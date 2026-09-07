Economía

Los mercados globales, cada vez más condicionados por la inflación en EEUU y la decisión de tasas de la Fed

El viernes se difundirá un dato clave de inflación minorista en los EEUU. El mercado asigna más de 50% de probabilidad de una suba de tasas de referencia en septiembre, que puede impactar en el nivel del dólar y en los precios de acciones y bonos

Este lunes las bolsas de Nueva York no operan por feriado, pero los analistas siguen expectantes por una serie de indicadores.
Este lunes las bolsas de Nueva York no operan por feriado, pero los analistas siguen expectantes por una serie de indicadores.
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Los inversores en Estados Unidos arrancan una semana bursátil más corta por los feriados -este lunes 7 se celebra el Día del Trabajo en el país norteamericano- con dos focos que pueden redefinir las expectativas sobre la Reserva Federal: los datos de inflación de agosto y los resultados de Oracle, en un mercado que intenta medir si el sólido empleo llevará a una suba de tasas y qué señales ofrece la empresa sobre el endeudamiento de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial.

El giro de atención se produjo después de que la economía estadounidense sumara 162.000 puestos de trabajo en agosto, muy por encima de los 55.000 que esperaba el consenso del mercado. Aun así, las apuestas sobre la reunión de septiembre de la Fed apenas se inclinaron hacia una suba de las tasas de interés de referencia, la de los fondos federales.

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La difusión del dato de IPC del viernes 11 aparece como el dato con más capacidad para mover las expectativas financieras en septiembre

La lectura central para los operadores ahora no es el empleo -la Fed tiene el doble mandato de mandato de buscar la estabilidad de precios y promover el máximo nivel de empleo-, sino el comportamiento de los precios. El viernes se publicará el Índice de Precios al Consumidor, un dato que llegará a manos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) con un peso especial porque la inflación se hmantuvo por encima de la meta durante cinco años.

El jueves, un día antes, el Índice de Precios al Productor (IPP) ofrecerá una referencia previa desde la perspectiva de la inflación mayorista en los EEUU. Esa secuencia convirtió a esta semana en una prueba directa para el presidente de la Fed Kevin Warsh y para el comité de política monetaria.

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La inflación definirá si habrá una suba de tasas en septiembre

“La pregunta que domina a Wall Street es concreta: si los precios muestran persistencia, la Reserva Federal podría encontrar argumentos para endurecer otra vez su política monetaria. El informe laboral de agosto acercó al consenso del mercado a esa posibilidad, pero no alcanzó por sí solo para consolidarla”, indicó Yahoo Finance.

Kevin Warsh hizo de la estabilidad de precios el único objetivo de su gestión al frente del banco central norteamericano. Por eso, el IPC del viernes aparece como el dato con más capacidad para mover las expectativas sobre septiembre.

Al comienzo de la operatoria el viernes de la semana pasada, los mercados de Nueva York estaban prácticamente dividido en partes iguales sobre el rumbo de la próxima reunión. La sorpresa en empleo alteró el tono, pero no resolvió la discusión de fondo sobre las tasas.

aria.

La inflación en los EEUU ya lleva cinco años por encima de la meta de 2% anual impuesta por la Reserva Federal

“Para la Reserva Federal, el informe de empleo centra la atención en la inflación en la próxima reunión”, afirmó Bill Adams, economista jefe de Fifth Third Commercial Bank, en una nota a clientes. “Esa próxima decisión será muy delicada. La publicación la próxima semana de los informes del IPC y del IPP de agosto tiene el poder de inclinar la balanza entre una subida y una suspensión de tipos” de interés, continuó.

Felipe Mendoza, de mercados de EBC Financial Group aportó que “los mercados ajustaron sus expectativas sobre la Reserva Federal después de que Estados Unidos reportara la creación de 162.000 empleos no agrícolas, por encima de los pronósticos y tras la contracción registrada en julio, llevando a los operadores a descontar una probabilidad superior al 50% de un alza de tasas en septiembre y provocando caídas en las bolsas y un aumento de hasta 8 puntos básicos en el rendimiento del bono del Tesoro a dos años”.

Oracle puede dar pistas sobre la financiación de la IA

En el frente corporativo, el jueves será la jornada más cargada. Oracle, la empresa de Larry Ellison, presentará resultados en un trimestre que Wall Street observa como una señal del estado de la financiación de la inteligencia artificial.

La razón es específica: por su tendencia a endeudarse, las cuentas trimestrales de la compañía suelen leerse como un termómetro de cómo se sostiene el gasto en ese sector. En este ciclo, el mercado la sigue como el último gran hiperescalador en reportar.

Ese mismo jueves también publicará resultados Adobe, en medio de un reciente cambio de director ejecutivo. Macy’s completará el cuadro de la jornada con cifras que pueden aportar una señal adicional sobre la fortaleza del consumidor.

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