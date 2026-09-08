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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de septiembre

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) mantiene este martes 8 de septiembre un monitoreo en tiempo real del pronóstico del clima en al CDMX y en el resto del país.

Sigue las alertas, los pronósticos y últimas actualizaciones meteorológicas en Infobae.

06:04 hsHoy

Lluvias intensas y fuertes vientos marcarán el clima este 8 de septiembre en México

Mapa de México dibujado en diversos colores debajo de nubes de tormenta grises que emiten rayos amarillos y gotas de lluvia.
Un mapa de México dividido en regiones de colores se ubica bajo una gran nube de tormenta con lluvia y relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes se esperan lluvias de intensas a muy fuertes en gran parte del país, así como rachas de viento y temperaturas elevadas en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se concentrarán en el sur y sureste de Guanajuato. También se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

En Baja California, Tamaulipas y el Estado de México se pronostican lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo se esperan chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos o arroyos en zonas vulnerables.

Las condiciones son ocasionadas por la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical número 37.

Además, se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En otras entidades, incluida la Ciudad de México, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En el litoral, habrá oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, además de mar de fondo de hasta dos metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, las costas del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán. Las temperaturas máximas podrían alcanzar de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para las primeras horas del martes se estiman temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Protección Civil recomendó mantenerse informado mediante los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante las altas temperaturas.

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