumisión. El estadounidense también llegará a este compromiso tras conseguir un triunfo sobre Steve Erceg en su última presentación, el 2 de mayo.

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“Muy contento de estar en otra Noche Mexicana”

(Foto: Cortesía / Combate Américas)

La pelea de este sábado también tendrá un significado especial para Edgar Cháirez por el escenario en el que se desarrollará. La Noche UFC nació en 2023 como una celebración alrededor de la Independencia de México y, desde entonces, se ha convertido en una de las fechas más importantes del calendario para los peleadores mexicanos y latinoamericanos.

La edición de este año será la cuarta de este evento y contará nuevamente con una importante presencia de representantes de México, entre ellos Brandon Moreno, Alexa Grasso y Edgar Cháirez.

Para el peleador originario de Baja California, volver a formar parte de esta celebración genera una motivación especial.

“Muy contento de estar en otra Noche Mexicana”, mencionó Chairez.

Además, será su regreso al evento dedicado a la afición azteca después de su participación en la segunda edición, cuando fue derrotado por Joshua Van.

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Edgar Cháirez considera que México necesita más oportunidades en la UFC

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

El ‘Puro Chichali’ cree que el país cuenta con suficiente talento para tener una representación todavía mayor dentro de la compañía Dana White.

Para el mexicano, el principal obstáculo no está en la capacidad de los peleadores nacionales, sino en la cantidad de oportunidades disponibles para que puedan desarrollarse y llegar al máximo nivel.

“Somos mexicanos, los chingadazos son mexicanos, a mí se me hace que somos poquitos, nos falta oportunidad. Así como somos 17 o 18, podemos ser 50, pero falta oportunidad y desarrollar más en México este deporte para que lleguen más. Todos los que estamos destacamos, imagínate si fuéramos más”.

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Cháirez piensa que organizar más funciones en territorio tricolor ayudaría a encontrar nuevos talentos y permitiría que las artes marciales mixtas tuvieran un crecimiento todavía mayor.

Incluso planteó la posibilidad de que la compañía de MMA pudiera realizar más eventos en México durante un mismo año.

“Porque no pudiera haber 2 UFC México al año, además de la Noche UFC acá en Estados Unidos. Sin problemas si hubiera tres o cuatro eventos en cualquier parte de México se llenan todos porque nos encantan los deportes de contacto”.

La organización regresó a México en febrero de 2026 con una función en la Arena CDMX, encabezada por Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh. En aquella cartelera también participó Cháirez, quien derrotó a Felipe Bunes por decisión dividida.

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Cháirez quiere ganarse un lugar más importante dentro de la UFC

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Edgar considera que ha hecho méritos para recibir mayores oportunidades, aunque también reconoce que la única manera de conseguirlas es continuar demostrando dentro del octágono que está preparado para enfrentar desafíos cada vez mayores.

“Definitivamente siento que merezco más, pero si no es así hay que chingarle más y ganarse las cosas. Esperemos en un futuro tener el lugar que creo que me merezco y estar entre los más populares”.

El peleador también entiende que ganar combates no siempre es suficiente para convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la compañía. Para él, construir una carrera dentro de la UFC implica sumar victorias, pero también ofrecer actuaciones que conecten con los aficionados.

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“Obviamente te tienes que ganar las cosas, te las van a dar si tienes un nombre, me las tengo que ganar, pero bueno, parece ser que todavía no es suficiente para UFC, así que tengo que seguir trabajando, seguir sumando victorias y dar buenos espectáculos para sumar números, porque no nada más es ganar, ya me di cuenta, tengo muchas ganadas y aun así siempre hace falta algo”.

¿Qué sigue para Edgar Cháirez después de enfrentar a Tim Elliott?

(Cortesía: UFC Español / Paramount+)

Antes de pensar en su siguiente rival, Cháirez tendrá que superar una prueba que considera importante para su desarrollo. Tim Elliott representa experiencia, recorrido y una oportunidad para que el mexicano vuelva a demostrar que puede competir ante peleadores consolidados dentro de la UFC.

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El propio Cháirez sabe que una actuación convincente podría abrirle la puerta a nuevos desafíos, aunque prefiere concentrarse en lo inmediato y seguir avanzando pelea por pelea.

“Ahora que inventaron eso de los Meta Rankings no sé qué pueda pasar. Me siento en buena posición, yo siento que después de Tim Elliott ya viene un Top 7 o Top 5, yo lo que quiero es pelear sea como sea. Si gano esta yo creo me puedo ir al Top 10 y luego al Top 5, así sucesivamente”.

Por ahora, el objetivo está en Glendale.

Edgar Cháirez y Tim Elliott se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en la cartelera preliminar de la Noche UFC, que comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la función principal está programada para las 15:00 horas. La transmisión estará disponible a través de la plataforma de streaming Paramount+.