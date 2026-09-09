Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes son las beneficiarias que reciben su pago esta semana

Los pagos del bimestre septiembre-octubre ya están disponibles para algunas de las beneficiarias. (Secretaría del Bienestar)

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Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar con apellido que inicia con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L cobran su depósito esta semana que va del 7 al 11 de septiembre de 2026.

El pago corresponde al bimestre septiembre-octubre y asciende a 3,100 pesos, depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar. La Secretaría de Bienestar publicó el calendario completo este 31 de agosto.

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El programa está dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años con residencia permanente en el país.

El monto acumulado anual de la Pensión Mujeres Bienestar asciende a 18,600 pesos, distribuidos en seis bimestres. (Gobierno de México)

No requiere historial laboral ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE. Al completar los seis bimestres del año, el total acumulado por cada beneficiaria llega a 18,600 pesos.

El calendario completo: fechas de pago por letra de apellido

El calendario de pago para esta semana, del 7 al 11 de septiembre, se distribuye de la siguiente manera:

Lunes 7 de septiembre : apellidos con inicial D, E o F

Martes 8 de septiembre : apellidos con inicial G (primer día de dispersión)

Miércoles 9 de septiembre : apellidos con inicial G (segundo día de dispersión)

Jueves 10 de septiembre : apellidos con inicial H, I, J o K

Viernes 11 de septiembre: apellidos con inicial L

Después de esta semana, los pagos continúan hasta el 25 de septiembre.

El calendario de pagos continúa hasta el viernes 25 de septiembre. (X@apoyosbienestar)

Las beneficiarias con apellido en M cobran los días 14 y 15; quienes tienen N, Ñ u O, el 17; las de P o Q, el 18; las de R, los días 21 y 22; las de S, el 23; las de T, U o V, el 24, y las de W, X, Y o Z cierran el calendario el 25 de septiembre.

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Qué hacer si el depósito no llega en la fecha asignada

El dinero no se pierde si el pago no aparece en la fecha correspondiente.

La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los depósitos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El pago no se pierde si aún no se ve reflejado en la aplicación del banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el banco rechaza el depósito, el monto se suma automáticamente al bimestre siguiente. El primer paso recomendado es confirmar el saldo en un cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar, ya que en ocasiones se trata de una demora temporal.

Consultar los pagos y movimientos es posible sin salir de casa, desde la app Banco Bienestar. (YouTube/@programasparaelbienestar)

¿Cómo puedo resolver una duda sobre mi pago?

Para resolver cualquier inconveniente o duda específica, la beneficiaria puede acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y su tarjeta de la pensión.

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La ubicación de los módulos se puede consultar a través del siguiente portal: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Para dudas específicas se pueden contactar a los Módulos del Bienestar en físico o por llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no es posible salir de casa, también puede llamar al número 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Si la beneficiaria tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar el trámite en su nombre.

Qué documentos se necesitan para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

Para incorporarse al programa, las solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia en los Módulos de Bienestar:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto, celular o de casa

Formato de Bienestar, que se entrega gratuitamente en los módulos

Los requisitos para inscribirse incluyen acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. (Secretaría del Bienestar)

Quienes aún no están inscritas deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar, para la cuál no se han publicado las fechas oficiales.

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El mismo calendario aplica a otros programas sociales

El calendario por inicial de apellido no es exclusivo de la Pensión Mujeres Bienestar. Rige también para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el programa dirigido a Personas con Discapacidad y para el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Ningún funcionario de la Secretaría de Bienestar debe solicitar pagos, comisiones o datos bancarios adicionales para mantener activo el apoyo.

Cada uno de estos programas mantiene un monto distinto. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, entrega 6,400 pesos por bimestre, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar dispersa 3,100 pesos.