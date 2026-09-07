Receta de frittata de batata, rápida y fácil

La frittata de batata, con su color dorado y su textura tierna, es ese comodín que nunca falla: sale con pocos ingredientes y se disfruta tanto fría como caliente.
En muchas casas argentinas, la batata se suma a la rotación semanal como reemplazo o compañera de la papa. Esta frittata suele aparecer en las mesas de primavera y verano, ideal para una cena liviana, vianda o picnic. Su simplicidad y versatilidad la volvieron un clásico del recetario rápido y fácil.
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Receta de frittata de batata
La frittata de batata es una tortilla liviana, hecha con huevos batidos, batata cocida y condimentos, cocida en sartén y sin dar vuelta. Es rendidora, económica y se puede enriquecer con cebolla, queso o hierbas frescas a gusto.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 batatas medianas (aprox. 500 g)
- 4 huevos
- 1 cebolla chica
- 50 g de queso rallado (opcional)
- 2 cucharadas de aceite (girasol u oliva)
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer frittata de batata, paso a paso
- Lavar y pelar las batatas. Cortarlas en cubos pequeños para acelerar la cocción.
- Cocinar las batatas en agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas, unos 8-10 minutos. Escurrir bien.
- Mientras tanto, picar la cebolla y rehogar en sartén con 1 cucharada de aceite hasta que esté transparente.
- En un bol, batir los huevos con sal y pimienta. Agregar el queso rallado si se usa y mezclar.
- Sumar la batata cocida y la cebolla rehogada a los huevos batidos. Integrar bien.
- Calentar la sartén (preferentemente antiadherente) con la otra cucharada de aceite a fuego bajo. Volcar la mezcla y esparcir para nivelar.
- Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 10-12 minutos, hasta que la superficie esté casi cuajada. No subas el fuego para evitar que se queme abajo.
- Espolvorear con perejil fresco y servir tibia o fría.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar en heladera hasta 3 días, bien tapada. También se puede freezar en porciones y recalentar, aunque la textura puede cambiar levemente.
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