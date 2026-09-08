Colombia

Marco Rubio se reúne con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella: EN VIVO los detalles del encuentro en Barranquilla

Las delegaciones abordarán el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, con asuntos vinculados al comercio, la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico

Guardar
Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP/Juan Diego Cano/Presidencia de la República/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP/Juan Diego Cano/Presidencia de la República/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Cancillería de Colombia señaló que concluyeron los preparativos para la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El funcionario arribará este martes 8 de septiembre de 2026 y mantendrá reuniones con el presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula Escobar.

La cita tendrá lugar en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla. La visita formará parte de una gira por la región que también contempla escalas en Ecuador y Perú, con actividades previstas hasta el 10 de septiembre.

Según el comunicado oficial, las delegaciones abordarán el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, con asuntos vinculados al comercio, la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, entre otros temas de interés común.

La Cancillería precisó que coordina la visita junto con la Presidencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La sede presidencial de la capital del Atlántico concentrará las reuniones previstas durante la estadía de Rubio.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, destacó que la cooperación entre los dos países incluye seguridad, comercio, diplomacia y política cultural. También confió en que el vínculo contribuya a la economía colombiana y al bienestar de la población.

En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de la reunión

13:24 hsHoy

Encuentro entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio: este es el operativo de seguridad que se está implementando en Barranquilla

La ciudad desplegó medidas de movilidad, seguridad y salud para el martes 8 de septiembre, para la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el presidente de la República en el Batallón Paraíso, en la capital del Atlántico

El encuentro se realizará en la tarde en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia, con participación del canciller Omar Bula Escobar y de los embajadores María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona - crédito @alcaldiabquilla/X

Barranquilla activó un operativo especial de seguridad, movilidad y atención en salud por la visita que cumplirá el martes 8 de septiembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso, un encuentro cuya agenda incluye comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico mientras buena parte de los detalles logísticos y de protección siguen bajo reserva.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

Marco Rubio y Abelardo de la Espriella se reunirán en Barranquilla: canciller reveló los temas que abordarán en el encuentro

Omar Bula sostuvo que el apoyo de Estados Unidos va a ser fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado

Omar Bulla señaló que el Gobierno nacional está preparado para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos - crédito Cancilleria

El canciller Omar Bula Escobar aseguró en un video que la reunión que mantendrán el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla, Atlántico, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, constituye “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos”, en lo que definió como la primera visita de alto nivel que recibirá el mandatario en Colombia.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaMarco RubioRelaciones diplomáticasComercioNarcotráficoEn vivoColombia-Noticias

Últimas noticias

El colombiano Marino Hinestroza sí será titular con Vasco da Gama contra Santa Fe en El Campín: “Está trabajando mucho mejor que cuando llegué”

El extremo atacante nunca perdió ante el León en los partidos que jugó cuando estuvo en Colombia y le marcó en una ocasión

El colombiano Marino Hinestroza sí será titular con Vasco da Gama contra Santa Fe en El Campín: “Está trabajando mucho mejor que cuando llegué”

Iván Cepeda cuestionó los posibles acuerdos entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: “Deberá ser aprobado por el Congreso”

El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial rechazó los posibles acuerdos que el jefe de Estado suscriba con el secretario de Estado de Estados Unidos y advirtió el riesgo de los convenios internacionales que imponga obligaciones a Colombia

Iván Cepeda cuestionó los posibles acuerdos entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella: “Deberá ser aprobado por el Congreso”

En video quedó la impresionante embestida de un toro a un hombre durante una corraleja en Córdoba

El afectado se encontraba en el ruedo cuando el animal lo impactó, haciendo que varias personas intervinieran para sacarlo del área de riesgo

En video quedó la impresionante embestida de un toro a un hombre durante una corraleja en Córdoba

Super Astro Luna hoy lunes 7 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy lunes 7 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

ÚLTIMAS NOTICIAS

Malvinas: el Gobierno denunció un “entramado societario” para extraer petróleo y pidió investigar asociación ilícita y lavado

Malvinas: el Gobierno denunció un “entramado societario” para extraer petróleo y pidió investigar asociación ilícita y lavado

Apple Event 2026: cómo ver la presentación y qué se espera de los próximos iPhone

Ver Real Madrid vs Inter de Milán en Fútbol Libre o Tarjeta Roja aumenta el riesgo de robo de contraseñas

Continúan los robos en los museos franceses: dos ladrones se llevan cuatro obras de Renoir

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

INFOBAE AMÉRICA

Salma Hayek celebra sus 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

Salma Hayek celebra sus 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

Arrestan a un exfuncionario de USCIS y a su presunto cómplice por recibir sobornos en trámites de Green Card y ciudadanía estadounidense

Vuelve el cobro de alimentos en 219 escuelas de Miami-Dade mientras caen los fondos federales

Uruguay mira a India para comercio: Orsi recibió al primer embajador de la historia y el canciller gestiona visita

Venezuela demolerá 39 edificios dañados por el doble terremoto de junio

DEPORTES

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de España en el estreno del circuito de Madrid: días, horarios y todo lo que hay que saber

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros