Mundo

Merz acusa a la ultraderechista AfD de impulsar una “limpieza étnica” a través de su política antiinmigración

El canciller alemán se enfrentó a Alice Weidel en el Bundestag tras la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt, en un cruce que también abarcó energía y la guerra en Ucrania

El canciller alemán Friedrich Merz habla durante el debate del presupuesto 2027 en el Bundestag, en Berlín. 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Annegret Hilse)
El canciller alemán Friedrich Merz habla durante el debate del presupuesto 2027 en el Bundestag, en Berlín. 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Annegret Hilse)
Guardar

El canciller alemán Friedrich Merz acusó este miércoles a Alternativa para Alemania (AfD) de perseguir una ”limpieza étnica" a través de su política antiinmigración, en un enfrentamiento directo con la colíder del partido, Alice Weidel, durante una sesión parlamentaria en Berlín.

La intervención de Merz se produjo tres días después de que la AfD lograra una victoria electoral en Sajonia-Anhalt, donde se impuso con el 43,8% de los votos frente al 17,2% obtenido por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el peor resultado histórico de los democristianos en la región.

PUBLICIDAD

La derrota electoral renovó la presión sobre el mandatario, cuyo respaldo en las encuestas se encuentra en mínimos desde su asunción. “Si lo que aquí se defiende, a saber, la ‘remigración’, llegara a hacerse realidad, no sería más que un sinónimo de limpieza étnica basada en el origen y el color de la piel”, declaró, ante la propuesta central de la formación ultraderechista.

El plan de “remigración” forma parte del programa oficial de AfD. Contempla acelerar la salida de solicitantes de asilo rechazados, una medida que alcanzaría incluso a ciudadanos ucranianos residentes en Alemania. Incluye también incentivos para la salida voluntaria de esas personas y la creación de clases segregadas para hijos de refugiados.

PUBLICIDAD

El canciller alemán Friedrich Merz y la colíder de AfD, Alice Weidel, a su llegada a una sesión del Bundestag, en Berlín. (REUTERS/Liesa Johannssen)
El canciller alemán Friedrich Merz y la colíder de AfD, Alice Weidel, a su llegada a una sesión del Bundestag, en Berlín. (REUTERS/Liesa Johannssen)

De concretarse ese plan, “el sector artesanal en Alemania dejaría de funcionar, ninguna residencia de ancianos podría seguir funcionando, ningún hospital del país podría funcionar”, advirtió el canciller.

Weidel rechazó los señalamientos. “Hay más de un millón de refugiados cuya solicitud de asilo ha sido rechazada más de una vez. ¿Qué hacen todavía aquí? ¡Deberían ser expulsados!”, planteó. La dirigente remarcó que el país ocupa el segundo lugar mundial en recepción de refugiados, con 2,7 millones, detrás de Colombia, y celebró el triunfo de su partido: “La gente exige por fin un giro político. Se terminó la alianza entre conservadores y socialdemócratas”.

El diputado de la AfD Bernd Baumann rechazó la comparación planteada por Merz. Según explicó, el concepto de “remigración” que defiende su partido se limita a “la expulsión sistemática, conforme a la ley, de todos los extranjeros obligados a abandonar el país; nada más”. Calificó la acusación del canciller como “un intento desesperado y sórdido de mantener un ‘cortafuegos’ mediante una demonización fabricada”.

Simpatizantes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) junto a Beatrix von Storch, dirigente del partido, en un acto de campaña en Berlín, el 9 de septiembre de 2026. (Reuters)
Simpatizantes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) junto a Beatrix von Storch, dirigente del partido, en un acto de campaña en Berlín, el 9 de septiembre de 2026. (Reuters)

El cruce abarcó además la política energética. Weidel afirmó que Alemania pierde 12.000 empleos industriales al mes y reclamó recuperar “el gas barato de Rusia” que llega por gasoducto, además de acusar al Gobierno de no haber reaccionado ante la voladura de los gasoductos Nord Stream. Merz reconoció “errores” pasados en materia energética, aunque acusó a la formación ultraderechista de alinearse con Moscú incluso después del ataque con drones contra un aeropuerto alemán ocurrido el mes pasado, que atribuyó a Rusia, algo que el Kremlin niega.

El jefe de Gobierno reprochó a Weidel que no dedicara palabra alguna a la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa. La dirigente, en cambio, planteó tomar como referencia el rumbo adoptado por la administración de Donald Trump: “Apueste de una vez por las negociaciones de paz, como hacen los Estados Unidos”. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, describió a la AfD como una formación dispuesta a entregar el país a Moscú y advirtió sobre vínculos “traicioneros” del partido con la extrema derecha.

Merz cerró su intervención al señalar que “no lograron su verdadero objetivo electoral de conseguir la mayoría de los escaños en Sajonia-Anhalt” y que el 56% de los votantes de ese estado no respaldó al partido.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Alternativa para AlemaniaFriedrich MerzAlemaniaMigración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El OIEA remitió a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por incumplir sus obligaciones nucleares

La resolución, impulsada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, fue aprobada con el rechazo de Rusia y China, mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido

El OIEA remitió a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por incumplir sus obligaciones nucleares

Compró un pueblo fantasma por una apuesta con amigos y 6 años después todavía es su único habitante

Brent Underwood adquirió Cerro Gordo, una antigua localidad minera de California, por USD 1,4 millones en 2018. Llegó para quedarse unas semanas durante la pandemia y nunca más se fue

Compró un pueblo fantasma por una apuesta con amigos y 6 años después todavía es su único habitante

Los primeros mamíferos no siempre fueron solitarios: algunos ya vivían en pareja junto a los dinosaurios

La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, reconstruyó la organización social de ancestros de hace 160 millones de años con modelos evolutivos y datos de especies actuales analizadas estadísticamente

Los primeros mamíferos no siempre fueron solitarios: algunos ya vivían en pareja junto a los dinosaurios

Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania

El mandatario dijo que las sanciones y el aislamiento aplicados hasta ahora no han contenido la ofensiva de Moscú y pidió aumentar la presión antes de que avance otra campaña invernal

Zelensky reclamó una reacción internacional más firme tras los bombardeos rusos a zona civiles en Ucrania

Casi 1.000 muertos por sarampión en Bangladesh: el país lucha por contener el peor brote de su historia

La interrupción de las campañas de vacunación en 2024 y 2025, en medio de la inestabilidad política que terminó con el gobierno de Sheikh Hasina, dejó sin protección a millones de menores y desató la peor epidemia en décadas

Casi 1.000 muertos por sarampión en Bangladesh: el país lucha por contener el peor brote de su historia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Caso María Elena Ríos: siete años después, la justicia sigue pendiente mientras la Ley Malena avanza en México

"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Trabajador arriesga la vida para salvar a una niña de ser atropellada en Puebla y se convierte en héroe viral

Pozole verde con carne de cerdo: la receta mexicana perfecta para celebrar el mes patrio

DEPORTES

Con asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Liverpool de Mac Allister: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Con asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Liverpool de Mac Allister: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

El curioso programa para detectar talentos en el exterior que lanzó el básquet argentino: el formulario que deberán llenar los aspirantes

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

Glen Powell reveló qué escena del final de Chad Powers lo llevó al límite emocional en el rodaje: “Pasan muchas cosas”

Gwyneth Paltrow revela la verdad detrás de su famosa vela “con olor a vagina”

Lisa de BLACKPINK lanzará su primer documental: mira el tráiler oficial

Sandra Bullock habló por primera vez sobre la infidelidad de su exesposo Jesse James: “Estaba en una caja cerrada”