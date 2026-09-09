EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindará detalles de su paquete económico, sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 9 de septiembre La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 9 de septiembre La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 9 de septiembre Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de septiembre? Reportan atrasos en Línea B Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto