‘Scream’, ‘Carrie’ y ‘Coraline’ regresan a Cinemex por Halloween: estos son los reestrenos de terror

Scream, Carrie y Coraline volverán a la pantalla grande como parte de La Casa del Terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los clásicos del cine de terror regresarán a Cinemex durante septiembre dentro de La Casa del Terror: El miedo vive aquí, una programación de 12 títulos por Halloween y Día de Muertos.

La cadena llevará clásicos, animación y anime a sus salas a través de Cinemex Alternativo, aunque todavía no confirmó las fechas de cada función, los complejos participantes, la preventa ni el precio de las entradas.

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La iniciativa se dividirá en dos grupos: cinco películas clásicas de terror y siete títulos especiales. La cartelera reunirá relatos de asesinatos, suspenso psicológico, fantasía oscura, animación en stop-motion y anime.

Las 12 películas confirmadas para La Casa del Terror de Cinemex

La programación de La Casa del Terror: El miedo vive aquí estará dividida entre clásicos y especiales de terror.

Clásicos del terror

Carrie

Scream

El silencio de los inocentes

El descenso

El cadáver de la novia

Especiales de terror

Coraline

ParaNorman

Trollbox

Chainsaw Man

Ciudad de Muertos

Suegros siniestros

Shaun el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom

¡Prepárate para tu temporada favorita! 👻🎃 #LaCasaDelTerror llega con clásicos y especiales que seguro te encantan. Muy pronto. pic.twitter.com/eIqjZwPCLc — Cinemex (@Cinemex) September 2, 2026

De qué tratan las películas de La Casa del Terror que llegarán a Cinemex

La selección de La Casa del Terror reunirá diversas historias fantásticas y sobrenaturales. Los 12 títulos abarcan desde clásicos del suspenso hasta animaciones y propuestas de anime.

Clásicos del terror

En Carrie, un clásico de terror de los años 70 basado en una novela de Stephen King, una adolescente tímida y aislada soporta las burlas de sus compañeros y la presión de una madre profundamente religiosa. Cuando descubre que posee poderes telequinéticos, una humillación durante el baile de graduación desata su furia.

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Scream sigue a Sidney Prescott, una joven que se convierte, junto con sus amigos, en el objetivo de un homicida enmascarado. El atacante convierte las reglas de las películas de terror en parte de un juego mortal.

En El silencio de los inocentes, la agente en formación Clarice Starling busca detener a un asesino que secuestra mujeres. Para avanzar en el caso, debe entrevistar al psiquiatra y homicida encarcelado Hannibal Lecter.

El descenso presenta a un grupo de amigas que se interna en cuevas desconocidas. Un derrumbe las deja atrapadas bajo tierra, donde deberán encontrar una salida mientras enfrentan una amenaza oculta en la oscuridad.

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El cadáver de la novia de Tim Burton se centra en Victor, quien ensaya sus votos matrimoniales en un bosque y coloca por accidente el anillo en el dedo de una joven muerta. La novia cadáver lo lleva al mundo de los muertos, mientras su prometida permanece en el de los vivos.

Carrie, un clásico de terror de los años 70 basado en una novela de Stephen King.

Especiales de terror

En Suegros siniestros, un joven conoce a los padres de su novia. La pareja, preocupada por la fragilidad de su hija, somete al muchacho a pruebas cada vez más intensas y brutales.

Ciudad de Muertos sigue a Enrique, un fotógrafo de nota roja de la Ciudad de México en los años 50. Después de un terremoto, su obsesión por registrar la tragedia y el encuentro con una niña misteriosa borran los límites entre realidad, muerte y alucinación.

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Stop-motion

La programación de Cinemex incluirá películas realizadas con la técnica de stop-motion, un tipo de animación que crea movimiento a partir de fotografías tomadas cuadro por cuadro de figuras y escenarios físicos.

Entre ellas se encuentran dos producciones de Estudios Laika: Coraline y ParaNorman.

En Coraline, una niña descubre una puerta secreta en su nueva casa y llega a una versión aparentemente ideal de su propia vida. El hallazgo se vuelve peligroso cuando la Otra Madre intenta retenerla allí y le exige un precio.

Por otro lado, ParaNorman narra la historia de Norman, un niño de 11 años capaz de hablar con los muertos. Esa habilidad será necesaria cuando una antigua maldición amenace a Blithe Hollow, el pueblo donde vive.

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La selección también incluirá el estreno de Shaun el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom, una producción de Aardman Animations. La historia transcurre en vísperas de Halloween, cuando Shaun intenta reparar el daño causado al cultivo de calabazas de las ovejas, pero la desaparición del granjero y una bestia en el bosque complican sus planes.

"Coraline" (2009) CREDIT: Laika Studios

Anime

En cuanto al anime, la programación incluirá Chainsaw Man, centrada en Denji, un joven que se convierte en cazador de demonios para pagar una deuda heredada. Tras fusionarse con Pochita, su compañero con forma de perro demonio y una motosierra, adquiere poderes que lo llevan a enfrentar amenazas sobrenaturales.

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Cinemex aún no anuncia el calendario de funciones

La cadena no ha revelado qué película se proyectará primero ni cuánto tiempo permanecerá cada una en cartelera. La disponibilidad podría variar de acuerdo con cada ciudad y complejo.

Los espectadores deberán esperar los próximos anuncios para conocer las salas que recibirán La Casa del Terror: El miedo vive aquí. También falta definir si las entradas conservarán la tarifa habitual o tendrán un costo específico.

La preventa permanece sin fecha confirmada.

Se recomienda permanecer atentos a las redes sociales y canales oficiales de Cinemex para futuras actualizaciones.