Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está muy cerca de derrotar al régimen de Irán y definió ese objetivo como eje de su gobierno. (REUTERS/Ammar Awad)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán y señaló que ese es el objetivo principal de su gobierno en el marco de la guerra regional.

“La principal tarea es derrotar al régimen terrorista de Irán. Estamos muy cerca de lograrlo”, declaró Netanyahu durante una visita al monte Hermón, en el sur de Siria, donde estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz.

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Netanyahu sostuvo que la presión sobre Teherán forma parte de una confrontación contra la estructura de grupos armados respaldados por la República Islámica en Medio Oriente. En ese contexto, aseguró: “Todo el eje acabará cayendo”, en referencia a las organizaciones aliadas de Irán que operan en diferentes países de la región.

El mandatario israelí vinculó esa estrategia con la situación militar que Tel Aviv mantiene en varios frentes desde los ataques del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023. Según Netanyahu, las operaciones desarrolladas desde entonces han permitido modificar las condiciones de seguridad de Israel y reducir la capacidad de sus adversarios para establecer posiciones próximas a sus fronteras.

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Netanyahu sostuvo que la presión sobre Teherán apunta a desarticular la red de grupos armados respaldados por Irán en Medio Oriente. (REUTERS/Ammar Awad)

Durante su visita, además, volvió a defender la permanencia de las tropas israelíes en territorio sirio. Las fuerzas de Israel se desplegaron en una zona situada junto a los Altos del Golán después de la caída del régimen de Bashar al Assad, en diciembre de 2024. El área había funcionado durante décadas como una zona de separación entre Israel y Siria bajo supervisión de Naciones Unidas.

“No permitiremos que ningún Ejército terrorista se establezca en nuestra frontera”, afirmó Netanyahu, al justificar la continuidad de la presencia militar israelí en el área.

La posición israelí también está relacionada con la actividad de Irán en Siria durante el régimen de Assad. Teherán mantuvo una alianza estratégica con Damasco y utilizó el territorio sirio como parte de su red regional de influencia, mientras grupos respaldados por Irán desarrollaban operaciones en las proximidades de Israel.

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Katz reforzó el mensaje de Netanyahu y dirigió una advertencia al nuevo gobierno sirio. Desde el monte Hermón afirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en la zona de seguridad.

“Estamos aquí en el monte Hermón, estamos en la zona de seguridad y no nos vamos a mover de aquí”, declaró en un mensaje dirigido al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, cuya sede de gobierno se encuentra en Damasco.

Israel Katz advirtió desde el monte Hermón que Israel mantendrá su presencia en la zona de seguridad y podría volver a atacar objetivos iraníes. (EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS)

El ministro de Defensa también señaló directamente a Irán y anticipó que Israel podría volver a atacar objetivos iraníes.

“Irán está en el fondo; lo atacamos dos veces y, cuando sea necesario, lo atacaremos una tercera vez para continuar frustrando las amenazas”, dijo Katz.

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Aumento del antisemitismo

En paralelo, Israel llevó a Naciones Unidas su preocupación por el aumento del antisemitismo. El embajador israelí ante la organización, Danny Danon, pidió al próximo secretario general que impulse una política internacional más activa contra este fenómeno y sostuvo que el organismo debería aprovechar el cambio de liderazgo previsto para 2027.

“Es una gran oportunidad, cuando tengamos un nuevo liderazgo en la ONU, para cambiar”, afirmó Danon ante periodistas en la sede de Naciones Unidas.

El diplomático aseguró que, según los datos que presentó, los incidentes antisemitas aumentaron un 137% desde el 7 de octubre de 2023 en los siete países que concentran las mayores comunidades judías. Danon reclamó medidas concretas y no solamente declaraciones institucionales.

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“Es hora de actuar, porque las palabras, las declaraciones y las afirmaciones no bastan para combatir el creciente antisemitismo”, sostuvo. Señaló que el problema se manifiesta en espacios públicos, universidades, sinagogas y también dentro de Naciones Unidas.

Danny Danon afirmó en la ONU que los incidentes antisemitas crecieron un 137% desde el 7 de octubre de 2023 y reclamó medidas concretas. (REUTERS/Jeenah Moon)

Danon adelantó que Israel prepara un grupo de trabajo destinado a formular recomendaciones para el próximo secretario general de la ONU. António Guterres tiene previsto abandonar el cargo en 2027, después de completar dos mandatos.

El embajador también cuestionó anteriores actuaciones de la organización y sostuvo que el nuevo liderazgo debería adoptar las propuestas israelíes. “Esperamos que el nuevo secretario general adopte las recomendaciones que le presentaremos”, declaró.

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