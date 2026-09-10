“¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”: el hijo de Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía

El hijo de Benjamin Netanyahu escribió que “las Malvinas pertenecen a la Argentina” en medio de la disputa de soberanía con el Reino Unido

Guardar

El hijo mayor del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció públicamente sobre la disputa de soberanía por las Islas Malvinas y respaldó el reclamo argentino con un mensaje contundente en sus redes sociales: “¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”.

Yair Netanyahu publicó la frase y rápidamente el mensaje comenzó a circular en redes sociales por la relevancia de su apellido y por tratarse de una definición explícita sobre una disputa territorial que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido.

PUBLICIDAD

Yair Netanyahu respaldó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas con un mensaje publicado en redes sociales (X)

El pronunciamiento, sin embargo, no constituye una declaración oficial del Estado de Israel. Yair Netanyahu no ocupa un cargo en el gobierno israelí y su mensaje en redes sociales no representa, por sí mismo, un cambio en la posición diplomática de ese país sobre la cuestión Malvinas.

Yair, de 34 años, es el hijo mayor de Benjamin Netanyahu y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde suele expresar opiniones sobre distintos temas políticos. Estudió Relaciones Internacionales y en los últimos años se convirtió en una figura con fuerte exposición dentro del entorno político israelí.

Yair Netanyahu no ocupa un cargo en el gobierno israelí y su mensaje no implica un cambio diplomático sobre las Islas Malvinas

El antecedente de Itamar Ben-Gvir

El mensaje de Yair Netanyahu se conoció pocos días después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se pronunciara también sobre la cuestión Malvinas y reclamara que el gobierno israelí respaldara la posición argentina.

PUBLICIDAD

Ben-Gvir, líder del partido Poder Judío, había publicado en sus redes sociales un mensaje dirigido al primer ministro Netanyahu en el que planteó la necesidad de que Israel tomara posición en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. También cuestionó la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Al igual que en el caso de Yair Netanyahu, aquella declaración no implicó un anuncio oficial de la Cancillería israelí ni una decisión formal del gobierno.

Itamar Ben-Gvir pidió al gobierno de Israel que respaldara la posición argentina en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido (Chip Somodevilla/Pool vía Reuters)

Un pronunciamiento en medio de la tensión con el Reino Unido

La aparición de estos mensajes coincide con un momento de tensión entre Israel y el Reino Unido a raíz de las diferencias entre ambos gobiernos por la situación en Medio Oriente y la posición adoptada por Londres respecto de la causa palestina.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el gobierno británico anunció distintas medidas contra Israel y vinculadas con los territorios palestinos, mientras que desde Israel hubo fuertes cuestionamientos a la postura del Reino Unido.

Hasta ahora no existe una consecuencia diplomática concreta para la Argentina ni una modificación formal de la posición de Israel sobre la soberanía de las Islas Malvinas (REUTERS/Ronen Zvulun)

Ese escenario constituye el contexto internacional en el que aparecen las recientes expresiones israelíes sobre la cuestión Malvinas. Por ahora, de todos modos, no existe una consecuencia diplomática concreta para la Argentina ni un cambio formal en la posición del Estado de Israel.

El mensaje de Yair Netanyahu representa así un respaldo público al reclamo argentino expresado desde una figura cercana al primer ministro israelí, pero debe distinguirse de una eventual definición oficial del gobierno de Israel sobre la soberanía de las islas.

PUBLICIDAD