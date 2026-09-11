Exjugador inglés compara el estadio Estadio Azteca con un lugar “creado por los dioses del futbol” 

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 General view inside the stadium as the teams line up with young mascots during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

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La Copa del Mundo de 2026 terminó, pero algunas de las historias que dejó el torneo continúan apareciendo semanas después. Para algunos futbolistas y aficionados extranjeros, la experiencia de vivir un partido en México significó mucho más que presenciar un encuentro internacional, especialmente cuando el escenario fue el histórico Estadio Azteca.

El inmueble de Santa Úrsula volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial. Con una historia vinculada a algunos de los momentos más importantes del futbol internacional, el recinto recibió nuevamente a miles de aficionados y mostró una de sus principales características: la intensidad de sus tribunas.

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(Especial)

Uno de los extranjeros que quedó particularmente sorprendido fue Kieran Gibbs, exjugador del Arsenal y de la selección de Inglaterra. El antiguo lateral recordó su experiencia durante el enfrentamiento entre Inglaterra y México en los Octavos de Final de la Copa del Mundo y explicó que el ambiente que encontró en el estadio fue completamente distinto a cualquier otro que hubiera vivido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Raquel Cunha

El exfutbolista, quien se retiró en 2022 después de jugar para el Inter Miami, aseguró que la atmósfera del inmueble llegó a hacerlo sentir como si estuviera fuera de la realidad.

“Sinceramente, sentí que había jugado en ambientes bastante hostiles a lo largo de mi carrera. Pero simplemente no parecía que estuviéramos en este planeta. Parecía algo sacado de una película, creado por los dioses del futbol. Fue una locura”, mencionó Kieran Gibbs, exjugador del Arsenal.

La historia del Azteca también lo impresionó

Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 A giant Mexican flag is displayed during a tribute to Mexico's Armed Forces and Mexico City police for their work during the 2026 FIFA World Cup before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá del ruido generado por los aficionados, Gibbs también quedó fascinado con la propia estructura del estadio. El inglés explicó que la manera en la que están distribuidos los accesos, túneles y zonas de las gradas contribuyó a generar una experiencia que difícilmente olvidará.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "WORLD CUP DAILY ONE" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Para el exdefensor, recorrer el inmueble antes de llegar a su asiento le permitió percibir la historia acumulada durante décadas en uno de los estadios más reconocidos del planeta.

“Incluso la forma en que está construido el estadio, porque yo estaba sentado en las filas inferiores, y en esas filas en realidad bajas hacia el estadio, pasas por los túneles antes de volver a subir. Sólo esa experiencia de entrar, con los ecos resonando, la mampostería de ladrillo se podía sentir la historia en el estadio. Y luego, al salir hacia los asientos cada vez que marcábamos, o incluso cuando ellos marcaban, terminábamos empapados de cerveza porque los mexicanos lanzaban vasos llenos”, finalizó en el podcasts SoccerwiseHQ.

La anécdota refleja el impacto que tuvo la afición mexicana durante la Copa del Mundo. Para Gibbs, el encuentro no quedó únicamente en el recuerdo por lo ocurrido dentro del terreno de juego, sino también por todo lo que rodeó su visita al Coloso de Santa Úrsula.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Paul Childs

El Estadio Azteca, que ahora es escenario habitual de América, Cruz Azul y Atlante en la Liga MX, volvió así a demostrar por qué ocupa un sitio especial dentro de la historia del futbol mundial.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 General view inside the stadium during the national anthems before the match REUTERS/Daniel Becerril

Durante el Mundial 2026, México volvió a convertir sus estadios en auténticos centros de celebración y el Azteca fue, una vez más, uno de los lugares donde esa pasión quedó expuesta ante los ojos del mundo. La experiencia de Gibbs sirve como muestra de que el impacto del futbol mexicano no termina cuando el partido llega a su final: también permanece en quienes tienen la oportunidad de vivirlo desde dentro.