México

Pensión del Bienestar 2026: adultos mayores que reciben su pago mañana lunes 7 de septiembre

Los recursos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
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Desde el pasado martes 1 de septiembre, se lleva a cabo la distribución de pagos de la Pensión de Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre, y como es costumbre, los recursos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Además de la Pensión para Adultos Mayores, las políticas que también están entregando los recursos son la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el programa Madres Trabajadoras.

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¿Quién recibe el pago de la Pensión del Bienestar el lunes 7 de septiembre?

El próximo lunes 7 de septiembre, las personas adultas mayores cuyos apellidos comienzan con D, E o F recibirán el pago correspondiente a la Pensión del Bienestar según el calendario oficial.

El depósito se realizará en su cuenta bancaria, y no existe obligación de retirar los fondos en la misma jornada en que se acreditan.

Calendario de pagos completo

  • A - Martes 1 de septiembre
  • B - Miércoles 2 de septiembre
  • C - Jueves 3 de septiembre
  • C - Viernes 4 de septiembre
  • D, E, F - Lunes 7 de septiembre
  • G - Martes 8 de septiembre
  • G - Miércoles 9 de septiembre
  • H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre
  • L - Viernes 11 de septiembre
  • M - Lunes 14 de septiembre
  • M - Martes 15 de septiembre
  • N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre
  • P, Q - Viernes 18 de septiembre
  • R - Lunes 21 de septiembre
  • R - Martes 22 de septiembre
  • S - Miércoles 23 de septiembre
  • T, U, V - Jueves 24 de septiembre
  • W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre
El video registra un evento público del Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios, incluyendo a una mujer con vestimenta tradicional, entregan simbólicamente tarjetas de la "Pensión Hombres Bienestar" a varios hombres en un escenario. Cientos de hombres asisten al acto bajo una carpa blanca, observando y aplaudiendo. Personal de apoyo distribuye documentos entre los asistentes. El evento muestra la operación de un programa social gubernamental.

Formas de saber si ya llegó el depósito

Las y los beneficiarios de las pensiones pueden comprobar el depósito del apoyo sin acudir a una sucursal bancaria. Una de las opciones es consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar.

La herramienta permite verificar si el recurso ya está disponible en la cuenta asociada a la tarjeta del programa.

También se puede solicitar orientación a través de la Línea del Bienestar, cuyo número es 800 639 42 64. El servicio atiende consultas vinculadas con los programas sociales.

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Ante dudas o aclaraciones, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y las redes sociales de Leticia Ramírez Amaya.

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto dinero entrega la Pensión?

Los montos previstos para el bimestre septiembre-octubre dependen del programa social al que se encuentre incorporada cada persona.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales.

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar, programa destinado a mujeres de 60 a 64 años, obtendrán 3 mil 100 pesos por el mismo periodo.

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