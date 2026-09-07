Tras la visita de los enviados de EEUU, Rusia no descarta reanudar el diálogo trilateral con Ucrania para poner fin a la guerra

Rusia no descarta reanudar las conversaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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El Kremlin no descarta reanudar las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaran Moscú y Kiev durante el fin de semana.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo el lunes que aún no existen definiciones sobre una eventual sede ni sobre las fechas de un nuevo encuentro. Las delegaciones de los tres países ya habían mantenido consultas en febrero.

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Rusia no descartó reactivar el formato trilateral con Ucrania y Estados Unidos, aunque el Kremlin afirmó que todavía no hay condiciones para precisar dónde ni cuándo podrían celebrarse las conversaciones. Peskov vinculó esa posibilidad con los contactos que Witkoff y Kushner mantuvieron con Vladímir Putin en Moscú y con Volodímir Zelensky en Kiev.

“Tampoco descartamos la reanudación de este formato trilateral”, declaró Peskov ante la prensa, según la agencia estatal TASS. El portavoz añadió que “es demasiado pronto para hablar sobre la sede y la fecha exacta”.

Dmitri Peskov afirmó que Rusia aún no definió la sede ni la fecha de un nuevo encuentro con Ucrania y Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

Peskov se refirió a las declaraciones de Kushner desde Kiev, donde el enviado estadounidense expresó la expectativa de que se retomen las negociaciones entre las tres partes. Según TASS, Kushner sostuvo que las rondas previas fueron productivas porque rusos y ucranianos pudieron plantear sus posiciones de forma directa.

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La última ronda de consultas trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania se realizó los días 17 y 18 de febrero, a puerta cerrada, en el Hotel InterContinental de Ginebra. De acuerdo con TASS, las reuniones incluyeron encuentros bilaterales y sesiones con las tres delegaciones.

Las visitas de Witkoff y Kushner a Moscú y Kiev

Witkoff y Kushner se reunieron con el presidente ruso, Vladímir Putin, el sábado 5 de septiembre. Al día siguiente viajaron a Kiev para conversar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. Un alto funcionario de la Presidencia ucraniana afirmó a la AFP que los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, presentaron propuestas nuevas y “más eficaces” para terminar la guerra. La fuente no precisó el contenido de esas iniciativas.

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Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú y Kiev y se reunieron con Vladímir Putin y Volodímir Zelensky. (REUTERS/ARCHIVO)

El Kremlin indicó que aún no había recibido información sobre los resultados de las conversaciones entre los negociadores estadounidenses y las autoridades ucranianas. Peskov tampoco detalló las diferencias entre las propuestas expuestas a Putin y los acuerdos alcanzados en Anchorage en 2025.

El vocero ruso calificó la reunión del 5 de septiembre como “un pequeño paso hacia la paz” y señaló que Moscú valora los esfuerzos de los emisarios estadounidenses. También dejó abierta la posibilidad de una conversación telefónica entre Putin y Trump después del viaje de Witkoff y Kushner a Kiev.

Los desacuerdos que frenaron las rondas anteriores

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos dieron lugar a varias rondas de contactos entre Moscú y Kiev en 2025, pero no produjeron un acuerdo, según la AFP. El proceso quedó paralizado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio en febrero.

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Rusia y Ucrania mantuvieron sus posiciones en las negociaciones anteriores, de acuerdo con la agencia. El principal obstáculo fue la disputa sobre los territorios ucranianos cuya anexión reclama Moscú.

Zelensky advirtió el domingo que teme que la guerra continúe durante el invierno. El mandatario ucraniano señaló que el país podría afrontar nuevamente ataques rusos contra el sector energético.