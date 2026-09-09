México

El significado espiritual del cabello: por qué algunos no quieren que Niurka se los toque en ‘La Granja VIP 2′

Mónica Escobedo e Ivonne Montero tuvieron una amplia plática al respecto

la granja vip -México- 9 septiembre
Granjeras de la Granja VIP no quieren que Niurka les toque el cabello
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Ivonne Montero pidió a Mónica Escobedo que se sacudiera el cabello luego de que Niurka lo tocó durante una convivencia en La Granja VIP 2.

El momento derivó en una charla sobre energías, protección espiritual y la creencia de que el pelo podía guardar una carga personal, aunque no existe evidencia científica de que tocarlo transmitiera energías o constituyera un acto de brujería.

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Durante una dinámica del reality, las participantes permanecían sentadas cuando Niurka tomó la cabellera de Mónica Escobedo. Ivonne Montero reaccionó de inmediato y le hizo una seña a su compañera para que se sacudiera.

Niurka tocó el cabello de varias personas en La Granja VIP

La situación volvió a mencionarse cuando Niurka ayudó a Natalia Alcocer a arreglarse el cabello. La actriz recordó una frase que suele circular entre quienes creen en rituales y protección energética.

“Me acuerdo ahorita que dicen que si te agarro el cabello te estoy haciendo brujería”, dijo Niurka durante el momento de convivencia.

Niurka - (X)
Niurka - (X)

Ivonne Montero afirmó que percibió incomodidad en Mónica Escobedo

“Sentí, o sea, lo sentí. Muchos de ustedes saben que yo de repente siento mucho las energías y me afectan físicamente”, relató Ivonne Montero al explicar por qué reaccionó cuando Niurka tocó el cabello de Mónica Escobedo.

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La cantante contó que buscó la mirada de Escobedo porque percibió que su compañera tampoco estaba cómoda con la situación. Cuando logró verla, le hizo una señal para pedirle que se sacudiera.

“Cuando se retira la persona que le estaba acariciando su cabellera, yo la volteé a ver y sentí su mirada de Moni”, recordó Montero. “Yo le hice así como: ‘Sacúdete’”.

La actriz señaló que Niurka se encuentra "enganchada"
La actriz señaló que Niurka se encuentra "enganchada" en el pasado. (Captura de pantalla )

Ivonne Montero dijo que incluso ella hizo el movimiento de sacudirse por la sensación que tuvo durante el momento. Después señaló que Mónica Escobedo también comenzó a hacerlo.

“O sea, hasta yo me sacudí de la intensidad que fue del momento”, afirmó la intérprete. “Ella empezó también, sintió, evidentemente lo sintió. Moni también es muy, muy sensible”.

Montero explicó que le regaló agua bendita a Escobedo como una medida de protección. La actriz sostuvo que no buscaba señalar a Niurka ni llamar “brujo” o “bruja” a alguien, sino actuar de acuerdo con sus propias creencias.

Mónica Escobedo relacionó el cabello con los cierres de ciclo

Mónica Escobedo coincidió con Ivonne Montero y habló de la relación simbólica que algunas personas habían dado al cabello. La comediante mencionó la costumbre de cortarse el pelo después de una ruptura, una pérdida o un cambio personal.

La comediante fue intervenida y lo comunicó en redes sociales
Hospitalizan a Mónica Escobedo Crédito: FB/monicaescobedoo

“Te pasa algo y te cortas el pelo. Si quieres cerrar un ciclo y te cortas la trenza”, comentó Escobedo durante la plática.

La participante sostuvo que procuraba cuidar su cabello porque lo consideraba parte de su energía personal. “El pelo tiene mucha energía. Yo cuido mucho mi pelo”, expresó.

Escobedo contó que decidió limpiarse con un limón después del episodio. “Yo me estaba limpiando con el limoncito y yo decía: ‘Por si sí, por si no, por si sí, por si no’”, dijo.

La creencia sobre tocar el cabello

En distintas tradiciones espirituales, el cabello ha sido asociado con la identidad, la fuerza, la memoria y los vínculos personales. Por ello, algunas personas evitan que extraños toquen su pelo o conserven mechones después de un corte.

La idea de que una persona puede hacer brujería al tocar el cabello forma parte de creencias populares. Estas versiones suelen mezclar referencias a la santería, el espiritismo, rituales de protección y otras prácticas religiosas.

No existía una regla universal dentro de la santería que establezca que tocar el cabello de otra persona pueden necesariamente un daño espiritual. Las prácticas podían variar entre creyentes, comunidades y casas religiosas.

Mujer con cabello castaño largo y despeinado frente a un espejo en un baño, con el reflejo de su rostro que muestra preocupación mientras toca su cabeza.
Una mujer con cabello despeinado y seco se mira en el espejo del baño con una expresión de preocupación, mientras toca su pelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco existe evidencia científica de que el cabello pueda transmitir malas energías, intenciones o afectaciones físicas.

Qué hacer si alguien te toca el cabello

Si hay incomodidad, la medida más directa es pedir que la otra persona deje de tocar el cabello.

“Mejor cuida tu energía”, comentó Mónica Escobedo durante la conversación con Ivonne Montero. Ambas coincidieron en que no siempre se conocían las intenciones de quienes se acercaban.

Quienes comparten este tipo de creencias pueden recurrir a oraciones, agua bendita, amuletos o limpias para sentirse tranquilos. Ivonne Montero explicó que el episodio no debía usarse para etiquetar a otra persona, aunque insistió en que cada quien debía proteger su espacio.

“Tampoco se trata de decir: ‘Uy, te tocó la bruja o el brujo’. No, no es eso tampoco, pero hay que cuidar sus energías”, declaró Montero.

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