Atención Bogotá y Soacha: programan cortes de agua de hasta 27 horas desde el 7 hasta el 11 de septiembre

Los cortes de agua de la EAAB comenzarán en distintos horarios de la mañana y durarán entre cuatro, 24 y 27 horas, según la intervención en cada sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre de 2026 en barrios de Usme, Fontibón, Chapinero, San Cristóbal, Teusaquillo, Suba, Los Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Kennedy, así como en sectores de Soacha.

Las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento, empates de redes, instalación de válvulas y verificaciones de macromedición. Las interrupciones comenzarán, en su mayoría, a las 9:00 a. m. o 10:00 a. m. y tendrán duraciones de cuatro, 24 o 27 horas, de acuerdo con cada intervención.

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La Eaab indicó que estas labores buscan prevenir daños de mayor magnitud en tuberías y accesorios de la red de distribución. Los usuarios deberán almacenar agua antes de cada corte y emplearla de manera racional. La empresa informó que dispondrá de carrotanques para atender, con prioridad, a clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de público que requieran el servicio.

La Eaab señaló que las suspensiones del servicio de agua buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de la red de distribución - crédito Acueducto de Bogotá

Cortes de agua del lunes 7 de septiembre

En Usme, la suspensión iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas. La medida afectará los barrios La Picota, Santa Marta, La Aurora, Brasilia, Marichuela, La Andrea, Santa Librada, Monteblanco, Valles de Cafam, Chuniza, Gran Yomasa, San Juan Bautista, Granada Sur, Nuevo San Andrés, Barranquillita, Salazar Usme, La Cabaña y Cami Santa Librada. El área de intervención en Usme estará comprendida entre la transversal 4A Este y la transversal 14, y entre la calle 62 sur y la calle 97 sur. La Eaab realizará mantenimiento correctivo en las redes de distribución del sector.

En Fontibón, el corte comenzará a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de cuatro horas. La suspensión se aplicará en Modelia, Santa Cecilia, Baleares, Villa del Pinar, Centro Comercial Hayuelos, Prado Grande, Taragona, San Felipe, Villamar, Fontibón Oriental, San Pablo Oriental, Zona Franca, Belén, Fontibón, Villa Carmenza, Guadual Fontibón, San Ignacio, Funza, Madrid, Mosquera Totarento y Salamanca Avira. La intervención en Fontibón se realizará entre la calle 22 y la avenida calle 26, y entre la avenida Boyacá y la carrera 116. El trabajo corresponde a una verificación de macromedición.



El lunes 7 de septiembre, Usme y Fontibón tendrán cortes de agua por mantenimiento correctivo de redes y verificación de macromedición en barrios como La Picota, Santa Librada y Modelia - crédito Colprensa

Barrios afectados el martes 8 de septiembre

En Chapinero, los barrios El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. El área comprende la carrera 8A a la carrera 15, entre la calle 88 y la calle 100. La Eaab adelantará empates de redes e instalación de válvulas en esta zona de Chapinero. La empresa recomendó a residentes, comercios y establecimientos preparar reservas de agua antes del inicio de la intervención.

En San Cristóbal, el barrio San Martín de Loba tendrá un corte desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. El perímetro afectado se ubica entre la diagonal 39 sur y la diagonal 48D sur, y entre la carrera 2 Este y la carrera 3C Bis Este.

También el martes habrá una interrupción de cuatro horas en Teusaquillo , desde las 10:00 a. m. La medida incluye Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño y Clínica Fundadores, entre la avenida calle 26 y la avenida de las Américas, y entre la carrera 30 y la carrera 42B.

En Soacha, el corte comenzará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas en 12 de Marzo, Bochica, Camilo Torres, El Nogal, El Porvenir Soacha, F.N.A., Hogar del Sol, La Amistad Soacha, La Cañada, La Magdalena, La Toscana, Las Vegas de San Mateo, Nogal, Panorama, Panorama I, Ricaurte, Rincón de San Mateo, Rincón de Santa Fe, San Mateo Primer Sector, Santa Helena Norte y Santa Rosa.

El martes 8 de septiembre, Chapinero, San Cristóbal, Teusaquillo y Soacha tendrán suspensiones del servicio de agua por empates de redes, instalación de válvulas y otras intervenciones programadas por la Eaab - crédito Colprensa

Suspensiones del miércoles 9 de septiembre

La localidad de Suba tendrá dos intervenciones . La primera comenzará a las 8:00 a. m. y afectará durante 24 horas a Prado Pinzón y Victoria Norte, entre la carrera 45 y la carrera 56, y entre la calle 138 y la calle 147A. La segunda suspensión en Suba iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas en Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita Suba. El área está delimitada entre la carrera 150B y la carrera 160B, y entre la calle 129B y la calle 140.

En Los Mártires, el barrio Paloquemao tendrá corte desde las 8:00 a. m. y por 27 horas, entre la avenida carrera 27 y la avenida carrera 30, y entre la avenida calle 13 y la avenida calle 22. La actividad corresponde a empates de redes de acueducto.

En Santa Fe, la Eaab programó una interrupción de cuatro horas desde las 10:00 a. m. en Alameda, Las Nieves, La Favorita, San Victorino, La Capuchina, Veracruz, La Catedral, Santa Inés, La Concordia, Las Aguas Baja, Centro Administrativo, Santa Bárbara, San Bernardo, Las Hortúas, Las Cruces, Modelo Sur, San Antonio, Policarpa, Caracas, Sosiego, Nariño, San Javier, Santa Ana Sur, San José Sur, Buenos Aires, La María, 20 de Julio Parte Baja, Hospitales La Hortúa, Santa Clara, Clínica Bogotá, Cancerológico, Materno Infantil, Salud Coop y Hospital San Carlos.

En Ciudad Bolívar, la suspensión afectará Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Central de Mezclas, Compartir, Gibraltar Sur, La Alameda, Las Acacias, Lucero Alto, Lucero del Sur, Meissen, México, Quintas del Sur, Ronda y Sotavento. El trabajo de empates en el tanque Jalisco iniciará a las 10:00 a. m., entre la calle 59B sur y la calle 71B sur, y entre la carrera 16 y la carrera 19A.

El miércoles 9 de septiembre, Suba tendrá dos cortes de agua, mientras Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar también registrarán interrupciones por empates de redes y trabajos en el tanque Jalisco - crédito Colprensa

Trabajos del jueves 10 y viernes 11 de septiembre

El jueves, en Suba, habrá corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. en Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa, entre la transversal 55 y la carrera 71, y entre la calle 100 y la calle 116. La EAAB instalará válvulas en el sector.

En San Cristóbal y Usme, los barrios Bella Vista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur y Los Alpes tendrán suspensión desde las 9:00 a. m. por 24 horas. El área está ubicada entre la carrera 11 Este y la carrera 6C Este, y entre la calle 32 sur y la calle 41A sur.

También habrá cortes de 24 horas en Tunjuelito , para San Carlos, San Benito, Tunjuelito y Abraham Lincoln; en Usme , para La Huerta, El Tuno, La Esperanza Usme y Puerta al Llano; y en Ciudad Bolívar y Tunjuelito, para Rafael Escamilla y Madelena.

En Kennedy, la interrupción iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá durante 24 horas en Américas Occidental, Castilla, Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Jardines de Castilla, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla y Villas de Castilla.

El viernes 11 de septiembre, en Santa Fe, habrá un corte de cuatro horas desde las 10:00 a. m. en Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita, entre la avenida calle 19 y la calle 24, y entre la carrera 18 y la carrera 30. La intervención será una verificación de macromedición.

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