Megapuente en Campeche para dar el Grito: Layda Sansores ‘regala’ dos días de descanso

"Es un regalo de una tía”, expresó la gobernadora de Campeche. (Cuartoscuro)

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La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció dos días adicionales de descanso para estudiantes y docentes después de la conmemoración del Día de la Independencia, el 16 de septiembre, dando inicio a un megapuente de seis días junto con el fin de semana.

Layda Sansores planteó durante su conferencia del Martes de Jaguar, que el jueves y viernes posteriores al desfile cívico del 16 que se organiza en varias partes de la entidad, fueran inhábiles. La propuesta se dirigió a las escuelas del estado, donde maestros y alumnos participan en las actividades por la Independencia de México.

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El 16 de septiembre ya era un día inhábil por la conmemoración patria. Con el anuncio de la mandataria estatal, el descanso se extendió al jueves y viernes, que, al juntarse con el fin de semana, se convirtió en varios días de descanso que los jóvenes agradecieron a la mandataria estatal.

El descanso se extendió hasta el fin de semana

La gobernadora explicó que la medida busca facilitar la asistencia de los maestros a los desfiles que se realizan en los municipios. Señaló que, aunque en la capital del estado no todos participan en una marcha, en otras localidades las escuelas ya se organizaban para el acto cívico.

“Varios maestros dicen: ‘No, ¿cómo voy a ir a marchar?’, porque aquí no marchan en la capital”, expresó Sansores y precisó que en los municipios los docentes deben acudir al desfile por el aniversario de la Independencia. Por esa razón propuso conceder los dos días de descanso posteriores a la fecha patria.

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En el espíritu del Mes Patrio, se iza la bandera para conmemorar la Independencia de México-Credito:cuartoscuro

Sansores también aludió a las celebraciones de la noche del 15 de septiembre. Dijo que el puente permitiría participar en los festejos, asistir a las actividades del día siguiente y contar con más días para descansar.

“Entonces, te quedan 15, 16, jueves, viernes. Y luego sábado y domingo y quedan bien recuperados”, afirmó la gobernadora al explicar el calendario.

“Es un regalo de una tía”, señaló Sansores

La gobernadora de Campeche sometió a votación entre los asistentes para preguntar si consideraban inconveniente suspender actividades durante esas dos jornadas. Entre risas, los presentes señalaron que no había oposición a la propuesta.

“He pensado que también para los jóvenes tener como varios días seguidos inesperadamente, bueno, pues es un regalo de una tía”, dijo. Después agregó que consentirlos era una muestra de cariño.

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Por su parte, directivos de escuelas consideraron que el calendario permitiría cumplir con las actividades para celebrar la Independencia de México y dar tiempo a los alumnos para participar en los festejos, por ejemplo, para los preparativos de sus desfiles.

Los días inhábiles fueron jueves y viernes

Tras escuchar las intervenciones, Sansores declaró aprobada la propuesta. La gobernadora bromeó con que la decisión se tomó por vía democrática y pidió que no le atribuyeran sola la responsabilidad por el megapuente.

“Está decidido. Así es la democracia. A mí no me echen la culpa después”, expresó ante los aplausos de los asistentes.

La mandataria aclaró que el martes 15 correspondía a la noche del Grito de Independencia y el miércoles 16 era el día oficial de la conmemoración, además de los desfiles en los municipios.

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Los días adicionales de suspensión fueron el jueves y viernes. Con ello, estudiantes, maestros y personal escolar tendrán descanso desde las celebraciones patrias hasta el fin de semana. “Los que son inhábiles que se están dando son jueves y viernes. El sábado y domingo ya les toca”, puntualizó la funcionaria estatal.