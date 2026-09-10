El presidente de Israel, Isaac Herzog, propuso una cumbre con Líbano y Chipre

Herzog destacó la amistad entre Israel y Chipre y expresó su intención de reforzar la asociación entre Jerusalén y Nicosia (GIL COHEN-MAGEN/Pool via REUTERS/File Photo)

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió una reunión trilateral con Líbano y Chipre en suelo chipriota, para “avanzar hacia la paz” en la región, durante un encuentro con su homólogo Nikos Christodoulides en Nicosia.

“Mi sueño es que nos reunamos aquí, juntos con el presidente de Líbano. Debemos avanzar hacia la paz en nuestra región, asegurándonos al mismo tiempo de que el terrorismo sea rechazado y eliminado”, aseguró el mandatario israelí.

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Herzog también destacó los vínculos entre Jerusalén y Nicosia. “Traigo un mensaje de amistad de parte de Israel y espero que juntos podamos reforzar aún más la asociación única entre nuestros pueblos y naciones”, expresó ante el presidente chipriota.

Por su parte, Christodoulides calificó a Herzog como “un amigo personal de Chipre” y manifestó su intención de mantener conversaciones destinadas a reforzar la cooperación bilateral. El presidente chipriota definió la relación con Israel como una “verdadera asociación estratégica”.

Los presidentes de Israel y Chipre reforzaron su cooperación bilateral en Nicosia (Reuters)

“La relación está anclada en una amplia agenda: desde economía, salud, comercio y energía hasta infraestructura, educación, defensa, ciberseguridad y seguridad marítima”, mencionó Christodoulides. Además, el mandatario añadió que ambos gobiernos trabajan para llevar esa cooperación a “resultados concretos adicionales”.

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El presidente de Chipre también pidió reactivar los formatos de diálogo trilateral en el Mediterráneo oriental, incluso aquellos que incluyeron a Estados Unidos.

Según explicó, el objetivo consistía en sumar a países y gobiernos con posiciones afines en asuntos de seguridad, energía y cooperación regional.

Herzog y Christodoulides ya se habían reunido en diciembre de 2025 durante una cumbre trilateral con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. En ese encuentro, Netanyahu y los líderes de Chipre y Grecia trataron la cooperación militar en el Mediterráneo oriental y la posibilidad de crear una fuerza de respuesta rápida, en medio de las tensiones con el régimen de Irán.

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En dicho encuentro del año pasado, aprobaron un plan de cooperación militar. El acuerdo previó ejercicios y entrenamientos conjuntos, grupos de trabajo y diálogo estratégico sobre asuntos de interés común. Aquí ratificaron su buena relación entre ambas naciones.

El planteo actual de Herzog coincidió con una nueva operación israelí en el sur del Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, informaron hace unas jornadas, que el Ejército tomó el control operativo atribuido a Hezbollah en la cresta de Ali Taher.

Israel informó que destruyó infraestructura subterránea de Hezbollah en Ali Taher, mientras Beirut denunció miles de violaciones israelíes y nuevos desplazados en el sur del Líbano (Social Media/via REUTERS)

Según un oficial del Ejército israelí, la red detectada en Ali Taher incluyó ocho rutas subterráneas con una extensión total superior a 5.400 metros. Las autoridades israelíes sostuvieron que esa infraestructura tuvo como finalidad facilitar “la conquista de Galilea”, en el norte de Israel.

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La operación israelí en la cresta de Ali Taher dejó al menos cinco soldados muertos y 18 heridos, de acuerdo con un análisis del instituto Alma. Las bajas se produjeron durante ataques con drones cargados de explosivos y enfrentamientos con integrantes de Hezbollah.

(Con información de EFE y Europa Press)