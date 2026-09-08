Marco Rubio se reúne con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella: EN VIVO los detalles del encuentro en Barranquilla

Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP/Juan Diego Cano/Presidencia de la República/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Cancillería de Colombia señaló que concluyeron los preparativos para la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El funcionario arribará este martes 8 de septiembre de 2026 y mantendrá reuniones con el presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula Escobar.

La cita tendrá lugar en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla. La visita formará parte de una gira por la región que también contempla escalas en Ecuador y Perú, con actividades previstas hasta el 10 de septiembre.

Según el comunicado oficial, las delegaciones abordarán el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, con asuntos vinculados al comercio, la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, entre otros temas de interés común.

La Cancillería precisó que coordina la visita junto con la Presidencia y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La sede presidencial de la capital del Atlántico concentrará las reuniones previstas durante la estadía de Rubio.

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, destacó que la cooperación entre los dos países incluye seguridad, comercio, diplomacia y política cultural. También confió en que el vínculo contribuya a la economía colombiana y al bienestar de la población.

En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de la reunión