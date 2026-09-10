México

Tandas, velorio falso y acusaciones de dinero perdido: la historia de una mujer que fingió su muerte y defraudó a miles de seguidores en Nuevo León

El caso se volvió viral en redes sociales y causó revuelo, los presuntos afectados denunciaron el esquema fraudulento, no se tiene reporte ante las autoridades

Una mujer fingió su muerte para desaparecer con el dinero de la tanda en Nuevo León (Facebook)
Una mujer fingió su muerte para desaparecer con el dinero de la tanda en Nuevo León (Facebook)
Guardar

En México, las tandas son un modelo local de ahorro, permite que las personas se comprometan a destinar parte de sus ganancias para multiplicarlas y tener un dinero extra. Es habitual que se organicen entre amigos, familiares y conocidos para garantizar la seguridad del dinero.

Una mujer aprovechó este modelo para promover tandas en redes sociales, pero la historia dio un giro inesperado tras fingir su muerte y defraudar a miles de seguidores pues se desapareció por días sin dar argumentos de las transferencias bancarias que recibió. Esta situación ocurrió en la ciudad Juárez, Nuevo León y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

PUBLICIDAD

Una mujer identificada como Vanelly Zavala Hernández quedó en el centro de señalamientos en redes sociales por presuntamente no entregar dinero de una tanda organizada en redes sociales, el monto que reportaron los participantes rondaría en un millón de pesos.

Mujer finge su muerte para robarse la tanda

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Mujer finge su muerte para robarse la tanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los testimonios difundidos, varias personas aseguraron haber entregado dinero para participar en las llamadas “Tandas Vane”. Los reclamos se concentraron sobre todo en Facebook, donde presuntos afectados afirmaron que dejaron de recibir las cantidades acordadas en las fechas establecidas y poco después la organizadora dejó de responder a los mensajes.

Lo que inició como un conflicto por pagos pendientes creció en redes sociales conforme usuarios comenzaron a buscar públicamente a Vanelly Zavala Hernández. En esas publicaciones también apareció mencionada una amiga de la joven y el esposo de ésta, aunque ambos se habrían deslindado del caso.

PUBLICIDAD

El señalamiento central se sostiene, hasta ahora, en versiones difundidas en plataformas digitales. No existe una resolución judicial que confirme el monto exacto referido por los participantes ni que establezca de manera formal la comisión de un fraude.

Funeraria desmiente velación a nombre de Vanelly Zavala

Cuando las acusaciones ya circulaban en redes, comenzaron a compartirse esquelas con la fotografía de Capillas Funerarias La Fe en blanco y negro, acompañadas de mensajes sobre el supuesto fallecimiento de Vanelly Zavala Hernández. Algunas de esas imágenes incluso indicaban que sus restos serían velados en Capillas Funerarias La Fe.

La difusión de esos mensajes llevó a varios de los afectados a pensar que la organizadora había muerto. Esa versión, sin embargo, cambió poco después, cuando la propia funeraria rechazó cualquier vínculo con un supuesto servicio relacionado con la mujer.

Funeraria negó que la mujer identificada como Vanelly Zavala estuviera siendo velada (Facebook)
Funeraria negó que la mujer identificada como Vanelly Zavala estuviera siendo velada (Facebook)

En uno de los mensajes difundidos por el establecimiento se lee: “Esta persona NO se está velando en nuestra Capilla La Fe … Somos una Empresa Seria y Profesional Creando la Cultura de la Previsión en la Familia de Nuevo León Alguien externo a Capilla la Fe ... realizó la Esquela nosotros no nos hacemos responsables de este hecho”.

La funeraria también publicó otro aviso para insistir en el desmentido. “Les comunicamos atentamente que este servicio no se está llevando a cabo en nuestra Capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar o conocido de la persona, por su atención. Gracias”, señaló.

Dudas por el origen de las esquelas

Tras esa aclaración, varios usuarios comenzaron a cuestionar si la supuesta muerte fue utilizada para frenar los reclamos por las tandas. Aun así, hasta el momento no hay información oficial que confirme que Vanelly haya elaborado esas imágenes o que realmente hubiera planeado fingir su fallecimiento.

Esa versión permanece como parte de los señalamientos que circulan en redes sociales. Lo mismo ocurre con la cifra mencionada por los presuntos afectados, ya que el monto de un millón de pesos no ha sido confirmado por una autoridad judicial.

Entre los puntos que hasta ahora se mencionan públicamente están los siguientes:

  • participación de personas en las llamadas “Tandas Vane”
  • reclamos por pagos que no habrían llegado en las fechas pactadas
  • difusión de esquelas falsas sobre la supuesta muerte de la organizadora
  • desmentido público de la funeraria señalada en esas imágenes

El desmentido del establecimiento incrementó las sospechas entre quienes reclamaban la devolución de su dinero. A falta de una determinación oficial, los testimonios publicados en redes sociales siguen como base de los señalamientos.

La reaparición de Vanelly en redes sociales

Después de varios días de polémica, Vanelly Zavala Hernández reapareció en redes sociales y negó haber fingido su muerte. Su mensaje llegó luego de que durante los últimos días circulara la esquela falsa sobre su supuesto fallecimiento.

La organizadora sostuvo que ella no elaboró esa imagen y acusó a una de las participantes de las tandas de haberla creado. En su publicación escribió: “Aquí sabemos que yo no fingí mi muerte, que las mismas clientas lo hicieron, pero daré con la que hizo la imagen porque yo también tengo derecho a dar mi versión”.

Además, adelantó que más adelante hablará sobre la controversia relacionada con las tandas y sobre los señalamientos en su contra. Hasta ahora, tampoco se ha confirmado públicamente la existencia de una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por este caso.

La discusión permanece abierta en redes sociales, entre acusaciones de participantes, el desmentido de la funeraria y la reaparición de la organizadora, sin que por ahora exista una definición oficial sobre el dinero reclamado ni sobre el origen de las esquelas.

Temas Relacionados

tandasNuevo Leónfraudeviralesmexico-noticiasmexico-virales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cae por homicidio un presunto operador financiero de "Los Vallarta" en el Edomex, célula ligada al CJNG

La Fiscalía ubica a esa red en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde le atribuye secuestros, despojos y narcomenudeo

Cae por homicidio un presunto operador financiero de "Los Vallarta" en el Edomex, célula ligada al CJNG

Esparraguera plumosa: la planta de interior ideal para decorar recámaras por su follaje ligero y textura delicada

Antes de llevar una esparraguera plumosa a la recámara, conviene conocer sus cuidados, su crecimiento rápido y el riesgo que representa para algunas mascotas

Esparraguera plumosa: la planta de interior ideal para decorar recámaras por su follaje ligero y textura delicada

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

El plan consiste en trabajo conjunto para ubicar y desactivar drones ligados a redes que trafican drogas y personas

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

Industria tequilera presiona al Congreso para modificar el impuesto a las bebidas alcohólicas

Aunque ya se entregó el Paquete Económico 2027, los tequileros insisten en un cambio al modelo fiscal del IEPS

Industria tequilera presiona al Congreso para modificar el impuesto a las bebidas alcohólicas

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

Matan a balazos al creador de contenido “El Piturris” en una taquería de Cajeme: la Fiscalía de Sonora ya investiga

Extorsión a aguacateros en Michoacán: detienen a “El Kamikaze”, líder de una célula en Salvador Escalante

Hombres encapuchados intentaron “levantar” a madre buscadora en Culiacán: colectivo exige le brinden protección

ENTRETENIMIENTO

Belinda ofrecerá concierto gratuito por festejos del 15 de septiembre: cuándo, dónde y cartelera completa revelada

Belinda ofrecerá concierto gratuito por festejos del 15 de septiembre: cuándo, dónde y cartelera completa revelada

Quién era Joaquín Ledesma, famoso tenor mexicano que falleció sobre el escenario durante un concierto homenaje a Rocío Dúrcal

¿Diego Sebastián “N” se volvió “loco”? Esto es lo que piensa el abogado del tecladista de Camilo Séptimo

Parece ser que esta vez no se salvará, encuesta destapa quién sufrirá la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Diego Luna exige cambios urgentes en el cine mexicano y desnuda la crisis de la industria nacional

DEPORTES

Vanessa Huppenkothen teme por llamadas misteriosas luego de un presunto acoso vial

Vanessa Huppenkothen teme por llamadas misteriosas luego de un presunto acoso vial

Campeón del mundo con Francia descalifica a Julián Quiñones como nominado al Balón de Oro

Y no fue el dinero, Memote Martínez confiesa qué lo llevó a aceptar la oferta de Tigres

Quién es Antonio Vergara, la joya del Napoli que fue vinculado con la Selección Mexicana

Alexis Vega señala al responsable de frenar su traspaso al Espanyol de Barcelona