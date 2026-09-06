Congresista busca poner la lupa sobre el manejo de recursos en las regiones: “Cada peso que se pierde es una obra menos”

El representante Erick Velasco detalló de que trata su proyecto de ley 'Regalías Seguras', el cual busca impactar las regiones - crédito @eravelasco/X

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Erick Velasco, el representante a la Cámara por el departamento de Nariño y congresista de la bancada del Pacto Histórico, impulsa ante el Congreso de la República un proyecto de ley ordinaria denominado ‘Regalías Seguras’.

La iniciativa busca transformar la forma en que se contratan y ejecutan las obras públicas en los departamentos y municipios, con el fin directo de restringir el manejo de los presupuestos estatales a entidades privadas o figuras que no cuentan con vigilancia.

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El proyecto de ley se radicó oficialmente el 19 de agosto de 2026 en las comisiones del Poder Legislativo. El objetivo central de la norma exige que todos los dineros provenientes de la explotación minera y petrolera sean administrados de manera obligatoria por instituciones públicas que cumplan con el estatuto general de contratación.

De esta forma, se intenta frenar el uso de figuras jurídicas intermedias que eluden los controles de la Contraloría y otros organismos del Estado.

El representante por Nariño propone que los recursos de regalías sean ejecutados bajo controles propios de las entidades públicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A través de su cuenta en la red social X, el legislador explicó la motivación principal de esta propuesta legislativa: “Queremos cerrarles las puertas a quienes manejan los recursos de las regiones sin vigilancia porque cada peso que se pierde es una obra menos en nuestros territorios”.

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De igual manera, el congresista resaltó la premisa que abandera su campaña bajo el lema de “plata pública con control público”.

Junto a este mensaje, el representante detalló el origen y el destino que deben tener estos giros económicos en los municipios, por medio de un video.

“Las regalías son recursos que recibe el país por la explotación de nuestros recursos naturales y que deben convertirse en obras de desarrollo para nuestras regiones”, sostuvo el legislador para poner de presente la importancia que representan estos montos dentro del desarrollo de las zonas más marginadas.

El representante sostiene que los recursos de regalías deben permanecer bajo mecanismos de vigilancia pública para reducir los riesgos de desviación - crédito @eravelasco/X

En su diagnóstico del sistema actual, el legislador denunció las maniobras administrativas que permiten que parte de estos montos queden exentos del escrutinio ciudadano.

¿Dónde termina la plata de las regalías?

“¿El problema? ¿Qué parte de estos recursos pueden terminar siendo ejecutada a través de figuras que no están sometidas a los mismos controles de una entidad pública?”, advirtió Velasco al señalar que dicha flexibilización favorece la desviación de las partidas presupuestales.

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Para solucionar esta problemática, la propuesta legislativa establece condiciones estrictas para las alcaldías y gobernaciones que reciben las transferencias.

“Cuando hablamos de plata pública, necesitamos controles públicos. Por eso nuestro proyecto de ley busca que los proyectos financiados con regalías sean ejecutados por entidades públicas, sometidas a las reglas y controles que corresponden”, puntualizó el representante.

El proyecto plantea que los recursos provenientes de la explotación minera y petrolera sean administrados bajo control de instituciones públicas - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

De acuerdo con el congresista, la falta de fiscalización en la contratación estatal se traduce en la pérdida recurrente de bienes e insumos fundamentales para las comunidades.

“Así cerramos las puertas para que estos recursos terminen manejándose sin vigilancia, porque cada peso de regalías que se pierde es una carretera menos, un colegio menos, un hospital menos o una oportunidad que no llega a nuestros territorios”, aseveró Velasco.

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El proyecto Regalías Seguras iniciará su ciclo de debates ordinarios en la Cámara de Representantes, donde se evaluarán las disposiciones para fortalecer el control fiscal en la adjudicación de contratos.

Velasco reiteró que mantendrá la gestión legislativa con diversos sectores políticos para lograr la aprobación de la ley, con el fin de buscar que los recursos de la nación se traduzcan en infraestructuras efectivas en las regiones productoras.

Las regalías en las regiones tienen ‘huecos’ en su control

Aunque las regalías y los recursos públicos tienen vigilancia de entidades como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y el Departamento Nacional de Planeación, el dinero destinado a las regiones sigue expuesto a prácticas de corrupción.

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La iniciativa busca reducir los espacios de intermediación en el manejo de los recursos destinados a municipios y departamentos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Contratos hechos a la medida de determinados contratistas, obras que quedan inconclusas después de millonarias adiciones presupuestales y empresas fachada utilizadas para justificar sobrecostos son algunas de las maniobras que han permitido el desvío de recursos.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), por ejemplo, es escenario recurrente de cuestionamientos por posibles sobrecostos y deficiencias en la contratación.

En ese contexto surge el debate de ‘Regalías Seguras’, una propuesta que busca reducir los espacios de intermediación política y fortalecer el control sobre los recursos del Sistema General de Regalías.

Uno de sus principales objetivos es limitar la discrecionalidad en la aprobación de proyectos, imponer condiciones contractuales estandarizadas y avanzar hacia giros directos y trazables.

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