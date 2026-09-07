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Receta de tarta integral de ricota y verduras, rápida y fácil

Esta opción casera destaca por un relleno cremoso y vegetales salteados, con seis porciones listas para resolver cualquier comida del día sin complicaciones

Tarta de masa integral con corte que muestra relleno de ricota, calabacín, pimiento, espinaca y tomate cherry. Hojas de albahaca y tomate cherry cortado sobre madera.
La tarta integral de ricota y verduras funciona como una opción práctica para guardar en la heladera y consumir en otro momento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tarta integral de ricota y verduras es el comodín sano y sabroso que se mete en la heladera y reaparece en cualquier momento. En Argentina, las tartas saladas son habituales en reuniones familiares, picnics o en la mesa diaria.

Con la versión integral se busca sumar fibra y ligereza, sin resignar el placer del buen comer. Perfecta para quienes buscan opciones rápidas, fáciles y nutritivas.

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Receta de tarta integral de ricota y verduras

La tarta integral de ricota y verduras es una preparación de masa integral rellena con ricota, verduras salteadas y condimentos. Se arma en pocos pasos y se cocina al horno, dando como resultado una comida liviana, ideal para cualquier comida del día.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 discos de masa integral para tarta (comprada o casera)
  • 400 g de ricota fresca
  • 2 huevos
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 200 g de espinaca o acelga
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharada de aceite de girasol
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto
Dos discos de masa integral sobre una tabla de cortar rodeados por un recipiente con ricota, espinacas picadas, tomates cherry y calabacín.
La preparación de la tarta combina masa integral con ricota fresca y verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta integral de ricota y verduras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar ligeramente una tartera.
  2. Picar la cebolla, zanahoria y morrón en cubos chicos. Saltear en una sartén con el aceite hasta que la cebolla esté transparente.
  3. Agregar la espinaca picada (puede ser cruda o blanqueada previamente). Cocinar 2 minutos y dejar entibiar.
  4. En un bol, mezclar la ricota, los huevos, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Sumar las verduras salteadas y unir todo.
  5. Forrar la tartera con un disco de masa integral. Volcar el relleno y distribuir parejo.
  6. Cubrir con el otro disco de masa, cerrar los bordes y hacer un repulgue. Pinchar la superficie con un tenedor.
  7. Hornear durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar antes de cortar.

Consejo clave: No sobrecocinar las verduras en el salteado para que mantengan textura.

Otro tip: Si la ricota está muy húmeda, escurrir antes de mezclar.

Importante: El horno debe estar bien caliente para que la base quede crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 24 g
  • Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera (tupper hermético): hasta 3 días. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o microondas.

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