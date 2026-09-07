Receta de tarta integral de ricota y verduras, rápida y fácil

La tarta integral de ricota y verduras es el comodín sano y sabroso que se mete en la heladera y reaparece en cualquier momento. En Argentina, las tartas saladas son habituales en reuniones familiares, picnics o en la mesa diaria.
Con la versión integral se busca sumar fibra y ligereza, sin resignar el placer del buen comer. Perfecta para quienes buscan opciones rápidas, fáciles y nutritivas.
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Receta de tarta integral de ricota y verduras
La tarta integral de ricota y verduras es una preparación de masa integral rellena con ricota, verduras salteadas y condimentos. Se arma en pocos pasos y se cocina al horno, dando como resultado una comida liviana, ideal para cualquier comida del día.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa integral para tarta (comprada o casera)
- 400 g de ricota fresca
- 2 huevos
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 200 g de espinaca o acelga
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharada de aceite de girasol
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
Cómo hacer tarta integral de ricota y verduras, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar ligeramente una tartera.
- Picar la cebolla, zanahoria y morrón en cubos chicos. Saltear en una sartén con el aceite hasta que la cebolla esté transparente.
- Agregar la espinaca picada (puede ser cruda o blanqueada previamente). Cocinar 2 minutos y dejar entibiar.
- En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Sumar las verduras salteadas y unir todo.
- Forrar la tartera con un disco de masa integral. Volcar el relleno y distribuir parejo.
- Cubrir con el otro disco de masa, cerrar los bordes y hacer un repulgue. Pinchar la superficie con un tenedor.
- Hornear durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar antes de cortar.
Consejo clave: No sobrecocinar las verduras en el salteado para que mantengan textura.
Otro tip: Si la ricota está muy húmeda, escurrir antes de mezclar.
Importante: El horno debe estar bien caliente para que la base quede crocante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 24 g
- Proteínas: 11 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera (tupper hermético): hasta 3 días. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o microondas.
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