EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

13:10 hsHoy
La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora informó que hasta el momento, las instituciones de los tres órdenes de gobierno no cuentan con datos que confirmen una posible amenaza en Nogales, Sonora, luego de la alerta de viaje emitida por el Consulado General de los Estados Unidos.
12:50 hsHoy
Una fuerte explosión relacionada con fuegos pirotécnicos se registró durante la noche de este sábado, en la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá, generando alarma entre habitantes y asistentes a las celebraciones, dejando varios heridos y 9 personas fallecidas.
12:50 hsHoy
El Consulado General de Estados Unidos en Nogales emitió una alerta de seguridad este 5 de septiembre, debido a información sobre una amenaza en el municipio fronterizo.