La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre de 2026, la tensión continúa en La Casa de los Famosos México. Los habitantes esperan la sexta gala de eliminación, que definirá quién se convierte en el siguiente expulsado de la temporada.

Las conversaciones giran alrededor de las votaciones y de las estrategias que cada grupo podría aplicar en las próximas semanas. El ambiente también arrastra las diferencias que surgieron por la limpieza de la casa, la protesta de Cynthia Klitbo y los desacuerdos relacionados con la salvación.

A la expectativa por la eliminación se suma la posible llegada de un nuevo habitante. Galilea Montijo confirma que habrá una incorporación durante la gala dominical, por lo que los participantes anticipan un cambio en la dinámica del reality.

Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México: