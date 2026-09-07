Crimen y Justicia

Asaltó un kiosco, encerró a la empleada en el baño y se puso a atender el negocio

El insólito robo ocurrió este viernes en un comercio de la ciudad de Cipolletti. Las imágenes

Río Negro: asaltó un kiosco, encerró a la empleada y se puso a atender el negocio
Guardar

Un kiosco ubicado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, fue escenario este viernes de un robo tan llamativo como insólito. Luego de que dos delincuentes irrumpieran encapuchados en el comercio, uno de ellos encerró a la empleada en el baño y comenzó a tomar el dinero de la caja registradora. Sin embargo, lo increíble de este hecho ocurrió segundos después, cuando el asaltante fingió ser un trabajador del lugar y se puso a atender a una clienta.

Según muestra el reloj de la cámara de seguridad que registró el hecho, instalada en el interior del negocio, eran las 15:30 cuando los dos ladrones ingresaron al lugar mientras fingían su supuesta intención de realizar compras.

PUBLICIDAD

Uno de los asaltantes, vestido con campera azul, pantalones negros y zapatillas blancas y negras, se quedó al lado de la puerta de ingreso, mientras que su cómplice, encapuchado y vestido con una campera marrón, gris y negra, se acercó a las heladeras ubicadas a un costado del comercio.

Río Negro: asaltó un kiosco, encerró a la empleada y se puso a atender el negocio
El momento en que uno de los delincuentes encerró a la empleada en el baño del kiosco.

En ese contexto, este último aprovechó un descuido de la empleada, que contaba dinero del otro lado del mostrador, se abalanzó sobre ella y la encerró en el baño.

PUBLICIDAD

Con la trabajadora ya reducida, el ladrón abrió la caja registradora y comenzó a tomar la recaudación del día. En simultáneo, su compañero salió a la vereda para oficiar de campana.

Pero con lo que no contaban los delincuentes era con el inesperado ingreso de una mujer, lo cual provocó que el delincuente fingiera ser el encargado del lugar.

Río Negro: asaltó un kiosco, encerró a la empleada y se puso a atender el negocio
El asaltante fingió ser el encargado del lugar y se puso a atender a una clienta.

La mujer recorrió las estanterías, tomó una botella de agua de una de las heladeras y le pidió un paquete de cigarrillos al asaltante, a pesar de que este la atendía con el rostro cubierto.

El delincuente pasó los productos por la caja registradora y le cobró a la clienta el importe correspondiente a su compra. Según consigna el medio LM Cipolletti, la operación se concretó mediante un pago con código QR, por lo que el ladrón, sin intención, llegó a devolver parte del dinero sustraído. Segundos después, la clienta se retiró del local sin sospechar del hecho delictivo.

Luego de que la mujer encendiera un cigarrillo y saliera del kiosco, el ladrón terminó de concretar el robo y huyó junto a su cómplice.

Desde el local remarcaron al citado medio neuquino que no se trató de un hecho aislado, ya que se trata del segundo robo consecutivo que el comercio sufrió en las últimas semanas. El primer episodio había ocurrido dos días antes, el miércoles 2 de agosto, cuando delincuentes armados asaltaron el kiosco bajo amenaza directa hacia el personal presente.

Al menos en este robo se puso a atender y me devolvió unos pesos por QR de las compras”, dijo a modo de consuelo la dueña del kisoco.

Temas Relacionados

CipollettiRío NegroRobosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico pidió apartar al fiscal y a los jueces y se suspendió la audiencia

El TOC N°29 rechazó los planteos, pero la recusación contra el tribunal deberá ser revisada por Casación. La decisión se produjo luego de un duro cruce por un nuevo pedido para suspender el debate debido al estado de salud del acusado

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico pidió apartar al fiscal y a los jueces y se suspendió la audiencia

Cadáveres cambiados y un hombre en situación de calle confundido con un héroe de Malvinas: imputaron a una sargento por un increíble error

Ingrid Liliana Gitzel es técnica evisceradora de la Morgue Policial de Moreno-General Rodríguez y está acusada de no haber rotulado correctamente los cadáveres del veterano de guerra Pedro Manuel Peñalver y de Adolfo Brizuela, un hombre que vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad

Cadáveres cambiados y un hombre en situación de calle confundido con un héroe de Malvinas: imputaron a una sargento por un increíble error

Quién es el venezolano detenido por el doble intento de asesinato en la estación de gas de Recoleta: su historia de multas y causas penales

Miguel Eduardo Pérez Allen enfrentará al juez Darío Bonanno en los próximos días tras el furioso episodio en una estación de servicio. Qué dice su rastro de papeles

Quién es el venezolano detenido por el doble intento de asesinato en la estación de gas de Recoleta: su historia de multas y causas penales

Cayó “El Mecánico”, el sicario de la banda narco más temida: tenía 20 granadas de gas como las que usa la Policía en las marchas

Adrián Gariolo fue capturado durante el megaoperativo de la PFA que desarticuló una célula de “El Loco César” con base en la Villa 31. El arsenal que encontraron en su casa incluía dos subfusiles FMK-3 de Fabricaciones Militares y una escopeta Escort

Cayó “El Mecánico”, el sicario de la banda narco más temida: tenía 20 granadas de gas como las que usa la Policía en las marchas

Comenzó en Francia el juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Aramburu: los dos acusados podrían recibir perpetua

El ex rugbier fue asesinado a tiros en París durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, después de una pelea que comenzó en la terraza de un bar

Comenzó en Francia el juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas Federico Aramburu: los dos acusados podrían recibir perpetua

DEPORTES

El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

El dispositivo con una luz verde que lució una figura del Flamengo y causó furor: para qué sirve

Un club de la Premier League denunció ataques racistas contra uno de sus nuevos fichajes

Federico Gil, campeón mundial de tiro, se prepara para Los Ángeles 2028: “Siempre me movilizó la excelencia”

La presencia de influencers y las tradiciones del tenis generan debate en el US Open

"Voy a matarlo": revelaron cómo fue la pelea previa al crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

TELESHOW

Vicky Xipolitakis le cumplió el sueño a su hijo Salvador: viajaron a Grecia para reencontrarse con su abuelo

Vicky Xipolitakis le cumplió el sueño a su hijo Salvador: viajaron a Grecia para reencontrarse con su abuelo

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por un problema respiratorio

Los famosos se sumaron al “trend de los 80″ en redes y sorprendieron con sus looks retro: hombreras, neón y rulos

Los días de surf de María Susini en medio de su nueva vida alejada de Facundo Arana: “Más olas, más diversión”

Cande Molfese comparó a su pareja con un exnovio: ¿indirecta para Gastón Soffritti?

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del OIEA pidió acceso a las plantas nucleares iraníes: “La vía más rápida es que Irán se comprometa”

El jefe del OIEA pidió acceso a las plantas nucleares iraníes: “La vía más rápida es que Irán se comprometa”

El Niño ya deja sus primeras huellas en la Costa de Ecuador

Policía dominicana investiga muerte de hombre tras discutir con su hermano por un "ticket de lotería"

Buscan reducir el impacto de la sequía en 2,500 familias del Corredor Seco de Honduras

El Salvador superó la meta de recaudación tributaria en 7.1% al cierre de julio