México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes son las beneficiarias que reciben su pago esta semana

La pensión otorga un pago de 3 mil 100 pesos que avanza según la primera letra del apellido de las beneficiarias

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)
Los pagos del bimestre septiembre-octubre ya están disponibles para algunas de las beneficiarias. (Secretaría del Bienestar)
Guardar

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar con apellido que inicia con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L cobran su depósito esta semana que va del 7 al 11 de septiembre de 2026.

El pago corresponde al bimestre septiembre-octubre y asciende a 3,100 pesos, depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar. La Secretaría de Bienestar publicó el calendario completo este 31 de agosto.

PUBLICIDAD

El programa está dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años con residencia permanente en el país.

El monto acumulado anual de la Pensión Mujeres Bienestar asciende a 18,600 pesos, distribuidos en seis bimestres. (Gobierno de México)
El monto acumulado anual de la Pensión Mujeres Bienestar asciende a 18,600 pesos, distribuidos en seis bimestres. (Gobierno de México)

No requiere historial laboral ni registro en el IMSS ni en el ISSSTE. Al completar los seis bimestres del año, el total acumulado por cada beneficiaria llega a 18,600 pesos.

El calendario completo: fechas de pago por letra de apellido

El calendario de pago para esta semana, del 7 al 11 de septiembre, se distribuye de la siguiente manera:

  • Lunes 7 de septiembre: apellidos con inicial D, E o F
  • Martes 8 de septiembre: apellidos con inicial G (primer día de dispersión)
  • Miércoles 9 de septiembre: apellidos con inicial G (segundo día de dispersión)
  • Jueves 10 de septiembre: apellidos con inicial H, I, J o K
  • Viernes 11 de septiembre: apellidos con inicial L

Después de esta semana, los pagos continúan hasta el 25 de septiembre.

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)
El calendario de pagos continúa hasta el viernes 25 de septiembre. (X@apoyosbienestar)

Las beneficiarias con apellido en M cobran los días 14 y 15; quienes tienen N, Ñ u O, el 17; las de P o Q, el 18; las de R, los días 21 y 22; las de S, el 23; las de T, U o V, el 24, y las de W, X, Y o Z cierran el calendario el 25 de septiembre.

PUBLICIDAD

Qué hacer si el depósito no llega en la fecha asignada

El dinero no se pierde si el pago no aparece en la fecha correspondiente.

La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los depósitos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Mujer adulta mayor sentada en un sillón, sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla que muestra un saldo de 0.00 de Pensión Mujeres Bienestar.
El pago no se pierde si aún no se ve reflejado en la aplicación del banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el banco rechaza el depósito, el monto se suma automáticamente al bimestre siguiente. El primer paso recomendado es confirmar el saldo en un cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar, ya que en ocasiones se trata de una demora temporal.

Consultar los pagos y movimientos es posible sin salir de casa, desde la app Banco Bienestar. (YouTube/@programasparaelbienestar)

¿Cómo puedo resolver una duda sobre mi pago?

Para resolver cualquier inconveniente o duda específica, la beneficiaria puede acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y su tarjeta de la pensión.

La ubicación de los módulos se puede consultar a través del siguiente portal: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Una mujer de cabello gris y gafas está sentada en un sofá gris, mirando un teléfono móvil negro con ambas manos, con una taza y un libro cerca.
Para dudas específicas se pueden contactar a los Módulos del Bienestar en físico o por llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no es posible salir de casa, también puede llamar al número 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Si la beneficiaria tiene dificultad para movilizarse, una persona auxiliar puede realizar el trámite en su nombre.

Qué documentos se necesitan para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

Para incorporarse al programa, las solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia en los Módulos de Bienestar:

  • Acta de nacimiento legible
  • Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Teléfono de contacto, celular o de casa
  • Formato de Bienestar, que se entrega gratuitamente en los módulos
Los requisitos para inscribirse incluyen acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. (Secretaría del Bienestar)
Los requisitos para inscribirse incluyen acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. (Secretaría del Bienestar)

Quienes aún no están inscritas deben esperar la siguiente convocatoria de registro en los Módulos de Bienestar, para la cuál no se han publicado las fechas oficiales.

El mismo calendario aplica a otros programas sociales

El calendario por inicial de apellido no es exclusivo de la Pensión Mujeres Bienestar. Rige también para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el programa dirigido a Personas con Discapacidad y para el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Ningún funcionario de la Secretaría de Bienestar debe solicitar pagos, comisiones o datos bancarios adicionales para mantener activo el apoyo.
Ningún funcionario de la Secretaría de Bienestar debe solicitar pagos, comisiones o datos bancarios adicionales para mantener activo el apoyo.

Cada uno de estos programas mantiene un monto distinto. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo, entrega 6,400 pesos por bimestre, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar dispersa 3,100 pesos.

Temas Relacionados

Pension Mujeres BienestarPagosSeptiembre2026Pension Del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Ardillos usan a pobladores de Chilpancingo como “barricada humana” tras agredir a militares: Defensa detuvo a dos

Personal militar fue atacado a balazos durante patrullajes en comunidades de Chilpancingo y detuvo a dos presuntos integrantes de Los Ardillos; posteriormente, un grupo de pobladores confrontó a los uniformados con palos y piedras

Los Ardillos usan a pobladores de Chilpancingo como “barricada humana” tras agredir a militares: Defensa detuvo a dos

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

La intérprete compartió por primera vez ante medios el momento que cambió todo: él perdió el equilibrio durante un show y terminó frente a ella, antes de que las apariciones públicas desataran rumores

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

De abogada y docente a candidata del PVEM: ¿Quién era Amy Navarrete, política asesinada en Oaxaca?

El ataque se registró un día después del inicio formal del proceso electoral de Oaxaca y Navarrete era mencionada como posible aspirante a la presidencia municipal de Matías Romero

De abogada y docente a candidata del PVEM: ¿Quién era Amy Navarrete, política asesinada en Oaxaca?

Del Real Madrid al América: David Alaba sería opción para reforzar la defensa de las Águilas

La directiva azulcrema todavía busca fortalecer algunas posiciones y la defensa central seria una de las prioridades

Del Real Madrid al América: David Alaba sería opción para reforzar la defensa de las Águilas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Los Ardillos usan a pobladores de Chilpancingo como “barricada humana” tras agredir a militares: Defensa detuvo a dos

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

Dos grupos, un mismo apodo: la diferencia entre Los Rusos que amenazan en Guerrero y los que controlan Mexicali

Frustran atentado contra el gobernador y la fiscal de Nayarit: identificaron el plan y rutas previstas por criminales

ENTRETENIMIENTO

El significado espiritual del cabello: por qué algunos no quieren que Niurka se los toque en ‘La Granja VIP 2′

El significado espiritual del cabello: por qué algunos no quieren que Niurka se los toque en ‘La Granja VIP 2′

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

La Coreañera fue víctima de una secta japonesa y estuvo encerrada en el Ajusco antes de La Granja VIP 2: “Tengo muchos traumas”

La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y La Maldita Vecindad darán conciertos gratis durante las fiestas patrias: Lugar, fecha y horario

Aseguran que Icho Van, ex de Gala Montes, habría intentado convencerla de no abandonar La Casa de los Famosos: “Le hablaron”

DEPORTES

Olmecas de Tabasco le pasa por encima a los Toros en el Juego 1 de la Serie del Rey

Olmecas de Tabasco le pasa por encima a los Toros en el Juego 1 de la Serie del Rey

Del Real Madrid al América: David Alaba sería opción para reforzar la defensa de las Águilas

Hijos de Julio César Chávez sorprenden con tremendo físico a días de sus peleas

Napoli vs Arsenal EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido de la jornada 1 de la Champions League desde México

Así fue el inesperado encuentro entre Charles Leclerc, Alejandro Speitzer y Renata Notni en el GP de Italia 2026