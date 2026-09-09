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El OIEA cerró el expediente de incumplimiento nuclear que mantenía contra Siria desde 2011

El expediente, abierto en 2011 tras el bombardeo israelí de 2007 contra un reactor clandestino, se cierra gracias a la cooperación del gobierno de Ahmed al Sharaa, aunque Damasco seguirá bajo supervisión rutinaria del organismo nuclear de la ONU

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Mariano Grossi (izq) con el ministro de exteriores sirio Asaad al-Shibani, en Damasco, el 18 de agosto del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed)
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Mariano Grossi (izq) con el ministro de exteriores sirio Asaad al-Shibani, en Damasco, el 18 de agosto del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed)
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La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles, por consenso, anular la resolución de 2011 que declaraba a Siria en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación, después de que el organismo verificara hasta 73 toneladas métricas de uranio en reservas ocultas atribuidas al gobierno del ex dictador Bashar al Assad. La decisión pone fin a quince años de investigación sobre un programa nuclear clandestino.

El texto aprobado por los 35 países miembros de la Junta reconoce que Damasco subsanó las irregularidades detectadas por los inspectores y colaboró de forma activa con la agencia de la ONU, al otorgar acceso a sitios clave, notificar instalaciones no declaradas y aportar información técnica actualizada. La resolución se basó en un informe presentado por el director general del OIEA, Rafael Grossi, que destacó los avances logrados en los trabajos de excavación en la gobernación de Deir Ezzor.

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El documento aprobado por la Junta “acoge con satisfacción la transparencia y la cooperación de la República Árabe Siria” y “elogia las medidas adoptadas para resolver su situación de incumplimiento”. El texto añade, no obstante, que Siria “sigue sujeta a la aplicación de las salvaguardias rutinarias del organismo”, en las mismas condiciones que cualquier otro Estado no poseedor de armas nucleares parte del Tratado de No Proliferación (TNP).

El expediente se remonta a la planta de Al Kibar, en la provincia oriental de Deir Ezzor, que Israel bombardeó de madrugada el seis de septiembre de 2007 en la llamada Operación Huerto. Jerusalén no reconoció formalmente su autoría hasta 2018, aunque Washington ya había acusado entonces a Damasco de construir en secreto un reactor con asistencia de Corea del Norte. El régimen sirio siempre negó que el complejo tuviera fines nucleares y lo describió como una instalación militar convencional.

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El OIEA confirmó que el régimen Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria
El OIEA confirmó que el régimen Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

El OIEA concluyó en 2011 que el sitio albergaba “muy probablemente” un reactor nuclear no declarado, pero sus inspectores no obtuvieron acceso al lugar hasta la caída del régimen de Assad, el 8 de diciembre de 2024, tras la ofensiva liderada por Hayat Tahrir al Sham. Ese vacío de más de una década explica por qué la investigación permaneció abierta durante tanto tiempo sin resolución posible.

Las verificaciones realizadas en los últimos meses permitieron al organismo confirmar hasta 73 toneladas métricas de uranio en reservas ocultas, de las cuales unas 55 correspondían a barras de combustible vinculadas al proyecto secreto de reactor. Grossi explicó esta semana que las características técnicas de la instalación la hacían especialmente eficiente para producir material fisible apto para armas nucleares, aunque evitó pronunciarse sobre las intenciones últimas del antiguo gobierno.

No puedo juzgar las intenciones, pero está claro que estas actividades, en primer lugar, no fueron declaradas, por lo que no querían que el mundo supiera lo que estaban haciendo”, dijo Grossi. El director general añadió que, dada la configuración del reactor, el material producido podría haberse empleado directamente en la fabricación de armamento nuclear.

Imágenes del ataque israelí al complejo nuclear sirio en 2007
Imágenes del ataque israelí al complejo nuclear sirio en 2007

El Ministerio de Exteriores sirio celebró la decisión como el cierre de “un capítulo de años de duración” que abre, según su comunicado, “nuevos horizontes para Siria en materia de cooperación internacional para los usos pacíficos de la energía y la tecnología nucleares”. El texto atribuyó el cambio a la política de transparencia adoptada desde la caída de Assad, en contraste con lo que describió como años de “ocultación, negación y evasión” del antiguo régimen.

El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, y el presidente de la Comisión Siria de Energía Atómica, Mudar al Akleh, calificaron la resolución. Los inspectores del OIEA obtuvieron en las últimas semanas acceso a instalaciones y documentación vinculadas al antiguo programa, entre ellas el propio complejo de Deir Ezzor, gracias al visto bueno del gobierno interino liderado por Ahmed al Sharaa.

El cierre del expediente no exime a Siria de supervisión futura. A partir de ahora, sus instalaciones nucleares quedarán sometidas a los controles rutinarios de salvaguardias que el OIEA aplica a cualquier Estado no poseedor de armas nucleares adherido al TNP, de acuerdo con las obligaciones legales asumidas por Damasco. El organismo mantendrá además trabajos de seguimiento sobre el material identificado en Deir Ezzor.

La resolución consolida el reposicionamiento internacional del nuevo gobierno sirio, que ha hecho de la cooperación con organismos multilaterales un eje de su estrategia diplomática tras años de aislamiento bajo Assad. Quedan por resolver, sin embargo, interrogantes sobre el alcance total que llegó a tener el proyecto nuclear clandestino y sobre la profundidad real de la cooperación siria con Corea del Norte durante su desarrollo.

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