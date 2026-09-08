Raúl Alpízar sale de Fuerzas Básicas de Pumas, técnico acusado de exigir cuotas a jugadores de cantera

Luego de seis años al frente de las fuerzas básicas de Pumas, Raúl Alpízar dejó su cargo directivo. Este martes 8 de septiembre trascendió el reporte que el ex jugador ya no seguirá al frente de la Dirección de las Fuerzas Básicas del Club Universidad Nacional,
De acuerdo con información de Adriana Maldonado, de ESPN, este día dejó su cargo. De igual forma, el periodista Brian Sales aseguró que el cargo quedará vacante.
PUBLICIDAD
**INFORMACIÓN EN DESARROLLO
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional entre América y Chivas: fecha de venta y cómo comprar
Fueron revelados los costos para el duelo en el Estadio Banorte el próximo 19 de septiembre
Erik Lira está de vuelta y se deja consentir por la afición cementera mientras reparte autógrafos
El capitán de Cruz Azul volvió a convivir con los fanáticos luego de volver a la cancha del estadio Azteca tras fichaje fallido del AS Mónaco
Presidencia de Morena culpa a la pandemia por el rezago educativo de México en la prueba PISA 2025
Para la líder del partido guinda, Ariadna Montiel, los malos resultados de los estudiantes mexicanos de derivaron de la emergencia sanitaria
Morena cobija a Julieta Ramírez y niega negociaciones como testigo colaborador con EEUU
La aspirante a la gubernatura de Baja California se deslindó de las acusaciones y exigió exhibir pruebas
MÁS NOTICIAS