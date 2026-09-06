Gran Premio de Italia: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera donde compite Checo Pérez

El piloto mexicano entrará a pista en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El Gran Premio de Italia se disputa este domingo 6 de septiembre a las 7:00 horas tiempo del centro de México) en el circuito de Monza, donde Pierre Gasly partirá desde la pole position tras una destacada actuación en la clasificación.

Sergio “Checo” Pérez larga desde la posición 17 y busca remontar para conseguir su mejor resultado de la temporada, en un año complicado para Cadillac.