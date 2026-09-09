Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes son las beneficiarias que reciben su pago esta semana

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar con apellido que inicia con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L cobran su depósito esta semana que va del 7 al 11 de septiembre de 2026.
El pago corresponde al bimestre septiembre-octubre y asciende a 3,100 pesos, depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar. La Secretaría de Bienestar publicó el calendario completo este 31 de agosto.
PUBLICIDAD
El programa está dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años con residencia permanente en el país.
No requiere historial laboral ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE. Al completar los seis bimestres del año, el total acumulado por cada beneficiaria llega a 18,600 pesos.
El calendario completo: fechas de pago por letra de apellido
El calendario de pago para esta semana, del 7 al 11 de septiembre, se distribuye de la siguiente manera:
- Lunes 7 de septiembre: apellidos con inicial D, E o F
- Martes 8 de septiembre: apellidos con inicial G (primer día de dispersión)
- Miércoles 9 de septiembre: apellidos con inicial G (segundo día de dispersión)
- Jueves 10 de septiembre: apellidos con inicial H, I, J o K
- Viernes 11 de septiembre: apellidos con inicial L
Después de esta semana, los pagos continúan hasta el 25 de septiembre.
Las beneficiarias con apellido en M cobran los días 14 y 15; quienes tienen N, Ñ u O, el 17; las de P o Q, el 18; las de R, los días 21 y 22; las de S, el 23; las de T, U o V, el 24, y las de W, X, Y o Z cierran el calendario el 25 de septiembre.
PUBLICIDAD
Qué hacer si el depósito no llega en la fecha asignada
El dinero no se pierde si el pago no aparece en la fecha correspondiente.
La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los depósitos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Si el banco rechaza el depósito, el monto se suma automáticamente al bimestre siguiente. El primer paso recomendado es confirmar el saldo en un cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar, ya que en ocasiones se trata de una demora temporal.
¿Cómo puedo resolver una duda sobre mi pago?
Para resolver cualquier inconveniente o duda específica, la beneficiaria puede acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y su tarjeta de la pensión.
PUBLICIDAD
La ubicación de los módulos se puede consultar a través del siguiente portal: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.
Si no es posible salir de casa, también puede llamar al número 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.
Si la beneficiaria tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar el trámite en su nombre.
Qué documentos se necesitan para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar
Para incorporarse al programa, las solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia en los Módulos de Bienestar:
- Acta de nacimiento legible
- Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad
- CURP de impresión reciente
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
- Teléfono de contacto, celular o de casa
- Formato de Bienestar, que se entrega gratuitamente en los módulos
Quienes aún no están inscritas deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar, para la cuál no se han publicado las fechas oficiales.
PUBLICIDAD
El mismo calendario aplica a otros programas sociales
El calendario por inicial de apellido no es exclusivo de la Pensión Mujeres Bienestar. Rige también para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el programa dirigido a Personas con Discapacidad y para el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Cada uno de estos programas mantiene un monto distinto. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, entrega 6,400 pesos por bimestre, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar dispersa 3,100 pesos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD