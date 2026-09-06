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Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a atacar Zaporizhzhia en medio de la visita de EEUU a Moscú y Kiev

Las autoridades ucranianas informaron que un hombre de 74 años murió y otras tres personas resultaron lesionadas tras impactos en zonas residenciales, con incendios en viviendas, evacuaciones y daños en una oficina pública

Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a atacar Zaporizhzhia en medio de una tregua temporal. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a atacar Zaporizhzhia en medio de una tregua temporal. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
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Rusia lanzó 108 drones contra Ucrania y volvió a golpear Zaporizhzhia durante la noche posterior al anuncio de una tregua temporal, en un ataque que dejó un civil muerto y al menos tres heridos en esa ciudad del sureste del país, según informaron autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que las defensas lograron derribar o neutralizar 82 drones, entre ellos aparatos del tipo Shahed y otros modelos, además de seis artefactos S8000 Banderol. Pese a ello, las autoridades registraron impactos en 11 lugares y la caída de restos en otros siete puntos.

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En Zaporizhzhia, los ataques con vehículos aéreos no tripulados alcanzaron zonas residenciales. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) informó que murió un hombre de 74 años y que otras tres personas, dos mujeres y un hombre, resultaron heridas.

De acuerdo con el DSNS, se produjeron incendios en un departamento y en un balcón de dos edificios de varias plantas. Los equipos de emergencia evacuaron a 16 residentes de uno de esos inmuebles.

El ataque ruso en Zaporizhzhia dejó un hombre muerto, tres heridos e impactos en zonas residenciales del sureste de Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El ataque ruso en Zaporizhzhia dejó un hombre muerto, tres heridos e impactos en zonas residenciales del sureste de Ucrania. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Además, en otros dos puntos se incendiaron el techo de una vivienda particular, un garaje y un automóvil. Las autoridades también reportaron daños en un edificio administrativo.

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El nuevo bombardeo se conoció después de que Volodimir Zelensky y Vladimir Putin anunciaran una suspensión temporal de ataques sobre Moscú y Kiev, en medio de una nueva ronda de contactos promovida por Estados Unidos.

Según el gobierno ucraniano, la tregua regía desde este sábado hasta el lunes y contemplaba la suspensión de ataques aéreos contra ciudades involucradas en el proceso de negociación. Zelensky dijo que la decisión fue comunicada tras una conversación con enviados del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario ucraniano sostuvo que su gobierno estaba dispuesto a respetar esa pausa con la expectativa de una medida recíproca por parte de Rusia. Sin embargo, antes de que se consolidara el cese temporal, denunció bombardeos rusos contra los aeropuertos de Kiev y Boríspil.

Kiev vinculó los ataques con la visita de enviados de la Casa Blanca

Zelensky afirmó que esos ataques estaban relacionados con los preparativos para la llegada de representantes estadounidenses a Ucrania. Según dijo, Rusia intentó condicionar la logística del viaje en momentos en que Washington busca abrir una nueva instancia de negociación.

Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú este sábado para reunirse con Putin. (EFE)
Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú este sábado para reunirse con Putin. (EFE)

El espacio aéreo ucraniano permanece cerrado a la aviación civil desde el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, las visitas oficiales al país suelen realizarse por tren o carretera desde países vecinos. La tregua temporal abría la posibilidad de una llegada aérea directa si existían garantías de seguridad.

Witkoff y Jared Kushner llegaron a Kiev este domingo en su primera visita a Ucrania para mantener conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra con Rusia, un día después de reunirse con Vladimir Putin en Moscú.

Witkoff y Kushner llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana. Está previsto que mantengan conversaciones con el presidente Volodimir Zelenski.

Duranre su paso por Rusia, ambos fueron recibidos por Kiril Dmítriev, emisario del Kremlin para la cooperación económica con Estados Unidos, quien ya había mantenido contactos previos con Witkoff.

Según trascendió, los mediadores estadounidenses habían pedido garantías de seguridad a ambas partes. Después de ese planteo, Zelensky anunció la suspensión provisional de los bombardeos aéreos contra territorio ruso.

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