El precio del petróleo sube y se acerca a los 100 dólares ante la escalada de ataques entre EEUU e Irán en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

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Los precios del petróleo subieron más de un 1% este miércoles y el Brent alcanzó los 99,67 dólares por barril, cerca de la barrera de los 100 dólares, ante el recrudecimiento de la crisis en Medio Oriente, mientras las bolsas retrocedieron por el temor a nuevas presiones sobre la inflación y a una eventual suba de las tasas de interés en Estados Unidos.

El Brent del Mar del Norte llegó a los 99,67 dólares por barril, cerca de la barrera de los 100 dólares, un nivel que el crudo alcanzó por última vez en julio. El West Texas Intermediate (WTI) también subió un 1,4%, hasta los 94,34 dólares, y se encaminó hacia los 95 dólares, un precio que no alcanzaba desde junio.

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El repunte de los precios se produjo mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa su séptimo mes, sin señales de una desescalada pese a las afirmaciones de la Casa Blanca sobre un acuerdo inminente. La situación mantiene la preocupación de los inversores por posibles interrupciones en el suministro energético y por sus efectos sobre los precios al consumidor.

El régimen de Irán anunció este miércoles un ataque contra una base militar estadounidense en Jordania, después de los ataques de Estados Unidos contra sus buques en el estrecho de Ormuz. La acción iraní se presentó como una represalia por el lanzamiento de misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense.

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La agencia estatal iraní IRNA también informó que Teherán anunció ataques contra petroleros frente a las costas de Kuwait y Bahréin y que instó a sus tripulaciones a abandonar las embarcaciones.

Imágenes infrarrojas y térmicas muestran cinco petroleros iraníes antes y después de una operación militar estadounidense. Las imágenes posteriores evidencian graves daños en las estructuras de los buques, que habrían sido destruidos durante la operación.

El estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de tensión del conflicto debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas. Irán mantiene el control de la vía marítima, mientras Estados Unidos impulsa una campaña contra los puertos y la economía iraní.

La situación también se extendió al Mar Rojo, donde los hutíes, respaldados por Irán, y Arabia Saudita intercambiaron ataques en medio de una ofensiva contra instalaciones petroleras en torno al estratégico paso de Bab al-Mandab, una ruta que cobró mayor importancia para el transporte de petróleo saudí tras el cierre del estrecho de Ormuz.

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El encarecimiento de la energía también elevó la preocupación por la inflación mundial y por la respuesta de los bancos centrales. El alza del petróleo aumenta la presión sobre las autoridades monetarias para elevar los costos de endeudamiento, mientras el Banco Central Europeo prepara su decisión de política monetaria para el jueves.

En Estados Unidos, la atención de los mercados está puesta en la publicación del índice de precios al consumidor prevista para el viernes, un dato considerado clave para determinar si la Reserva Federal elevará las tasas de interés la semana siguiente.

La posibilidad de mayores costos de endeudamiento repercutió sobre las acciones. Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cerraron a la baja. El Dow Jones cayó un 1,2%, hasta los 52.786,07 puntos, mientras el FTSE 100 de Londres retrocedió un 0,1%, hasta los 10.811,66 puntos.

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La posibilidad de mayores costos de endeudamiento repercutió sobre las acciones (EFE/Justin Lane)

Los mercados asiáticos mostraron un comportamiento mixto. El Nikkei 225 de Tokio avanzó un 0,4%, hasta los 65.495,23 puntos, mientras el índice compuesto de Shanghái subió un 0,2%, hasta los 3.949,07 puntos.

Seúl encabezó las ganancias entre las principales plazas asiáticas, con SK hynix al alza más de un 3% y Samsung con una suba superior al 1%. Tokio, Shanghái, Taipéi y Manila también registraron avances.

En contraste, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,1%, hasta los 25.292,57 puntos, mientras Sídney, Singapur, Wellington y Yakarta también retrocedieron ligeramente.

(Con información de AFP)