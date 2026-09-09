De Alan Ritchson a Daniel Craig: los cuatro actores que se probaron el traje de Thor antes que Chris Hemsworth

Disney revela un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday protagonizado por Chris Hemsworth en el papel de Thor Crédito: (X/Marvel)

Guardar

Antes de que Chris Hemsworth fuera elegido para interpretar a Thor, Tom Hiddleston quedó muy cerca de obtener ese papel. Pero no fue el único. Entre los nombres considerados para el personaje se encontraban también Liam Hemsworth, Alan Ritchson y Daniel Craig, aunque finalmente el actor australiano fue quien encarnó al dios del trueno en su debut de 2011.

Aunque el actor británico no se despidió del todo de este universo. El estudio finalmente optó por Hiddleston y su versatilidad interpretativa para asignarle el papel de Loki, el dios de la astucia, una decisión que definió su rol en la saga.

PUBLICIDAD

El UCM buscaba por entonces actores relativamente desconocidos que no cargaran con el peso de roles anteriores. Hiddleston cumplía ese perfil en la misma medida que el elegido final, pero su capacidad para transitar registros distintos inclinó la balanza hacia el papel del villano.

Liam Hemsworth también se presentó al casting con apenas 18 años

Otro nombre en la lista de candidatos a Thor es el del hermano menor del protagonista. Liam Hemsworth tenía 18 años cuando se presentó al casting de Thor, sin que él y Chris Hemsworth coincidieran en ningún momento del proceso.

PUBLICIDAD

La familia Hemsworth mantiene su vínculo con Thor porque Luke Hemsworth apareció en Thor: Ragnarok y la hija de Chris Hemsworth interpreta a Love en Thor: Love and Thunder (REX Features/The Grosby Group)

En una entrevista con Vanity Fair, Chris Hemsworth reconoció que, cuando su hermano consiguió la audición, él mismo creía estar descartado tras considerar que su propia prueba había sido deficiente.

El estudio valoró positivamente a Liam, pero lo encontró demasiado joven para el papel, lo que llevó a convocar nuevamente al hermano mayor. Chris Hemsworth aprovechó esa segunda oportunidad y terminó quedándose con el rol.

PUBLICIDAD

La familia Hemsworth mantiene un vínculo estrecho con la franquicia: su otro hermano, Luke, interpretó a un Thor ficticio en una obra de teatro dentro de Thor: Ragnarok, y la hija de Chris Hemsworth encarna a Love en Thor: Love and Thunder.

Alan Ritchson admitió que no se tomó en serio la audición

Alan Ritchson contó que no se tomó en serio la audición para Thor y luego trabajó durante años con un coach de actuación antes de consolidarse con Reacher (REUTERS/Mario Anzuoni)

El protagonista de la serie Reacher, de Prime Video, es hoy uno de los actores con mayor proyección en Hollywood, pero su camino hacia el estrellato podría haber sido muy distinto. Alan Ritchson participó en el casting de Thor cuando apenas acumulaba algunos episodios como Aquaman en Smallville, y reconoció públicamente que su mayor preocupación durante el proceso fue la apariencia física antes que la interpretación.

PUBLICIDAD

“No me lo tomé lo suficientemente en serio”, declaró Ritchson, quien usó esa experiencia como motivación para trabajar de forma intensiva con un coach de actuación durante años. El esfuerzo rindió sus frutos mucho después, con su consagración en Reacher y participaciones en The Ministry of Ungentlemanly Warfare y Fast X. Según informes recientes, el actor mantiene conversaciones con DC Studios para sumarse a su universo cinematográfico, aunque el papel concreto que podría interpretar no ha sido confirmado públicamente.

A Daniel Craig le ofrecieron el papel, pero lo rechazó por Bond

El caso de la lista es el de Daniel Craig. Al actor británico no solo se le consideró para el rol: según publica ComicBook, medio especializado en entretenimiento, le fue ofrecido formalmente el papel de Thor, que Daniel Craig rechazó por su vigente contrato como James Bond. Compatibilizar ambos proyectos habría resultado prácticamente inviable dado el ritmo de rodajes de cada franquicia.

PUBLICIDAD

Daniel Craig rechazó el papel de Thor por su contrato con James Bond y después también descartó un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (REUTERS/Fabrizio Bensch/Archivo)

La historia de Craig con el UCM no termina ahí. El actor estuvo cerca de aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness interpretando a Balder el Bravo, el hermanastro de Thor, lo que habría sido una referencia directa a su vínculo previo con el personaje.

Su aparición estaba prevista dentro de la secuencia de los Illuminati, en una línea argumental paralela, al igual que la de John Krasinski como Mr. Fantástico. Sin embargo, Craig declinó la oferta al considerar que no valía la pena asumir el riesgo de contraer COVID-19 por una única jornada de rodaje.

PUBLICIDAD

Hemsworth debutó como Thor en 2011 y desde entonces ha protagonizado cuatro películas en solitario y cuatro entregas de Los Vengadores. Una quinta aparición en Avengers: Doomsday está confirmada para los próximos años.