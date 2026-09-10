Cartagena tendrá sistema de transporte público por el mar: así serán las rutas y características de los acuabuses

Cartagena iniciará en diciembre de 2026 las pruebas piloto del transporte público acuático por la bahía para evaluar su integración con Transcaribe - crédito Distrito de Cartagena

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La Alcaldía de Cartagena y el mandatario Dumek Turbay oficializaron el inicio de los planes piloto para el sistema de transporte público acuático por la bahía en diciembre de 2026.

Con este proyecto, la administración distrital proyecta evaluar la viabilidad de una red marítima permanente que reduzca la congestión vial urbana y se integre paulatinamente a Transcaribe.

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La prueba arrancará con una red de cuatro estaciones: Bocagrande, el muelle de La Bodeguita, Bazurto y Pasacaballos. El dato central que la administración quiere verificar es si un trayecto que hoy por tierra puede tardar cerca de dos horas entre Pasacaballos y Bocagrande puede hacerse por agua en unos 15 minutos.

Según la información divulgada por la Alcaldía, el piloto no abrirá desde diciembre una operación comercial completa. La fase experimental se concentrará en medir tiempos de viaje, demanda de pasajeros, frecuencias necesarias, funcionamiento de las embarcaciones, seguridad de los usuarios, condiciones de los muelles y conexión con el transporte terrestre.

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La Alcaldía de Cartagena medirá si el trayecto entre Pasacaballos y Bocagrande puede bajar de casi dos horas por tierra a unos 15 minutos por agua - crédito Transcaribe

Ese primer examen operativo definirá si la bahía puede incorporarse de manera permanente al sistema de transporte público de la ciudad. También servirá para calcular la tarifa, los horarios, las condiciones de transbordo y la sostenibilidad de una eventual operación comercial.