EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindará detalles de su paquete económico, sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
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