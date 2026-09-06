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Gran Premio de Italia: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera donde compite Checo Pérez

El piloto mexicano entrará a pista en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1

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El piloto mexicano entrará a pista en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
El piloto mexicano entrará a pista en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El Gran Premio de Italia se disputa este domingo 6 de septiembre a las 7:00 horas tiempo del centro de México) en el circuito de Monza, donde Pierre Gasly partirá desde la pole position tras una destacada actuación en la clasificación.

Sergio “Checo” Pérez larga desde la posición 17 y busca remontar para conseguir su mejor resultado de la temporada, en un año complicado para Cadillac.

En pocas líneas:

13:10 hsHoy

¡Bandera roja y accidente de Charles Leclerc!

Vaya impacto contra el muro del piloto de Ferrari en una de las curvas y el accidente causa que entre el auto de seguridad.

13:07 hsHoy

Kimi remonta posiciones

Después de haber largado en lugar 20, Kimi Antonelli ya marcha en la decimotercera posición y sigue buscando remontar posiciones en búsqueda de subir al podio en la carrera de casa.

13:06 hsHoy

Russell rebasa a Gasly

Apenas en la primera vuelta de la carrera, George Russell ya rebasó a Pierre Gasly y toma la punta de la carrera.

Checo Pérez conservó la decimoséptima posición.

13:02 hsHoy

Cars y Rayo McQueen se hacen presentes en el Gran Premio de Monza

El Rayo McQueen se hace presente en Monza (Disney)
El Rayo McQueen se hace presente en Monza (Disney)

El Gran Premio de Italia también contará con la presencia de Rayo McQueen, protagonista de la película Cars, como parte de la celebración por los 20 años de su estreno.

La Fórmula 1 y Disney preparan una vuelta de honor en el circuito de Monza para el auto número 95. La activación forma parte de la alianza entre ambas marcas, denominada “Fuel the Magic”.

El homenaje incluye una decoración especial para el Safety Car de Mercedes-AMG, inspirada en el universo de Cars. Rayo McQueen aparecerá con una imagen adaptada a la Fórmula 1 durante las actividades del fin de semana.

12:52 hsHoy

Cómo partirá la parrilla de salida

Pierre Gasly sorprendió con su Pole Position. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Pierre Gasly sorprendió con su Pole Position. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

A continuación, te presentamos las posiciones en las que largarán los pilotos para la carrera:

  1. Pierre Gasly — Alpine
  2. George Russell — Mercedes
  3. Charles Leclerc — Ferrari
  4. Lewis Hamilton — Ferrari
  5. Max Verstappen — Red Bull Racing
  6. Oscar Piastri — McLaren
  7. Franco Colapinto — Alpine
  8. Lando Norris — McLaren
  9. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  10. Gabriel Bortoleto — Audi
  11. Oliver Bearman — Haas
  12. Nico Hülkenberg — Audi
  13. Carlos Sainz — Williams
  14. Esteban Ocon — Haas
  15. Yuki Tsunoda — Racing Bulls
  16. Valtteri Bottas — Cadillac
  17. Sergio “Checo” Pérez — Cadillac
  18. Fernando Alonso — Aston Martin
  19. Lance Stroll — Aston Martin
  20. Kimi Antonelli — Mercedes
  21. Liam Lawson — Red Bull Racing
  22. Alexander Albon — Williams

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, largará desde el fondo de la parrilla debido a cambios que realizó en la unidad de potencia de su coche.

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