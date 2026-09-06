Lluvia y granizo amenazan a la CDMX este domingo: ¿a qué hora iniciará el mal tiempo?

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El pronóstico del clima en la Ciudad de México para la tarde de este domingo contempla lluvias fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las condiciones de tiempo severo comenzarán durante las primeras horas de la tarde y podrían prolongarse hasta la noche.

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El ambiente pasará de cálido a templado conforme aumente la nubosidad y comiencen las precipitaciones. La temperatura máxima prevista es de 22 grados Celsius, mientras que el acumulado de lluvia oscilará entre 15 y 29 milímetros.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este domingo?

La SGIRPC pronosticó lluvias fuertes y posible caída de granizo entre las 15:00 y las 21:00 horas en la Ciudad de México.

Durante ese periodo se espera cielo mayormente nublado y tormentas acompañadas por actividad eléctrica, por lo que las condiciones podrían complicar los traslados y las actividades programadas al aire libre.

Las precipitaciones dejarán acumulaciones estimadas de 15 a 29 milímetros. Aunque el boletín no presenta una distribución específica por alcaldías para la lluvia, señala que las tormentas pueden registrarse en diferentes sectores de la capital.

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El gráfico meteorológico muestra que la probabilidad de precipitaciones aumentará alrededor de las 15:00 horas. Las lluvias podrían continuar durante la tarde y perder intensidad paulatinamente después de las 21:00 horas.

Para la madrugada del lunes se espera cielo parcialmente nublado, aunque la dependencia capitalina anticipó que mañana volverán a presentarse lluvias fuertes durante la tarde.

Las tormentas de este domingo podrían ocasionar:

Encharcamientos en calles y avenidas.

Corrientes de agua sobre vialidades.

Reducción de visibilidad para automovilistas.

Caída de ramas u objetos debido al viento.

Afectaciones al tránsito vehicular y al transporte público.

Descargas eléctricas y acumulaciones de granizo.

La población deberá mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, pues las autoridades pueden emitir avisos específicos para las alcaldías donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

Norte y oriente tendrán rachas fuertes de viento

El pronóstico contempla vientos de dirección variable con velocidades sostenidas de entre 10 y 25 kilómetros por hora, además de rachas cercanas a 50 kilómetros por hora.

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El periodo de mayor intensidad se presentará entre las 16:00 y las 18:00 horas, principalmente en las zonas norte y oriente de la capital.

En estos sectores se encuentran alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, aunque la información oficial se refiere a regiones generales y no establece una alerta individual para cada demarcación.

Las rachas pueden derribar ramas, desplazar objetos colocados en balcones y azoteas o afectar estructuras ligeras. También podrían complicar el tránsito de motociclistas y ciclistas.

Ante la combinación de lluvia y viento, se recomienda mantenerse alejado de árboles, postes, cables eléctricos, bardas, anuncios publicitarios y estructuras que presenten señales de inestabilidad.

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Temperatura descenderá hasta los 14 grados

A las 14:00 horas, la estación ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza reportó una temperatura de 21 grados Celsius. La máxima estimada para este domingo será de 22 grados en la misma demarcación.

Con el inicio de las lluvias comenzará un descenso gradual:

Alrededor de las 15:00 horas se esperan 19 grados.

A las 18:00 horas , el termómetro marcará cerca de 17 grados.

Para las 21:00 horas , la temperatura bajará a 16 grados.

Durante la madrugada oscilará entre 14 y 15 grados.

La mínima prevista será de 14 grados Celsius en Venustiano Carranza.

Para el mediodía del lunes se anticipa una recuperación hasta los 21 grados.

La combinación de humedad, lluvia y viento puede generar una sensación térmica menor, especialmente durante la noche y en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

Calidad del aire es mala por partículas PM2.5

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) reportó a las 13:00 horas una mala calidad del aire, relacionada con partículas finas PM2.5.

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Estas partículas pueden ingresar profundamente al sistema respiratorio, por lo que las personas sensibles deben reducir las actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre mientras persista la contaminación.

Además, el índice de radiación ultravioleta alcanzó el nivel 10, considerado muy alto. La recomendación oficial es utilizar protección adicional, incluso con el cielo nublado, debido a que la radiación puede atravesar parcialmente las nubes.

Entre las medidas de protección se encuentran usar bloqueador solar, vestir ropa de manga larga, portar sombrero o gorra y evitar exposiciones prolongadas.

Recomendaciones por lluvia, granizo y tormentas eléctricas

Ante el pronóstico de tiempo severo en la CDMX, la población puede reducir riesgos con las siguientes medidas:

Llevar paraguas o impermeable y utilizar calzado resistente al agua.

Retirar basura y objetos que puedan obstruir coladeras.

No cruzar calles inundadas ni corrientes de agua.

Evitar refugiarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.

Desconectar aparatos eléctricos si la lluvia se intensifica.

Asegurar macetas y otros objetos colocados en azoteas o balcones.

Conducir a baja velocidad y mantener distancia entre vehículos.

No intentar atravesar pasos a desnivel con acumulaciones de agua.

Resguardar a los animales de compañía ante el granizo.

Consultar las actualizaciones de la SGIRPC y las autoridades de cada alcaldía.

En caso de una emergencia relacionada con inundaciones, árboles caídos o cables eléctricos, se debe solicitar apoyo mediante el número 911.

¿La ceniza del Popocatépetl llegará a la Ciudad de México?

El semáforo de alerta del volcán Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2, correspondiente a un escenario de actividad intermedia.

La dirección prevista del viento indica que, en caso de una emisión, la pluma de ceniza se desplazaría hacia el norte.

Por ello, no se descarta que las condiciones deban ser vigiladas en zonas ubicadas en esa dirección. La trayectoria de la ceniza puede cambiar según la intensidad y altura de una eventual emisión, así como por las variaciones del viento.

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