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Receta de frittata de batata, rápida y fácil

Esta opción casera requiere huevos, cebolla, aceite y condimentos, mientras la cocción previa de los cubos acelera el proceso y permite obtener una comida dorada, tierna y económica para toda la familia

Frittata de batata cortada en un plato con salsa blanca, acompañada por una sartén de hierro, huevos en un tazón, batatas y perejil.
La frittata de batata se prepara con pocos ingredientes y funciona como una opción práctica para las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La frittata de batata, con su color dorado y su textura tierna, es ese comodín que nunca falla: sale con pocos ingredientes y se disfruta tanto fría como caliente.

En muchas casas argentinas, la batata se suma a la rotación semanal como reemplazo o compañera de la papa. Esta frittata suele aparecer en las mesas de primavera y verano, ideal para una cena liviana, vianda o picnic. Su simplicidad y versatilidad la volvieron un clásico del recetario rápido y fácil.

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Receta de frittata de batata

La frittata de batata es una tortilla liviana, hecha con huevos batidos, batata cocida y condimentos, cocida en sartén y sin dar vuelta. Es rendidora, económica y se puede enriquecer con cebolla, queso o hierbas frescas a gusto.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 batatas medianas (aprox. 500 g)
  • 4 huevos
  • 1 cebolla chica
  • 50 g de queso rallado (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite (girasol u oliva)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)
Una batata entera, media batata y un cuenco con huevos junto a una tela de arpillera sobre una mesa de madera.
El listado de ingredientes incluye batatas y huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer frittata de batata, paso a paso

  1. Lavar y pelar las batatas. Cortarlas en cubos pequeños para acelerar la cocción.
  2. Cocinar las batatas en agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas, unos 8-10 minutos. Escurrir bien.
  3. Mientras tanto, picar la cebolla y rehogar en sartén con 1 cucharada de aceite hasta que esté transparente.
  4. En un bol, batir los huevos con sal y pimienta. Agregar el queso rallado si se usa y mezclar.
  5. Sumar la batata cocida y la cebolla rehogada a los huevos batidos. Integrar bien.
  6. Calentar la sartén (preferentemente antiadherente) con la otra cucharada de aceite a fuego bajo. Volcar la mezcla y esparcir para nivelar.
  7. Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 10-12 minutos, hasta que la superficie esté casi cuajada. No subas el fuego para evitar que se queme abajo.
  8. Espolvorear con perejil fresco y servir tibia o fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en heladera hasta 3 días, bien tapada. También se puede freezar en porciones y recalentar, aunque la textura puede cambiar levemente.

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