Colombia

Agmeth Escaf arremetió contra Enrique Gómez tras pelea del senador con Eva Rey sobre el aborto en Colombia: “Pura pose de macho cavernícola”

El líder de Salvación Nacional defendió una política centrada en la protección de la vida, mientras la periodista preguntó por embarazos de niñas violadas

Agmeft Escaf respaldó a la periodista y cuestionó las posiciones de hombres sobre los derechos reproductivos de las mujeres - crédito Me Vale/YouTube - @agmethescaf/X
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El senador y líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, sostuvo que Colombia requiere “una agenda de protección de la vida” durante una entrevista con la periodista Eva Rey en su programa digital Me Vale. La conversación derivó en un intercambio sobre el aborto, el acceso a anticonceptivos, los embarazos adolescentes y los casos de niñas víctimas de violencia sexual.

Rey planteó una pregunta sobre los alcances de la posición de Gómez y le consultó si dejaría el tema “en supuestos”. El dirigente cuestionó el enfoque de la periodista y le respondió que ella presentaba el asunto “siempre en negativo”.

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La conductora negó tener una agenda propia y respondió entre risas: “Yo no tengo agenda”. Gómez le pidió que se calmara, aunque Rey afirmó que mantenía la tranquilidad durante el diálogo.

El senador señaló que, en democracia, todas las personas tienen derecho a exponer sus posturas. “Yo la planteo en positivo”, expresó, antes de insistir en que, a su juicio, el país necesita una política de protección de la vida.

- crédito Me Vale/YouTube
La discusión entre Enrique Gómez y Eva Rey por los embarazos producto de violación - crédito Me Vale/YouTube

Eva Rey preguntó por los casos de niñas violadas que quedan embarazadas

La periodista buscó precisar qué medidas incluiría esa propuesta. “¿Protección es qué?”, preguntó Rey, quien también le consultó con qué alternativa quedaría conforme el líder político.

Gómez respondió con una referencia a los métodos anticonceptivos y afirmó que nunca antes había existido una mayor disponibilidad de mecanismos de anticoncepción a menor costo. Rey interrumpió para señalar que ese acceso no alcanza a todos los sectores de la población.

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La presentadora mencionó los embarazos adolescentes y los casos de niñas violadas que quedan embarazadas en Colombia. “Tú lo sabes”, le dijo a Gómez, al señalar que esa realidad forma parte de la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El senador rechazó esa caracterización. “Estás completamente equivocada”, afirmó. Rey volvió a formular la pregunta de manera directa: “¿No hay niñas violadas que quedan embarazadas?”.

Gómez intentó referirse a los accesos existentes en Colombia, pero la periodista le pidió no convertir el intercambio en una discusión. “Yo te pregunto y tú me respondes”, expresó.

Agmeth Escaf criticó a Enrique Gómez tras su entrevista con Eva Rey - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @agmethescaf/X
Agmeth Escaf criticó a Enrique Gómez tras su entrevista con Eva Rey - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @agmethescaf/X

Gómez habló de una proporción menor al 3% del total de abortos

Durante la entrevista, Enrique Gómez sostuvo que los abortos practicados a niñas víctimas de violación representarían una proporción menor frente al total de procedimientos. Según dijo, esa cifra “puede ser menos del 3%”.

Rey volvió a llevar la conversación al caso concreto y preguntó si esas niñas podrían abortar. La consulta quedó sin una respuesta definitiva. Gómez inició una explicación y pidió “cuantifiquemos bien las cosas”.

La periodista reaccionó con una expresión de incredulidad y le repreguntó: “¿De verdad, no?”. El senador retomó su intervención con la frase “nunca antes en la historia de Colombia”, aunque el fragmento difundido no incluyó el desarrollo posterior de esa idea.

El debate se centró en dos posiciones. Gómez defendió una agenda enfocada en la protección de la vida y en la disponibilidad de anticonceptivos. Rey insistió en que la discusión debía contemplar situaciones de embarazo adolescente y violencia sexual contra menores.

Enrique Gómez debatió con Eva Rey sobre aborto y recibió críticas de Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/X
Enrique Gómez debatió con Eva Rey sobre aborto y recibió críticas de Agmeth Escaf - crédito @agmethescaf/X

Agmeth Escaf cuestionó a Gómez y respaldó a la periodista

Después de la entrevista, Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico, publicó un mensaje en X en el que criticó las intervenciones de dirigentes hombres sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en este caso la postura del líder de Salvación Nacional Enrique Gómez.

“Señorones: dejen de opinar sobre los úteros de las mujeres”, escribió Escaf. También cuestionó que algunos sectores hablen sobre decisiones reproductivas sin referirse, según su planteamiento, a la responsabilidad de los hombres frente a la anticoncepción y la crianza.

El congresista vinculó esa discusión con los hogares sin presencia paterna en Colombia. Afirmó que varios opositores al aborto “tampoco aportan nada a la crianza de sus propios hijos”.

Escaf calificó esas posturas como “pura pose de macho cavernícola” y sostuvo que las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres corresponden a ellas. Su publicación terminó con un mensaje dirigido a Rey: “Gracias, Eva, por poner en su sitio a @Enrique_GomezM”.

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