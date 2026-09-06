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El papa León XIV pidió que la mediación de EEUU entre Rusia y Ucrania de “frutos concretos” para terminar la guerra

En la plaza de San Pedro, el pontífice dijo que siguió con “ánimo dolorido” la nueva escalada entre Moscú y Kiev, y reclamó que los contactos para reanudar negociaciones abran una vía diplomática

El papa León XIV pidió diálogo tras denunciar los ataques contra ciudades e infraestructuras civiles de Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
El papa León XIV pidió diálogo tras denunciar los ataques contra ciudades e infraestructuras civiles de Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
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El papa León XIV pidió diálogo este domingo tras expresar su preocupación por los recientes ataques contra ciudades e infraestructuras civiles de Ucrania, que causaron la muerte de personas inocentes.

Después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice dijo que siguió con “ánimo dolorido” las noticias sobre la nueva escalada de violencia y aseguró que su corazón se une al sufrimiento de la población ucraniana.

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León XIV pidió que se detenga la violencia y la destrucción en Ucrania, donde los ataques contra áreas urbanas e infraestructuras civiles han dejado víctimas entre la población. El pontífice reclamó que los contactos para retomar las negociaciones permitan abrir una vía diplomática y reducir el impacto de la guerra sobre quienes viven desde hace años en un clima de angustia y miedo.

“Con ánimo dolorido he seguido las noticias de los violentos ataques que han afectado recientemente a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes”, afirmó el papa.

León XIV expresó en el Ángelus del Vaticano su preocupación por la escalada de violencia y por la muerte de personas inocentes en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
León XIV expresó en el Ángelus del Vaticano su preocupación por la escalada de violencia y por la muerte de personas inocentes en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

El pontífice formuló un nuevo llamamiento a “poner fin a la violencia”, “detener la destrucción” y abrir los corazones “al diálogo y a la paz”.

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También expresó su deseo de que los esfuerzos emprendidos en los últimos días para reanudar las negociaciones den “frutos concretos”. “Espero que los esfuerzos emprendidos en estos días para reanudar las negociaciones abran espacio a la diplomacia”, concluyó.

La escalada militar y los contactos diplomáticos

Las palabras de León XIV se produjeron durante una nueva escalada de la guerra, marcada por la intensificación de los ataques rusos contra zonas urbanas e infraestructuras y por un elevado número de víctimas civiles. Rusia lanzó la madrugada de este domingo 108 drones contra Ucrania y volvió a golpear Zaporizhzhia durante la noche posterior al anuncio de una tregua temporal, en un ataque que dejó un civil muerto y al menos tres heridos en esa ciudad del sureste del país, según informaron autoridades ucranianas.

Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a golpear Zaporizhzhia durante la noche posterior al anuncio de una tregua temporal, en un ataque que dejó un civil muerto y al menos tres heridos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a golpear Zaporizhzhia durante la noche posterior al anuncio de una tregua temporal, en un ataque que dejó un civil muerto y al menos tres heridos. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que las defensas lograron derribar o neutralizar 82 drones, entre ellos aparatos del tipo Shahed y otros modelos, además de seis artefactos S8000 Banderol. Pese a ello, las autoridades registraron impactos en 11 lugares y la caída de restos en otros siete puntos.

En Zaporizhzhia, los ataques con vehículos aéreos no tripulados alcanzaron zonas residenciales. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) informó que murió un hombre de 74 años y que otras tres personas, dos mujeres y un hombre, resultaron heridas.

De acuerdo con el DSNS, se produjeron incendios en un departamento y en un balcón de dos edificios de varias plantas. Los equipos de emergencia evacuaron a 16 residentes de uno de esos inmuebles.

El papa también pidió que “prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo” y, al concluir el Ángelus, solicitó acompañamiento para el inicio del nuevo curso tras la pausa estival.

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