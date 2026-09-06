Gran Premio de Italia: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera donde compite Checo Pérez

El Gran Premio de Italia se disputa este domingo 6 de septiembre a las 7:00 horas tiempo del centro de México) en el circuito de Monza, donde Pierre Gasly partirá desde la pole position tras una destacada actuación en la clasificación.
Sergio “Checo” Pérez larga desde la posición 17 y busca remontar para conseguir su mejor resultado de la temporada, en un año complicado para Cadillac.
En pocas líneas:
¡Bandera roja y accidente de Charles Leclerc!
Vaya impacto contra el muro del piloto de Ferrari en una de las curvas y el accidente causa que entre el auto de seguridad.
Kimi remonta posiciones
Después de haber largado en lugar 20, Kimi Antonelli ya marcha en la decimotercera posición y sigue buscando remontar posiciones en búsqueda de subir al podio en la carrera de casa.
Russell rebasa a Gasly
Apenas en la primera vuelta de la carrera, George Russell ya rebasó a Pierre Gasly y toma la punta de la carrera.
Checo Pérez conservó la decimoséptima posición.
Cars y Rayo McQueen se hacen presentes en el Gran Premio de Monza
El Gran Premio de Italia también contará con la presencia de Rayo McQueen, protagonista de la película Cars, como parte de la celebración por los 20 años de su estreno.
La Fórmula 1 y Disney preparan una vuelta de honor en el circuito de Monza para el auto número 95. La activación forma parte de la alianza entre ambas marcas, denominada “Fuel the Magic”.
El homenaje incluye una decoración especial para el Safety Car de Mercedes-AMG, inspirada en el universo de Cars. Rayo McQueen aparecerá con una imagen adaptada a la Fórmula 1 durante las actividades del fin de semana.
Cómo partirá la parrilla de salida
A continuación, te presentamos las posiciones en las que largarán los pilotos para la carrera:
- Pierre Gasly — Alpine
- George Russell — Mercedes
- Charles Leclerc — Ferrari
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Max Verstappen — Red Bull Racing
- Oscar Piastri — McLaren
- Franco Colapinto — Alpine
- Lando Norris — McLaren
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Oliver Bearman — Haas
- Nico Hülkenberg — Audi
- Carlos Sainz — Williams
- Esteban Ocon — Haas
- Yuki Tsunoda — Racing Bulls
- Valtteri Bottas — Cadillac
- Sergio “Checo” Pérez — Cadillac
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Lance Stroll — Aston Martin
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Liam Lawson — Red Bull Racing
- Alexander Albon — Williams
El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, largará desde el fondo de la parrilla debido a cambios que realizó en la unidad de potencia de su coche.