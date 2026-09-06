Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans (RS)

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Fuerza Regida desata rumores de una colaboración con BTS después de que dos de sus integrantes asisten a uno de los conciertos de la banda surcoreana en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, y Moisés López compartieron en redes sociales imágenes del show, donde aparecen con una Army Bomb, la lightstick oficial del grupo. Ninguna de las dos agrupaciones confirmado un proyecto conjunto: hasta ahora se trata solo de una visita como público.

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JOP y Moisés López sostienen una Army Bomb en el SoFi Stadium

Las publicaciones de los músicos muestran a JOP y Moisés López entre el público, disfrutando del espectáculo y sosteniendo la Army Bomb, el objeto que identifica al fandom de BTS conocido como ARMY. Las imágenes generan reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos proyectos.

Parte de los comentarios celebra la coincidencia entre dos géneros musicales distintos. Otro sector de los fans comienza a plantear la posibilidad de una colaboración, aunque no existe ningún indicio oficial que respalde esa teoría más allá de la asistencia al concierto.

JOP y Moisés López sostienen una Army Bomb en el SoFi Stadium

BTS está integrado por siete artistas surcoreanos desde 2013

BTS debuta en junio de 2013 bajo el sello Big Hit Music. La agrupación está formada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, según el perfil oficial.

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El grupo combina pop, hip-hop y elementos electrónicos en discos como Love Yourself: Tear, Map of the Soul: Persona y BE. Su música aborda temas de juventud, identidad y salud mental, un enfoque que amplía su audiencia fuera de Corea del Sur.

“Dynamite” se convierte en el primer sencillo de BTS que llega al número uno del Billboard Hot 100. “Butter” repite ese logro y permanece varias semanas en la cima de la lista. Ambos temas consolidan la presencia del grupo en el mercado estadounidense.

Jesús Ortiz Paz lidera Fuerza Regida desde San Bernardino, California

Fuerza Regida surge en San Bernardino y se posiciona como una de las bandas con mayor alcance dentro de la música mexicana en Estados Unidos. Jesús Ortiz Paz encabeza el proyecto como vocalista, acompañado por integrantes como Moisés López.

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Entre sus mayores éxitos están “CH y la Pizza”, con Natanael Cano; “Bebe Dame”, con Grupo Frontera; “Igualito a Mi Apá”, con Peso Pluma, y “Tu Boda”, junto a Óscar Maydon. “Bebe Dame” representa la primera entrada de la banda al Billboard Hot 100, en enero de 2023.

“Tu Boda” llega al primer lugar de Hot Latin Songs y alcanza el puesto 23 del Billboard Hot 100. El tema también toca el número cuatro del Billboard Global 200 con 75.1 millones de reproducciones globales en una semana.

Ambas bandas acumulan colaboraciones exitosas con otros artistas

BTS suma colaboraciones internacionales que impulsan su expansión. “Boy With Luv”, con Halsey, llega al puesto ocho del Billboard Hot 100 y su video supera 1,000 millones de vistas en YouTube, según Billboard.

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“My Universe”, junto a Coldplay, debuta directamente en el número uno del Hot 100. El grupo también trabaja con Nicki Minaj, Steve Aoki y Lauv. De forma individual, Jung Kook graba con Jack Harlow y Latto; j-hope colabora con J. Cole.

Fuerza Regida

Fuerza Regida mantiene una dinámica similar dentro del regional mexicano. La banda ha grabado con Grupo Frontera, Peso Pluma, Natanael Cano, Óscar Maydon y Luis R. Conriquez, entre otros artistas del género.

Los fans imaginan un dueto entre géneros que hoy no se confirma

La coincidencia entre corridos y K-pop dispara comentarios sobre un cruce musical entre ambas bandas. Los seguidores destacan que tanto BTS como Fuerza Regida suelen experimentar con colaboraciones fuera de su género original.

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La teoría no se sostiene en ninguna declaración de los artistas ni en un anuncio de las disqueras. Se trata, por ahora, de una especulación impulsada por la presencia de JOP y Moisés López en el concierto en Los Ángeles.

El contraste entre un grupo de pop surcoreano y una banda de música mexicana hace que muchos fans consideren la idea poco probable. Sin una confirmación oficial, la visita al show de BTS queda registrada como el único vínculo documentado entre ambos proyectos.