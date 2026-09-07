Mundo

Uluru deja atrás la escalada y apuesta por un turismo que incorpora la voz Anangu

National Geographic incluyó al parque entre sus destinos sugeridos y destacó caminatas, arte y relatos vinculados con sus propietarios tradicionales

El Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta cumplió 40 años desde la restitución de tierras al pueblo Anangu en Australia (Wikimedia Commons)
El Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta cumplió 40 años desde la restitución de tierras al pueblo Anangu en Australia (Wikimedia Commons)
Guardar

El Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, en el desierto central de Australia, fue incluido por National Geographic entre los destinos recomendados para 2026. La publicación destacó un modelo de visita que incorpora relatos, arte y propuestas turísticas desarrolladas con participación del pueblo Anangu, propietario tradicional de las tierras donde se levantan Uluru y Kata Tjuta. El enfoque se diferencia de la antigua promoción de la escalada del monolito, prohibida desde octubre de 2019 por su valor cultural y religioso.

La selección de la revista pone el foco en una transformación que comenzó en 1985, cuando el Estado australiano devolvió los títulos de propiedad del parque a los Anangu. Desde entonces, el área es administrada mediante un esquema de gestión conjunta entre los propietarios tradicionales y Parks Australia, organismo estatal encargado de los parques nacionales.

PUBLICIDAD

En esa estructura, los Anangu no son solo anfitriones de un destino turístico. Tienen una participación mayoritaria en el consejo de administración que interviene en las decisiones sobre conservación, acceso a sitios culturales y uso del territorio. La nueva oferta de visitas se presenta como una consecuencia de ese modelo, aunque también abre interrogantes sobre el lugar que ocupan las comunidades indígenas en los ingresos y las decisiones de una industria turística de alcance internacional.

La recomendación apunta a un turismo vinculado con la cultura Anangu

National Geographic incorporó a Uluru-Kata Tjuta en su lista de destinos para 2026 con una guía centrada en actividades culturales y recorridos de bajo impacto. La publicación señaló que el parque alberga formaciones rocosas originadas hace más de 500 millones de años y que conserva una relación cultural continua con las comunidades indígenas de la región.

PUBLICIDAD

Uluru es una gran formación rocosa aislada que contiene cuevas, marcas en la piedra y pozos de agua asociados con relatos Anangu. Kata Tjuta, situada a unos 40 kilómetros de Uluru, está integrada por grandes cúpulas rocosas. Su nombre significa “muchas cabezas” en pitjantjatjara, una de las lenguas de las comunidades locales.

Diagrama en corte de un perfil geológico subterráneo que conecta las formaciones rocosas Kata Tjuta y Uluru mediante capas en forma de U.
Un corte geológico muestra la continuidad subterránea de las capas de arenisca y rocas estratificadas entre las formaciones Kata Tjuta y Uluru (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo que la revista propone no se limita a observar el paisaje. Incluye recorridos por la base de Uluru, caminatas habilitadas en Kata Tjuta, visitas al Centro Cultural del parque y talleres de arte con participación de artistas locales.

La historia, las normas de convivencia y el cuidado del territorio están atravesados por el Tjukurpa, un concepto Anangu que reúne conocimientos, relatos y leyes transmitidos entre generaciones. Parks Australia sostiene que esos saberes orientan la protección de plantas, animales, sitios culturales y espacios considerados sagrados.

La incorporación de esta dimensión cultural obliga a evitar una mirada que reduzca el parque a un atractivo natural. Para los Anangu, Uluru y Kata Tjuta son parte de su territorio ancestral. El parque es, a la vez, un área protegida, un lugar de vida y un espacio donde se preservan prácticas culturales.

La devolución de 1985 cambió el modo de administrar el parque

El 26 de octubre de 1985, el gobierno australiano restituyó los títulos de propiedad de Uluru y Kata Tjuta a los Anangu. La entrega fue el resultado de años de reclamos de líderes indígenas por el reconocimiento de sus derechos territoriales.

Ese mismo día, los propietarios tradicionales firmaron un acuerdo de arrendamiento por 99 años con el Estado australiano. El convenio permitió mantener el área como parque nacional y estableció su administración conjunta. El consejo que gobierna el parque cuenta con mayoría Anangu y trabaja junto con el director de Parques Nacionales.

La restitución territorial cumplió 40 años el 26 de octubre de 2025. La conmemoración recordó un cambio institucional que tuvo efectos sobre la protección del lugar y sobre las reglas para el turismo.

Uno de los casos más conocidos fue el cierre permanente de la escalada a Uluru, que entró en vigor el 26 de octubre de 2019. La medida respondió al pedido de los Anangu, quienes consideran que ascender la roca contradice el respeto debido a un sitio sagrado. La decisión no implicó cerrar el parque ni restringir las visitas a su base o a los senderos autorizados.

La nueva orientación turística busca desplazar la idea de conquista asociada con la escalada y reemplazarla por recorridos que expliquen el valor cultural y ambiental del lugar. Ese cambio está presente tanto en las actividades del Centro Cultural como en propuestas de mayor escala que comenzaron a operar en 2026.

Una caminata de 54 kilómetros suma empleo e ingresos para la comunidad

Entre las novedades señaladas por National Geographic figura la Uluru-Kata Tjuṯa Signature Walk, una travesía guiada de cinco días inaugurada este año.

El itinerario une Kata Tjuta con Uluru a lo largo de 54 kilómetros y permite pasar cuatro noches dentro de los límites del parque.

La caminata fue desarrollada por Tasmanian Walking Company en consulta con los Anangu y Parks Australia. El organismo estatal informó que la propuesta incluye acuerdos de reparto de ingresos para iniciativas comunitarias y para necesidades del parque.

La oferta turística de Uluru-Kata Tjuta para 2026 suma un itinerario guiado de cinco días con alojamiento de bajo impacto y comidas con ingredientes nativos (Wikimedia Commons)
La oferta turística de Uluru-Kata Tjuta para 2026 suma un itinerario guiado de cinco días con alojamiento de bajo impacto y comidas con ingredientes nativos (Wikimedia Commons)

Según Parks Australia, la actividad prevé la creación de al menos 20 puestos de trabajo durante los primeros 10 años de operación. El dato aporta un elemento verificable a la discusión sobre turismo indígena: la participación cultural debe estar acompañada por presencia en las decisiones, empleo y beneficios económicos.

La travesía funciona de mayo a septiembre, cuando el clima resulta más apto para actividades a pie. Durante esos meses, las temperaturas máximas habituales se ubican entre 21 °C y 27 °C. Entre octubre y marzo, el calor puede superar los 38 °C, mientras que las tormentas ocasionales forman cascadas temporales sobre la superficie de Uluru.

Temas Relacionados

Uluru-Kata TjutaAustraliaAnangurestitución de tierrasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ministro de Finanzas británico presenta su agenda económica de cara al primer presupuesto del Gobierno de Andy Burnham

John Healey expondrá este lunes las principales líneas de su plan en un contexto marcado por las dificultades económicas del país, el elevado costo de vida, el desempleo juvenil y el aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán

El ministro de Finanzas británico presenta su agenda económica de cara al primer presupuesto del Gobierno de Andy Burnham

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

En un mensaje difundido en árabe, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) señalaron que “la actividad terrorista obliga a las FDI a actuar con fuerza contra ella” y advirtieron que quienes permanezcan en el área estarán expuestos a un riesgo

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

La declaración se produjo después de una reunión en Kiev entre el presidente Volodimir Zelensky y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también mantuvieron conversaciones con Vladimir Putin en Moscú. “No es lo mismo que antes", afirmó el alto cargo ucraniano

Un funcionario ucraniano dijo que Estados Unidos presentó una propuesta "más eficaz" para terminar la guerra con Rusia

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

La líder nacional de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, interpretó el resultado como una señal del amplio respaldo a su partido a nivel federal: “Creo que va a pasar algo con Friedrich Merz, que es tremendamente impopular”

Tras ganar los comicios en Alta Sajonia, la ultraderecha alemana exigió al canciller Merz que convoque elecciones anticipadas

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

La prueba surge en un contexto de fuerte retroceso de la especie en la costa chilena, donde veterinarios buscan nuevas herramientas para tratar lesiones causadas por redes de pesca, hélices y la falta de alimento

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Si te gusta ‘Snatch, cerdos y diamantes’ y los thrillers trepidantes, no te pierdas esta serie número uno en Netflix: “Salvajemente divertida”

Si te gusta ‘Snatch, cerdos y diamantes’ y los thrillers trepidantes, no te pierdas esta serie número uno en Netflix: “Salvajemente divertida”

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, cambia los focos por los fogones: así es su nuevo proyecto empresarial

Fenómeno de El Niño: experto advierte que Colombia podría enfrentar racionamientos de agua y energía

DEPORTES

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

Corazón de campeón: las razones detrás de las lágrimas de Colapinto tras el Gran Premio de Italia de F1

River se acercó a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último: así están las posiciones del Clausura

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

ENTRETENIMIENTO

Tim Robbins comparó las lecciones de Robert Altman y Clint Eastwood con las condiciones actuales de Hollywood

Tim Robbins comparó las lecciones de Robert Altman y Clint Eastwood con las condiciones actuales de Hollywood

Hugh Jackman evitó confirmar su regreso como Wolverine mientras promocionaba una versión oscura de Robin Hood

Qué fue de Mr. T, el ídolo de los 80 que eligió alejarse de las pantallas

Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo

La película favorita de la crítica en el Festival de Venecia que podría convertirse en la nueva ‘Parásitos’: “Una obra maestra del cine moderno”