Asaltó un kiosco, encerró a la empleada en el baño y se puso a atender el negocio

Río Negro: asaltó un kiosco, encerró a la empleada y se puso a atender el negocio

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Un kiosco ubicado en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, fue escenario este viernes de un robo tan llamativo como insólito. Luego de que dos delincuentes irrumpieran encapuchados en el comercio, uno de ellos encerró a la empleada en el baño y comenzó a tomar el dinero de la caja registradora. Sin embargo, lo increíble de este hecho ocurrió segundos después, cuando el asaltante fingió ser un trabajador del lugar y se puso a atender a una clienta.

Según muestra el reloj de la cámara de seguridad que registró el hecho, instalada en el interior del negocio, eran las 15:30 cuando los dos ladrones ingresaron al lugar mientras fingían su supuesta intención de realizar compras.

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Uno de los asaltantes, vestido con campera azul, pantalones negros y zapatillas blancas y negras, se quedó al lado de la puerta de ingreso, mientras que su cómplice, encapuchado y vestido con una campera marrón, gris y negra, se acercó a las heladeras ubicadas a un costado del comercio.

El momento en que uno de los delincuentes encerró a la empleada en el baño del kiosco.

En ese contexto, este último aprovechó un descuido de la empleada, que contaba dinero del otro lado del mostrador, se abalanzó sobre ella y la encerró en el baño.

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Con la trabajadora ya reducida, el ladrón abrió la caja registradora y comenzó a tomar la recaudación del día. En simultáneo, su compañero salió a la vereda para oficiar de campana.

Pero con lo que no contaban los delincuentes era con el inesperado ingreso de una mujer, lo cual provocó que el delincuente fingiera ser el encargado del lugar.

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El asaltante fingió ser el encargado del lugar y se puso a atender a una clienta.

La mujer recorrió las estanterías, tomó una botella de agua de una de las heladeras y le pidió un paquete de cigarrillos al asaltante, a pesar de que este la atendía con el rostro cubierto.

El delincuente pasó los productos por la caja registradora y le cobró a la clienta el importe correspondiente a su compra. Según consigna el medio LM Cipolletti, la operación se concretó mediante un pago con código QR, por lo que el ladrón, sin intención, llegó a devolver parte del dinero sustraído. Segundos después, la clienta se retiró del local sin sospechar del hecho delictivo.

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Luego de que la mujer encendiera un cigarrillo y saliera del kiosco, el ladrón terminó de concretar el robo y huyó junto a su cómplice.

Desde el local remarcaron al citado medio neuquino que no se trató de un hecho aislado, ya que se trata del segundo robo consecutivo que el comercio sufrió en las últimas semanas. El primer episodio había ocurrido dos días antes, el miércoles 2 de agosto, cuando delincuentes armados asaltaron el kiosco bajo amenaza directa hacia el personal presente.

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“Al menos en este robo se puso a atender y me devolvió unos pesos por QR de las compras”, dijo a modo de consuelo la dueña del kisoco.