México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

Guardar
13:10 hsHoy

Autoridades niegan contar con información de una posible amenaza en Nogales, Sonora, tras alerta de EEUU: mantendrán vigilancia

El Consulado General detalló que las restricciones se debían por una amenaza, aunque no precisó de cuál se trata

Nogales es uno de los principales puntos de acceso hacia Arizona. (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)
Nogales es uno de los principales puntos de acceso hacia Arizona. (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)

La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora informó que hasta el momento, las instituciones de los tres órdenes de gobierno no cuentan con datos que confirmen una posible amenaza en Nogales, Sonora, luego de la alerta de viaje emitida por el Consulado General de los Estados Unidos.

Leer la nota completa
12:50 hsHoy

Explosión de pirotecnia durante festividades en el municipio de Temascalcingo, Edomex deja nueve personas fallecidas y varios lesionados

Una fuerte explosión relacionada con fuegos pirotécnicos se registró durante la noche, en la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá

El video muestra el contexto después{es que ocurrió una explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, Estado de México, resultando en varias personas lesionadas durante las festividades (Video González Maye/FB)

Una fuerte explosión relacionada con fuegos pirotécnicos se registró durante la noche de este sábado, en la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá, generando alarma entre habitantes y asistentes a las celebraciones, dejando varios heridos y 9 personas fallecidas.

Leer la nota completa
12:50 hsHoy

EEUU emite alerta de seguridad y restringe actividades para su personal en Nogales, Sonora

El Consulado General de Estados Unidos notificó a connacionales sobre una amenaza detectada en la ciudad fronteriza y limitó los desplazamientos de sus funcionarios únicamente durante el día

El mensaje a los ciudadanos estadounidenses fue emitido este 5 de septiembre. Crédito: Gobierno de Nogales
El mensaje a los ciudadanos estadounidenses fue emitido este 5 de septiembre. Crédito: Gobierno de Nogales

El Consulado General de Estados Unidos en Nogales emitió una alerta de seguridad este 5 de septiembre, debido a información sobre una amenaza en el municipio fronterizo.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

SeguridadCrimen organizadodetenidosataque armadoEstados UnidosNogalesCDMXÚltima horaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de septiembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de septiembre

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 6 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 6 de septiembre

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 6 de septiembre

El reporte del estado del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 6 de septiembre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Salud hormonal en las mujeres: cuáles son los 6 hábitos cotidianos que pueden ayudar a regular el organismo

Salud hormonal en las mujeres: cuáles son los 6 hábitos cotidianos que pueden ayudar a regular el organismo

Alemania logra un hito espacial: cohete privado logra el primer lanzamiento exitoso desde el continente

¿Es ilegal grabar con un robot aspirador? Un hombre lo hizo con su esposa y terminó en la cárcel

Paradoja del mercado automotor argentino: los modelos más vendidos cuestan 62% más que los más baratos

Por qué Amazon aún no ha lanzado Leo, su internet satelital para competir con Starlink

INFOBAE AMÉRICA

Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez

La asociación guatemalteca de exportadores lanza Made in Guatemala para posicionar sus ventas externas

"Dormíamos en la cocina con el horno abierto": Michael B. Jordan reveló cómo sus padres le ocultaron la pobreza en la que creció

Expertos independientes alertan por órdenes en Honduras: “Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: George Russell lidera y Franco Colapinto marcha 6°

Se corre el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: George Russell lidera y Franco Colapinto marcha 6°

La más “extraña” pelea de boxeo: lo golpearon en la nunca, cayó fuera del ring y el árbitro declaró nulo el resultado

El estremecedor accidente en una de las curvas más peligrosas del mundo que terminó con un auto partido a la mitad

Inexperiencia, trabajo y éxito: el entrenador que pasó de un concurso de televisión a la Champions League

El tenso cara a cara entre Messi y una figura de otra selección en el empate del Inter Miami: la jugada que provocó el cruce