México

Vanessa Huppenkothen teme por llamadas misteriosas luego de un presunto acoso vial

La conductora deportiva denunció que números desconocidos la contactan de forma insistente al igual que a tres de sus conocidas

Una mujer con chaqueta gris sostiene un micrófono con el logotipo de TUDN frente a las graderías de un estadio.
La conductora cubrió el Mundial 2026 tras su regreso a TUDN (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Vanessa Huppenkothen, afamada reportera de deportes en México, causó preocupación el pasado 19 de agosto cuando circulaba sola en su automóvil por Avenida Ejercito Nacional, en la CDMX. Al detectar que una camioneta roja, de la marca Toyota, presuntamente la siguió, ella comenzó una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram.

En la grabación, miles de personas siguieron el presunto acoso vial contra Vanessa y escucharon su voz, marcada por el miedo.

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“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace. Ay, no, no, no, no, no. Diosito santo. Oigan, si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr**. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya. No, no se va a ir. No se va a ir, Diosito santo. Ay. Ay, Dios mío. Vengo sola, ayúdenme, por favor. Por favor, por favor”, suplicó la conductora que trabaja en TUDN.

Cuando el vehículo se detuvo, Vanessa Huppenkothen aceleró para pedir ayuda a una de las unidades del Ejército Mexicano que se encontraba en esa misma vía. Para tranquilizar a sus fans, la periodista subió un nuevo video desde su casa, confirmando que se encuentra bien y “a salvo”.

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“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, comentó Vanessa Huppenkothen.

Exhibe llamadas desconocidas tras presunto hostigamiento

La reportera y tres amigas han recibido llamadas misterioras
La reportera y tres amigas han recibido llamadas misterioras (X / Vanessa Huppenkothen)

El miércoles 9 de septiembre, Vanessa Huppenkothen nuevamente se encontró activa en sus redes sociales para advertir a sus seguidores que ella y otras amigas han recibido llamadas desconocidas en los últimos días, señalando que al marcar a esas líneas, la operadora indica su inexistencia.

“Van 3 amigas que también les marcan diario de un teléfono que empieza con 5598… si lo bloqueas te llaman de otra línea que empieza igual. Contestas y cuelgan, marcas y no existen…. A alguien de aquí también le pasa?”, cuestionó Vanehupp mostrando una foto con el número de llamadas registradas en la semana.

“Con el paso de las horas, sus followers respondieron que también han recibido llamadas telefónicas de algunos números expuestos por la especialista en temas deportivos. “Estoy igual”, “Se ha incrementado en los últimos días. Y no sólo eso, aparecen luego como desconocidos y no los puedo bloquear”, “La misma situación, más de 300 llamadas de estos números”, revelaron algunos usuarios en X.

Aseguran camioneta que persiguió a Vanessa Huppenkothen

Mujer rubia de ojos azules con aretes grandes, junto a pantalla que muestra un SUV rojo en calle nocturna y elementos de redes sociales
Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO conmociona las redes sociales. (Instagram / X)

Un día después de la filmación de la exreina de belleza, las autoridades capitalinas lograron detener al vehículo tras una persecución sobre avenida Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa, a la altura del metro Guelatao. El conductor fue presentado ante un Juez Cívico, para determinar su situación.

Desde entonces no se había vuelto a tocar este tema sino hasta el momento que Vanessa Huppenkothen alertó a sus seguidores de las llamadas que recibe en su celular, reflejando su temor después de aquella noche de angustia al sufrir acoso vial camino a su hogar.

¿Quién es Vanessa Huppenkothen, conductora y periodista deportiva?

Especial
La periodista deportiva deslumbra con vestido corto sin tirantes. (Instagram @vanehupp)

Vanessa Huppenkothen, de 43 años, nació el 24 de julio de 1984 en la Ciudad de México. Hija de padre alemán y madre mexicana, es conductora y periodista en deportes, con trayectoria en Televisa, ESPN y TUDN actualmente.

También fue reina de belleza y es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Vanessa Huppenkothen comenzó su carrera en los medios deportivos después de participar en certámenes de belleza en 2007, donde recibió el reconocimiento Miss Deporte.

Ella inició en el equipo de Televisa Deportes. Participó en coberturas como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los Mundiales de Futbol en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En 2016 se incorporó a ESPN y fue entrevistada en vivo por el respetado José Ramón Fernández.

Vanessa huppenkothen
La conductora deportiva muestra su amor por la Selección Mexicana. (Foto: IG/@vanehupp)

A lo largo de su carrera, Vanehupp ha estado en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y Super Bowls. Para el 2025 anunció su retornó a TUDN para participar en coberturas especiales y ser parte del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

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