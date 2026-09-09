México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindará detalles de su paquete económico, sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

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