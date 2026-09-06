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US Open 2026: cuándo y dónde ver los octavos de final desde México

Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Elena Rybakina y Aryna Sabalenka lucen como los favoritos para quedarse con el título

Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Elena Rybakina y Aryna Sabalenka lucen como los favoritos para quedarse con el título. (Europa Press)
Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Elena Rybakina y Aryna Sabalenka lucen como los favoritos para quedarse con el título. (Europa Press)
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Los cruces de octavos de final del US Open ya quedaron definidos y, tanto en la rama varonil como en la femenil, los tenistas se alistan para la recta final del último Grand Slam de la temporada.

Zverev y Alcaraz, favoritos antes las bajas

Alexander Zverev no enfrentará a ningún tenista Top 20 hasta semifinales. ( REUTERS/Eduardo Munoz)
Alexander Zverev no enfrentará a ningún tenista Top 20 hasta semifinales. ( REUTERS/Eduardo Munoz)

Con un cuadro marcado por ausencias y varias sorpresas en las primera rondas, , Alexander Zverev y Carlos Alcaraz llegan a esta ronda como los grandes favoritos del torneo.

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En el caso del alemán, mostró algunas dificultades físicas en los primeros dos encuentros donde tuvo que exigirse al máximo para superar tanto a Lorenzo Sonego como a Quentin Halys.

Sin embargo, ya en su encuentro de tercera ronda mostró una mejoría notable al vencerlo al chileno Alejandro Tabilo en sets corridos, lo cual confirma su posición como uno de los favoritos.

Por el otro lado, Carlos Alcaraz llegó a este torneo con algunas dudas tras venir de una lesión que lo marginó de las canchas desde abril. Sin embargo, el español ha mostrado estar en condiciones para poder refrendar la corona en Nueva York.

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A la vez, una camada de cinco estadounidenses todavía con vida intentará aprovechar el impulso de jugar en casa para buscar coronarse en el evento y dar la sorpresa ante su afición.

El poderío latino en esta ronda estará representado por Francisco Cerundolo, quien viene dar una gran sorpresa al remontar una desventaja de 0-2 contra Taylor Fritz en cinco sets..

A continuación, te presentamos cuáles son los cruces de octavos de final en la rama varonil:

Domingo 6 de septiembre

  • Tommy Paul (Estados Unidos) vs Carlos Alcaraz (España): 12:00 horas / Arthur Ashe Stadium
  • Alex Michelsen (Estados Unidos) vs Tomás Etcheverry (Argentina) : 12:30 horas /Grandstand
  • Daniil Medvedev (Rusia) vs Frances Tiafoe (Estados Unidos): 13:00 horas/Louis Armstrong Stadium
  • Ben Shelton (Estados Unidos) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia) : 17:00 horas/ Arthur Ashe Stadium

Lunes 7 de septiembre

  • Francisco Cerundolo (Argentina) vs Alexander Blockx (Bélgica): Horario y cancha por definir
  • Arthur Gea (Francia) vs Botic van de Zandschulp (Países Bajos) : Horario y cancha por definir
  • Alexander Zverev (Alemania) vs Luciano Darderi (Italia): Horario y cancha por definir
  • Karen Khachanov (Rusia) vs Learner Tien (Estados Unidos): Horario y cancha por definir

Ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de cada uno de los encuentros.

Competencia en la WTA

Elena Rybakina avanza a octavos de final en el US Open 2026. (Reuters/Jerry Lai=
Elena Rybakina avanza a octavos de final en el US Open 2026. (Reuters/Jerry Lai=

Con cada edición del torneo de la WTA se abre nuevamente a un pronóstico reservado, pues el circuito femenino vive una etapa de jerarquías claras pero también de sorpresas posibles.

Algunas jugadoras como Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Iga Świątek llegan con el cartel de favoritas gracias a su potencia, consistencia y el nivel mostrado a lo largo de la temporada.

Sin embargo, atrás vienen otras tenistas empujando muy fuerte como Coco Gauff y Jessica Pegula, quienes buscarán aprovechar el apoyo del público para coronarse en casa..

A la vez, el torneo atrae a figuras con recorrido como Naomi Osaka y jóvenes promesas que buscan consolidarse como Iva Jovic y Mirra Andreeva.

Mirra Andreeva avanza a tercera ronda del US Open 2026. (Reuters/Geoff Burke)
Mirra Andreeva avanza a tercera ronda del US Open 2026. (Reuters/Geoff Burke)

Esa mezcla entre favoritismo establecido, crecimiento local y jóvenes aspirantes compone la receta de un torneo abierto y atractivo.

A continuación, te presentamos cómo está compuesto el cuadro en la rama femenina:

Domingo 6 de septiembre

  • Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs Taylor Townsend (Estados Unidos) 9:30 horas / Arthur Ashe Stadium
  • Marta Kostyuk (Ucrania) vs Linda Noskova (República Checa) : 10:30 horas /Louis Armstrong Stadium
  • Jessica Pegula (Estados Unidos) vs Sorana Cirstea (Rumania) : 14:40 horas/Louis Armstrong Stadium
  • Anna Kalinskaya (Rusia) vs Emma Navarro (Estados Unidos) : 18:40 horas/ Arthur Ashe Stadium

Lunes 7 de septiembre

  • Iga Swiatek (Polonia) vs Qinwen Zheng (China): Horario y cancha por definir
  • Iva Jovic (Estados Unidos) vs Coco Gauff (Estados Unidos) : Horario y cancha por definir
  • Naomi Osaka (Japón) vs Elena Rybakina (Kazajistán): Horario y cancha por definir
  • Mirra Andreeva (Rusia) vs Anastasia Potapova (Austria): Horario y cancha por definir

Hay que estar al pendientes a lo largo del día para la actualización sobre las canchas y horarios para los encuentros del lunes tanto en la rama masculina como en la femenina.

Cuándo y dónde ver en vivo los juegos

Cada uno de los encuentros podrán disfrutarse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

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