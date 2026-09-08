Raúl Alpízar sale de Fuerzas Básicas de Pumas, técnico acusado de exigir cuotas a jugadores de cantera (X/ @PumasMX)

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Luego de seis años al frente de las fuerzas básicas de Pumas, Raúl Alpízar dejó su cargo directivo. Este martes 8 de septiembre trascendió el reporte que el ex jugador ya no seguirá al frente de la Dirección de las Fuerzas Básicas del Club Universidad Nacional,

De acuerdo con información de Adriana Maldonado, de ESPN, este día dejó su cargo. De igual forma, el periodista Brian Sales aseguró que el cargo quedará vacante.

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**INFORMACIÓN EN DESARROLLO