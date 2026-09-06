México

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Guardar

Durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre de 2026, la tensión continúa en La Casa de los Famosos México. Los habitantes esperan la sexta gala de eliminación, que definirá quién se convierte en el siguiente expulsado de la temporada.

Las conversaciones giran alrededor de las votaciones y de las estrategias que cada grupo podría aplicar en las próximas semanas. El ambiente también arrastra las diferencias que surgieron por la limpieza de la casa, la protesta de Cynthia Klitbo y los desacuerdos relacionados con la salvación.

A la expectativa por la eliminación se suma la posible llegada de un nuevo habitante. Galilea Montijo confirma que habrá una incorporación durante la gala dominical, por lo que los participantes anticipan un cambio en la dinámica del reality.

Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México:

12:56 hsHoy

Critican a Diego de Erice por polémico gesto contra Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Un video difundido en X muestra al presentador molesto tras la decisión de Schutz de elegir presupuesto para los habitantes en lugar de su salvación

Diego de Erice sostiene un letrero en una pantalla gigante mientras Memo Schutz conduce en el foro del programa La Casa de los Famosos México. (X)
Diego de Erice sostiene un letrero en una pantalla gigante mientras Memo Schutz conduce en el foro del programa La Casa de los Famosos México. (X)

Un video de la gala de salvación de La Casa de los Famosos México 2026 ha puesto los reflectores sobre Diego de Erice. El presentador es blanco de críticas en redes sociales por un controvertido gesto presuntamente dirigido hacia Memo Schutz.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026En Vivo24/7mexico-noticiasmexico entretenimiento

Últimas noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de septiembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 6 de septiembre

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 6 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 6 de septiembre

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Es ilegal grabar con un robot aspirador? Un hombre lo hizo con su esposa y terminó en la cárcel

¿Es ilegal grabar con un robot aspirador? Un hombre lo hizo con su esposa y terminó en la cárcel

Paradoja del mercado automotor argentino: los modelos más vendidos cuestan 62% más que los más baratos

Por qué Amazon aún no ha lanzado Leo, su internet satelital para competir con Starlink

Qué cambia en la salud intestinal de las mujeres después de los 40

La ‘papelera secreta’ de WhatsApp: El ajuste que permite eliminar archivos pesados sin borrarlos de la galería

INFOBAE AMÉRICA

Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez

La asociación guatemalteca de exportadores lanza Made in Guatemala para posicionar sus ventas externas

"Dormíamos en la cocina con el horno abierto": Michael B. Jordan reveló cómo sus padres le ocultaron la pobreza en la que creció

Expertos independientes alertan por órdenes en Honduras: “Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir”

DEPORTES

Franco Colapinto larga en el puesto 7 con su Alpine el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto larga en el puesto 7 con su Alpine el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El estremecedor accidente en una de las curvas más peligrosas del mundo que terminó con un auto partido a la mitad

Inexperiencia, trabajo y éxito: el entrenador que pasó de un concurso de televisión a la Champions League

El tenso cara a cara entre Messi y una figura de otra selección en el empate del Inter Miami: la jugada que provocó el cruce

Tomás Etcheverry va por los cuartos de final del US Open ante Alex Michelsen: hora y cómo verlo en vivo