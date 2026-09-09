De residuo plástico a vivienda en tres días: cómo funciona el sistema de paneles reciclados que revoluciona la construcción

PakVille construyó en Amherst, Quebec, una vivienda de dos dormitorios con paneles reciclados hechos a partir de botellas de plástico PET (Youtube: @PakVille)

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Cada año, miles de millones de botellas de plástico terminan en rellenos sanitarios, océanos o incineradoras. El polietileno tereftalato (PET), presente en ellas, es uno de los polímeros más producidos y consumidos del mundo, y su acumulación como residuo representa uno de los desafíos ambientales más persistentes de las últimas décadas. Pese a los avances en sistemas de recolección selectiva y reciclaje, una fracción significativa de ese material nunca vuelve al circuito productivo.

Frente a esa realidad, distintos sectores de la industria llevan años explorando de qué forma los residuos plásticos pueden convertirse en insumos para otros procesos productivos. La construcción, en particular, ha sido un campo fértil para este tipo de iniciativas: desde bloques de concreto con agregados plásticos hasta aislamientos térmicos derivados de botellas trituradas, la búsqueda de alternativas al ladrillo y al cemento convencionales tiene ya varios antecedentes documentados. Lo que varía entre propuesta y propuesta es el grado de integración del material reciclado dentro del sistema constructivo.

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En paralelo, el sector de la vivienda enfrenta una presión creciente por reducir tiempos y costos de obra. Los sistemas prefabricados y modulares ganaron terreno en distintos mercados como respuesta a esa demanda, con diferentes niveles de adopción según el contexto regulatorio y las tradiciones constructivas de cada región.

Es dentro de ese cruce donde, en Amherst, Quebec (Canadá), PakVille —una empresa canadiense fundada por la ingeniera civil Parinaz Pakniat— construyó una vivienda de dos dormitorios y aproximadamente 100 metros cuadrados mediante un sistema de paneles fabricados a partir de botellas de plástico recicladas, con la envolvente —las paredes y el cerramiento exterior del edificio— instalada en tres días.

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El sistema PakVert transforma el PET reciclado de botellas descartadas en paneles prefabricados para la construcción de viviendas (Youtube: @PakVille)

Cómo es el proceso que transforma a una botella de plástico en un panel para construir una pared

El sistema desarrollado por PakVille toma como punto de partida el PET procedente de botellas descartadas. Ese material —el mismo que da forma a los envases de bebidas de consumo masivo— no se utiliza entero ni apilado, sino que atraviesa un proceso de transformación que lo convierte en un componente estructural completamente diferente.

El PET reciclado se procesa hasta obtener un núcleo de espuma, que luego queda ubicado entre dos capas exteriores reforzadas con fibra de vidrio. El resultado es un panel rígido, liviano y multicapa. Según los datos aportados por la compañía, un panel estándar requiere el equivalente a unas 3.000 botellas recicladas; para la vivienda de Amherst, el total ascendió a aproximadamente 200.000 botellas.

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La lógica detrás de este diseño es la concentración de funciones. PakVille sostiene que el panel puede reemplazar elementos que en una construcción tradicional se instalan por separado: la estructura de madera, la aislación térmica, la barrera de vapor, las placas interiores y el revestimiento exterior. Al integrar todas esas capas en una sola pieza fabricada de antemano, se elimina buena parte del trabajo de ensamblaje en obra y se reduce la coordinación entre distintos oficios.

Un panel estándar de PakVille requiere unas 3.000 botellas recicladas y la vivienda de Amherst utilizó cerca de 200.000 botellas (Magnific)

Cómo lograron montar la vivienda en tres días

El factor central que hace posible la rapidez del montaje es que los paneles se producen fuera del terreno, con dimensiones específicas y un sistema modular. Cuando las piezas llegan a la obra, no es necesario levantar cada pared capa por capa: los paneles ya tienen incorporadas las funciones que normalmente se resuelven en etapas sucesivas, e incluso pueden incluir conductos para instalaciones eléctricas.

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Las piezas están diseñadas para encajar y fijarse entre sí durante el montaje, lo que reduce la cantidad de tareas a coordinar simultáneamente en el lugar de construcción. Esa estrategia, según la información documentada por la publicación especializada Built Offsite, permitió que el sistema de paneles correspondiente a la casa de dos dormitorios de Amherst se instalara en tres jornadas.

Cabe precisar que los tres días describen el tiempo de instalación de los paneles que forman la envolvente del edificio, no la totalidad de una vivienda terminada y lista para habitar. Ventanas, instalaciones, terminaciones, fundaciones y otros componentes requieren etapas adicionales. Lo que el sistema acelera de forma concreta es la fase de cierre estructural, que en una obra convencional representa una parte significativa del tiempo total.

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La envolvente de la vivienda se instaló en tres días porque los paneles prefabricados llegan a obra con dimensiones específicas y sistema modular (Youtube: @PakVille)

Qué es la tecnología PET

PakVert es el nombre del sistema constructivo desarrollado por PakVille, cuyo componente distintivo es precisamente el uso del PET reciclado como núcleo de los paneles. El PET es un polímero termoplástico ampliamente utilizado en la industria del envase, reconocido por su resistencia mecánica, ligereza y baja permeabilidad al agua. Al convertirlo en espuma, esas propiedades se reconfiguran para dar lugar a un material con alto rendimiento térmico.

PakVille afirma que sus paneles alcanzan un nivel de aislación R-30, valor que indica la resistencia del material al paso del calor y que resulta relevante para condiciones climáticas como las del este de Canadá. Además, la empresa sostiene que los paneles son resistentes a la humedad y que cumplen con los requisitos canadienses de comportamiento frente al fuego, según informó la propia compañía, de acuerdo con la publicación especializada.

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Frente a una pared convencional, la principal diferencia no radica solo en la materia prima, sino en el modelo de producción: los paneles PakVert concentran en una sola pieza prefabricada lo que un sistema tradicional resuelve con múltiples materiales y operaciones separadas. La cartera de productos de PakVille abarca desde viviendas pequeñas hasta modelos de dos y tres habitaciones, además de paneles destinados a edificios comerciales y proyectos residenciales de varias plantas.