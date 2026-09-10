Netanyahu advirtió que el régimen de Irán está intentando reconstruir su capacidad militar para fabricar armas nucleares

Benjamin Netanyahu afirmó que Irán intenta recuperar su capacidad para fabricar armas nucleares y dijo que Israel actuará para impedir una bomba atómica. (REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/Archivo)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el régimen de Irán está tratando de recuperar su capacidad para fabricar armas nucleares y aseguró que su Gobierno actuará para impedir que Teherán consiga una bomba atómica. La declaración se produjo en un momento en que Estados Unidos e Israel sostienen que los ataques realizados durante la guerra redujeron de manera drástica las capacidades militares iraníes.

Netanyahu difundió el mensaje desde el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, durante un discurso grabado con motivo de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. Allí respaldó públicamente la evaluación expresada horas antes por el presidente estadounidense Donald Trump sobre los movimientos de Teherán.

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“El presidente Trump anunció esta noche que Irán está intentando rearmarse con armas nucleares; esto es cierto”, sostuvo Netanyahu.

El jefe del Gobierno israelí recordó que las operaciones militares realizadas contra instalaciones iraníes han afectado la capacidad inmediata del régimen para avanzar hacia la fabricación de un arma nuclear. Sin embargo, sostuvo que ese deterioro no significa que el programa haya desaparecido.

Netanyahu aseguró que mientras él continúe al frente del Ejecutivo israelí, Teherán no podrá disponer de armamento nuclear.

Las declaraciones de Netanyahu sobre Irán y la seguridad regional se producen antes de las elecciones nacionales de Israel del 27 de octubre. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL)

“Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó.

Netanyahu extendió su mensaje más allá del programa nuclear y relacionó la confrontación con lo que Israel denomina el “eje iraní”, integrado por organizaciones armadas respaldadas por Teherán en distintos puntos de Medio Oriente.

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El mandatario mencionó las operaciones israelíes en Gaza y el Líbano y afirmó que sus fuerzas han provocado “golpes severos” contra esa estructura. También destacó la destrucción de posiciones estratégicas en el sur del Líbano, entre ellas el castillo de Beaufort, y afirmó que las tropas israelíes operan actualmente en la zona de la cresta de Ali Taher.

Las declaraciones de Netanyahu se producen además a pocas semanas de las elecciones nacionales israelíes previstas para el 27 de octubre. El primer ministro enfrenta la campaña electoral mientras su Gobierno continúa colocando la amenaza nuclear iraní y la confrontación regional entre sus principales asuntos de seguridad.

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La preocupación por la recuperación de las capacidades iraníes no se limita al programa atómico. Según funcionarios estadounidenses y de Medio Oriente citados por The Wall Street Journal, el régimen iraní también habría retomado parcialmente la fabricación de misiles balísticos utilizando componentes almacenados antes de la guerra.

El Pentágono aseguró que Estados Unidos destruyó hasta el 90% de la base industrial iraní vinculada con drones, misiles balísticos y capacidades navales. (Vantor/Handout via REUTERS)

La actividad se concentraría en instalaciones subterráneas, entre ellas el complejo de misiles de Khojir, ubicado en el sureste de Irán. Las mismas fuentes señalaron que Teherán estaría preparando nuevos puntos de ensamblaje bajo tierra para reducir la posibilidad de que sean alcanzados por futuros ataques.

La producción, de acuerdo con esas evaluaciones, todavía estaría por debajo de los niveles anteriores al conflicto. Irán estaría utilizando piezas que ya tenía disponibles para ensamblar tanto misiles de combustible líquido como sistemas de combustible sólido. Los primeros requieren ser cargados antes del lanzamiento, mientras que los segundos pueden permanecer preparados durante períodos prolongados.

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Washington e Israel destruyeron o dañaron durante la guerra instalaciones industriales vinculadas con la fabricación de misiles y sus componentes. Las restricciones sobre las importaciones también dificultarían la reposición de materiales, especialmente los necesarios para producir combustible sólido.

Aun así, funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal estiman que Teherán podría haber comenzado a reactivar lentamente la producción después del acuerdo preliminar alcanzado en junio con Trump. El alcance de esa recuperación depende, entre otros factores, de la cantidad de componentes que el régimen haya conservado en depósitos subterráneos.

Netanyahu respaldó desde Jerusalén la evaluación de Donald Trump sobre los movimientos de Teherán en materia nuclear. (REUTERS/Evan Vucci)

Un funcionario estadounidense afirmó que las instalaciones nucleares iraníes fueron “obliteradas” y que las fuerzas militares de Teherán quedaron gravemente debilitadas.

“Irán es ahora más débil que nunca, y el presidente Trump nunca permitirá que Irán tenga un arma nuclear”, señaló.

Desde el Pentágono, el portavoz Sean Parnell sostuvo que Estados Unidos había destruido hasta el 90% de la base industrial iraní relacionada con drones, misiles balísticos y capacidades navales, además de reducir de manera considerable la capacidad de Teherán para lanzar estos sistemas.

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