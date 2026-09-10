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Los precios del petróleo subieron hasta 7% tras una nueva escalada en Medio Oriente

El repunte llegó después de que los hutíes tomaran el puerto yemení de Mocha y se intensificaran los ataques a petroleros en Ormuz, en un conflicto entre Washington y Teherán sin salida visible

Los precios del petróleo subieron este jueves por los ataques al transporte marítimo en Oriente Medio y la guerra entre Estados Unidos e Irán. (EFE/ Henry Chirinos)
Los precios del petróleo subieron este jueves por los ataques al transporte marítimo en Oriente Medio y la guerra entre Estados Unidos e Irán. (EFE/ Henry Chirinos)
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Los precios del petróleo se dispararon este jueves ante el recrudecimiento de los ataques contra el transporte marítimo en Oriente Medio, en momentos en que la guerra entre Estados Unidos e Irán no muestra señales de resolución. El crudo WTI superó la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo, mientras el Brent alcanzó su nivel máximo desde mediados de ese mes.

El repunte, que llegó a rozar el 7% en algunos contratos, se produjo luego de que los rebeldes hutíes tomaran el control de un puerto estratégico en el mar Rojo y de que se intensificaran los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz. Ambos contratos de referencia acumulan una suba superior al 30% desde los mínimos registrados a principios de agosto.

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El crudo Brent para entrega en noviembre cerró la sesión en 107,63 dólares por barril, con un avance del 6,34% respecto al cierre previo de 101,21 dólares, según los datos del mercado de futuros de Londres. Durante la jornada, el contrato llegó a superar los 108 dólares, su nivel más alto desde mediados de mayo.

En paralelo, los contratos de futuros del WTI para octubre cerraron con una suba del 6%, hasta 102,48 dólares por barril, su cotización más alta en tres meses. El avance representó una ganancia de 6,43 dólares respecto al cierre anterior. Horas antes del cierre, a las 18.27 GMT, el Brent cotizaba a 107,91 dólares (+6,62%) y el WTI a 102,76 dólares (+6,99%), de acuerdo con datos de mercado.

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El precio del petróleo subió un 6% este jueves porque los ataques hutíes contra el transporte marítimo y la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán reavivaron el temor a nuevas interrupciones del suministro global. El WTI superó los 100 dólares por primera vez desde mayo y el Brent alcanzó su nivel más alto desde mediados de ese mes, en un contexto de tensión persistente en las rutas de exportación de crudo de Oriente Medio.

El crudo WTI superó los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo y el Brent alcanzó su nivel más alto desde mediados de ese mes. (EFE/Mike Nelson)
El crudo WTI superó los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo y el Brent alcanzó su nivel más alto desde mediados de ese mes. (EFE/Mike Nelson)

Simon-Peter Massabni, director de desarrollo empresarial de XS.com, señaló que los ataques desde Yemen contra instalaciones energéticas sauditas suponen “una nueva fuente de riesgo para el mercado” que amplía las preocupaciones más allá de Irán y el estrecho de Ormuz. Massabni agregó que la amenaza “ya no se limita a un único punto de estrangulamiento”, sino que ahora incluye la posibilidad de que las interrupciones se extiendan por las rutas de exportación regionales, las instalaciones de producción de petróleo y otras infraestructuras energéticas.

Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, tomaron el control este jueves del puerto yemení de Mocha, lo que representa una nueva amenaza para el tráfico en el mar Rojo. En paralelo, el tráfico en el golfo Pérsico continúa restringido a través del estrecho de Ormuz, donde los ataques a petroleros se intensificaron en los últimos días.

El repunte del petróleo llegó a rozar el 7% tras la toma del puerto yemení de Mocha y la intensificación de los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El repunte del petróleo llegó a rozar el 7% tras la toma del puerto yemení de Mocha y la intensificación de los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el miércoles que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, además de una base estadounidense en Jordania. Según el organismo iraní, la ofensiva respondió a ataques previos de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

Un análisis de S&P Global Energy sostuvo que, dado que las perspectivas de una resolución definitiva del conflicto se han desvanecido y que el Brent superó recientemente los 100 dólares por primera vez desde julio, “los mercados del crudo se están asentando ahora en una nueva normalidad prolongada en la que el riesgo de interrupciones es persistente, no episódico”. Los analistas de la firma señalaron que la durabilidad de este repunte dependerá en gran medida de China, el mayor importador mundial de crudo.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país podría atacar la montaña Pickaxe, cerca de la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, que ya sufrió daños graves. El mandatario apuntó además a que la guerra probablemente se extenderá más allá de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Según The Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses, altos asesores de la Casa Blanca sugirieron a Trump que el conflicto con Irán podría prolongarse durante el resto de su mandato. El diario precisó que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros funcionarios, trasladaron al presidente que la guerra podría extenderse incluso más allá de la investidura del próximo mandatario, prevista para enero de 2029.

Trump ha asegurado en numerosas ocasiones que el conflicto terminará pronto y que lo hará con una victoria de Estados Unidos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) rebajó este jueves su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 380.000 barriles diarios, según se desprende de su reporte mensual. Se trata de la quinta revisión a la baja consecutiva del organismo.

Pese a este ajuste, la OPEP informó que la producción de crudo de los países del golfo Pérsico subió un 1,6% en agosto, impulsada principalmente por las extracciones en Irak, incluso con una caída pronunciada del bombeo en Irán, que retrocedió un 16%.

En el plano doméstico estadounidense, las reservas de petróleo, que excluyen la Reserva Estratégica, disminuyeron en 391.000 barriles la semana pasada, hasta los 424,1 millones de barriles, según informó la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). El organismo estimó además que la producción de crudo del país aumentó en 85.000 barriles diarios, hasta alcanzar un récord de 13,9 millones de barriles diarios.

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