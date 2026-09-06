EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

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Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.2 en Chiapas Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de septiembre La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 6 de septiembre Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico