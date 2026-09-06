México

Lluvia y granizo amenazan a la CDMX este domingo: ¿a qué hora iniciará el mal tiempo?

Las precipitaciones dejarán acumulaciones de hasta 29 milímetros; el norte y oriente tendrán rachas fuertes, mientras la calidad del aire se reportó mala

Imagen TYV6TWIUZRHYRGUI2LLGPOCDMM
Guardar

El pronóstico del clima en la Ciudad de México para la tarde de este domingo contempla lluvias fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las condiciones de tiempo severo comenzarán durante las primeras horas de la tarde y podrían prolongarse hasta la noche.

PUBLICIDAD

El ambiente pasará de cálido a templado conforme aumente la nubosidad y comiencen las precipitaciones. La temperatura máxima prevista es de 22 grados Celsius, mientras que el acumulado de lluvia oscilará entre 15 y 29 milímetros.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este domingo?

La SGIRPC pronosticó lluvias fuertes y posible caída de granizo entre las 15:00 y las 21:00 horas en la Ciudad de México.

Imagen MITCRNDABJGBZGFBXVPO5U5CBI

Durante ese periodo se espera cielo mayormente nublado y tormentas acompañadas por actividad eléctrica, por lo que las condiciones podrían complicar los traslados y las actividades programadas al aire libre.

Las precipitaciones dejarán acumulaciones estimadas de 15 a 29 milímetros. Aunque el boletín no presenta una distribución específica por alcaldías para la lluvia, señala que las tormentas pueden registrarse en diferentes sectores de la capital.

PUBLICIDAD

El gráfico meteorológico muestra que la probabilidad de precipitaciones aumentará alrededor de las 15:00 horas. Las lluvias podrían continuar durante la tarde y perder intensidad paulatinamente después de las 21:00 horas.

Para la madrugada del lunes se espera cielo parcialmente nublado, aunque la dependencia capitalina anticipó que mañana volverán a presentarse lluvias fuertes durante la tarde.

Las tormentas de este domingo podrían ocasionar:

  • Encharcamientos en calles y avenidas.
  • Corrientes de agua sobre vialidades.
  • Reducción de visibilidad para automovilistas.
  • Caída de ramas u objetos debido al viento.
  • Afectaciones al tránsito vehicular y al transporte público.
  • Descargas eléctricas y acumulaciones de granizo.

La población deberá mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, pues las autoridades pueden emitir avisos específicos para las alcaldías donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

Norte y oriente tendrán rachas fuertes de viento

El pronóstico contempla vientos de dirección variable con velocidades sostenidas de entre 10 y 25 kilómetros por hora, además de rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

El periodo de mayor intensidad se presentará entre las 16:00 y las 18:00 horas, principalmente en las zonas norte y oriente de la capital.

En estos sectores se encuentran alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, aunque la información oficial se refiere a regiones generales y no establece una alerta individual para cada demarcación.

Las rachas pueden derribar ramas, desplazar objetos colocados en balcones y azoteas o afectar estructuras ligeras. También podrían complicar el tránsito de motociclistas y ciclistas.

Ante la combinación de lluvia y viento, se recomienda mantenerse alejado de árboles, postes, cables eléctricos, bardas, anuncios publicitarios y estructuras que presenten señales de inestabilidad.

Temperatura descenderá hasta los 14 grados

A las 14:00 horas, la estación ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza reportó una temperatura de 21 grados Celsius. La máxima estimada para este domingo será de 22 grados en la misma demarcación.

Con el inicio de las lluvias comenzará un descenso gradual:

  • Alrededor de las 15:00 horas se esperan 19 grados.
  • A las 18:00 horas, el termómetro marcará cerca de 17 grados.
  • Para las 21:00 horas, la temperatura bajará a 16 grados.
  • Durante la madrugada oscilará entre 14 y 15 grados.
  • La mínima prevista será de 14 grados Celsius en Venustiano Carranza.
  • Para el mediodía del lunes se anticipa una recuperación hasta los 21 grados.

La combinación de humedad, lluvia y viento puede generar una sensación térmica menor, especialmente durante la noche y en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

Calidad del aire es mala por partículas PM2.5

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) reportó a las 13:00 horas una mala calidad del aire, relacionada con partículas finas PM2.5.

Estas partículas pueden ingresar profundamente al sistema respiratorio, por lo que las personas sensibles deben reducir las actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre mientras persista la contaminación.

Además, el índice de radiación ultravioleta alcanzó el nivel 10, considerado muy alto. La recomendación oficial es utilizar protección adicional, incluso con el cielo nublado, debido a que la radiación puede atravesar parcialmente las nubes.

Entre las medidas de protección se encuentran usar bloqueador solar, vestir ropa de manga larga, portar sombrero o gorra y evitar exposiciones prolongadas.

Recomendaciones por lluvia, granizo y tormentas eléctricas

Ante el pronóstico de tiempo severo en la CDMX, la población puede reducir riesgos con las siguientes medidas:

  • Llevar paraguas o impermeable y utilizar calzado resistente al agua.
  • Retirar basura y objetos que puedan obstruir coladeras.
  • No cruzar calles inundadas ni corrientes de agua.
  • Evitar refugiarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.
  • Desconectar aparatos eléctricos si la lluvia se intensifica.
  • Asegurar macetas y otros objetos colocados en azoteas o balcones.
  • Conducir a baja velocidad y mantener distancia entre vehículos.
  • No intentar atravesar pasos a desnivel con acumulaciones de agua.
  • Resguardar a los animales de compañía ante el granizo.
  • Consultar las actualizaciones de la SGIRPC y las autoridades de cada alcaldía.

En caso de una emergencia relacionada con inundaciones, árboles caídos o cables eléctricos, se debe solicitar apoyo mediante el número 911.

¿La ceniza del Popocatépetl llegará a la Ciudad de México?

El semáforo de alerta del volcán Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2, correspondiente a un escenario de actividad intermedia.

La dirección prevista del viento indica que, en caso de una emisión, la pluma de ceniza se desplazaría hacia el norte.

Por ello, no se descarta que las condiciones deban ser vigiladas en zonas ubicadas en esa dirección. La trayectoria de la ceniza puede cambiar según la intensidad y altura de una eventual emisión, así como por las variaciones del viento.

Temas Relacionados

ClimaCDMXLluviamexicomexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Dar piso”: madres buscadoras denuncian amenaza durante audiencia afuera de los juzgados en Barrientos por el caso de Juan José Velázquez

Lirios Buscadores Izcalli reportó los hechos al Mecanismo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Policía Estatal

“Dar piso”: madres buscadoras denuncian amenaza durante audiencia afuera de los juzgados en Barrientos por el caso de Juan José Velázquez

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

El regreso de una mujer al lugar donde creció revela los secretos, abusos y silencios que marcaron a su familia en Violeta, obra protagonizada por Teté Espinoza

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de septiembre

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, y Moisés López comparten en redes sociales imágenes del show

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

Pensión del Bienestar 2026: adultos mayores que reciben su pago mañana lunes 7 de septiembre

Los recursos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Pensión del Bienestar 2026: adultos mayores que reciben su pago mañana lunes 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Capturan a implicado en el feminicidio de la colombiana Tatiana Vanessa en San Luis Potosí

De la amapola a los laboratorios: así cambió el mapa de la producción de drogas en Guerrero

Más de 8 horas y con 60 datos de prueba: así fue la audiencia contra los presuntos homicidas del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero: hallan nueve reactores y una tonelada de precursores químicos

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Qué fue de Aleska Génesis tras ser acusada de robo e incluso llegar a presión: la historia de la supermodelo

Always LALISA en México: fecha de estreno y preventa del documental de Lisa

Violeta: la obra de teatro que confronta los secretos y la violencia dentro de una familia

Fuerza Regida llega al concierto de BTS y desata rumores de una colaboración que ya ilusiona a los fans

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

DEPORTES

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea

Cómo quedaron las posiciones del Mundial Sub 20 Femenino en el grupo de México tras resultados de la jornada 1

El extraño caso de Leighanne Robe: jugadora que firmó con Pumas este semestre y fue presentada el fin de semana por un equipo en Inglaterra