Colombia

Más del 50% de los colombianos tiene una imagen positiva de Abelardo de la Espriella a un mes de su mandato: estos son los resultados de la encuesta de AtlasIntel

La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años

- crédito @defensoresco/X
El 54% de los colombianos tiene una imagen positiva de Abelardo de la Espriella a un mes de su mandato - crédito @defensoresco/X
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La encuesta más reciente de AtlasIntel para Bloomberg indica que el 54% de los colombianos tiene una imagen positiva del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, frente a 44% con imagen negativa. El sondeo también señala que el 51,8% aprueba su desempeño en la Presidencia.

En la medición, el 52,8% califica al Gobierno como excelente o bueno y la percepción del vicepresidente José Manuel Restrepo se ubica en 53% positiva y 43% negativa.

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El estudio se realizó entre el 30 de agosto de 2026 y el 3 de septiembre de 2026, con 1.904 entrevistas mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El margen de error informado es del 2%.

La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel
La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel

Por género, el 58% de los hombres considera que el gobierno de Abelardo de la Espriella es excelente o bueno, mientras que en las mujeres el indicador llega al 47,9%. Por edad, la mayor aprobación del mandatario se concentra en las personas con más de 25 años.

Por regiones, la aprobación a la gestión del Gobierno nacional alcanza 57,2% en la región central, que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero; 56,4% en el Caribe y 54% en Bogotá. En el Pacífico, donde Iván Cepeda ganó mayoritariamente en la segunda vuelta, el respaldo llega a 42,7%.

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Según el sondeo, el 98,2% de quienes votaron por el líder del movimiento político Defensores de la Patria califican su administración como excelente o buena, y entre quienes no votaron, ese nivel llega a 69,2%. También se registran valoraciones favorables entre católicos (55,2%), protestantes (88,5%) y personas de otra religión (51,1%).

Los encuestados identificaron como principales problemas del país la corrupción (50,5%), la inseguridad, criminalidad y narcotráfico (48,7%), el estado del sistema de salud (40,9%), la pobreza, desempleo y falta de oportunidades (22,7%) y el extremismo político (17,2%).

De la Espriella no es el único funcionario con imagen positiva del Gobierno nacional, según la encuestadora, el vicepresidente José Manuel Restrepo registra la segunda imagen más alta de favorabilidad de líderes políticos en el país, puesto que 53% de los colombianos lo tiene en un buen concepto.

Por su lado, la firma internacional CB Global Data señaló que Abelardo de la Espriella comenzó su mandato en la Casa de Nariño con una de las aprobaciones más altas en la región.

El abogado cuenta con 52,4% de aceptación, siendo solo superado por Nayib Bukele de El Salvador, que encabeza este mes con el 68,7% de imagen positiva; Claudia Sheinbaum de México, con 66,5%; y Keiko Fujimori de Perú, con 55,0% de aprobación en el inicio de su mandato.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela, que se ubica en el último lugar con 26,7% de imagen positiva; seguida por Bernardo Arévalo de Guatemala con 29,5%; y cierra José Raúl Mulino de Panamá, con 31,4% de aprobación entre sus ciudadanos.

Los políticos que ‘se rajaron’ en la encuesta de AltasIntel<b> </b>

Claudia López - Paloma Valencia
Solo 2 de cada 10 colombianos tienen una imagen positiva de las excandidatas presidenciales Claudia López y Paloma Valencia- crédito Colprensa

La encuesta de AtlasIntel para la compañía de medios de comunicación especializada en el mercado financiero muestra que solo 2 de cada 10 colombianos tienen una imagen positiva de las excandidatas presidenciales Claudia López y Paloma Valencia, con 25% y 24%, respectivamente, y ubicó el negativo de ambas en 56%.

Según el estudio, las dos dirigentes han criticado el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que completa un mes en el cargo. En el mismo relevamiento, el excandidato Sergio Fajardo registró 33% de imagen positiva.

En las últimas semanas, Valencia quedó en el centro de una controversia en el Centro Democrático tras afirmar que su partido no es de derecha. En contraste, Daniel Briceño alcanzó 40% de imagen positiva y 25% de negativa.

Juan Daniel Oviedo - Paloma Valencia
La exploración también midió a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, con 27% de positivo y 45% de negativo.- crédito Colprensa

La exploración también midió a Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, con 27% de positivo y 45% de negativo. En el caso de Rafael Nieto, crítico de De La Espriella, la imagen positiva fue de 8%.

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Abelardo de la EspriellaImagen positivaPopularidad Abelardo de la EspriellaEncuestaAtlasIntelColombia-Noticias

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