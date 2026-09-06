Cómo es la misteriosa isla que apareció de repente en un lago de Canadá y desapareció semanas después

La formación de unos 70 por 140 metros fue registrada durante semanas en el embalse del norte de Columbia Británica (Facebook)

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Una isla cubierta de árboles apareció y desapareció durante semanas en el embalse de Williston, en el norte de Columbia Británica, Canadá, sin que nadie pudiera ubicarla con precisión. El fenómeno, informado por el medio alemán Deutsche Welle (DW), desconcertó a vecinos, científicos y a la empresa eléctrica encargada de gestionar la zona.

La formación flotante medía aproximadamente 70 por 140 metros —unos 9.800 metros cuadrados, casi una hectárea— y estaba cubierta de vegetación frondosa sin ningún signo de intervención humana. Su aparición, su desaparición de las imágenes satelitales y su posterior hallazgo a kilómetros de distancia despertaron una búsqueda que llegó hasta otros países.

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Especialistas analizan las imágenes de la isla

El desplazamiento de una isla de vegetación de 9.800 metros cuadrados en el embalse de Williston, en Canadá, responde al aumento del nivel del agua y la fuerza del viento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras imágenes circularon en agosto, cuando un navegante registró la formación desde el agua. El material llegó a manos de Rocky Avery, residente de la zona, que lo difundió en redes sociales. Avery declaró a CBC que en cuatro décadas viviendo en Canadá jamás vio algo parecido.

La empresa eléctrica B.C. Hydro, que administra la presa W.A.C. Bennett —una construcción que retiene las aguas del río Peace para generar energía hidroeléctrica— y el embalse de Williston, recibió las imágenes con cautela. Su portavoz, Bob Gammer, explicó al mismo medio que la proliferación de videos generados con inteligencia artificial lleva a tomar con reservas cualquier imagen que circula en internet. Las dudas se disiparon cuando los satélites confirmaron la existencia de la isla: una imagen del 21 de julio la ubicó a unos 100 kilómetros al oeste de la presa.

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La isla desapareció de los satélites el 5 de agosto y reapareció 30 kilómetros después

Las capturas orbitales dejaron de mostrar la plataforma el 5 de agosto y la incertidumbre terminó a finales de mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 5 de agosto, la formación dejó de aparecer en las imágenes satelitales. En ese momento, nadie podía asegurar si se había hundido o derivado hacia un sector más protegido de la orilla. La incógnita se resolvió a finales de agosto, cuando B.C. Hydro confirmó que la isla encalló en la entrada norte del brazo de Ospika, a unos 30 kilómetros de su última ubicación conocida.

La búsqueda llegó incluso fuera de Canadá. Según CBC, Finlay Farquhar, residente en el Reino Unido y vinculado a la ingeniería de radio, siguió el rastro por su cuenta con herramientas satelitales de acceso público hasta identificar la nueva posición de la isla.

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En cuanto al desplazamiento, Gammer descartó que la corriente fuera la responsable —avanza muy despacio en ese tramo del embalse— y apuntó al viento como el factor capaz de mover una masa de ese tamaño por aguas abiertas.

Un invierno de nevadas abundantes y el llenado inusual del embalse explican el origen de la isla

El portavoz Bob Gammer sostuvo que el flujo en ese tramo avanza muy despacio, mientras que las ráfagas sobre aguas abiertas podrían mover una masa de casi una hectárea cubierta de vegetación (Captura de video)

La hipótesis más aceptada apunta a los niveles excepcionales del agua. Tras un invierno con abundantes nevadas y un verano lluvioso, el embalse de Williston se llenó por completo por primera vez en 14 años, lo que llevó a B.C. Hydro a abrir los aliviaderos en junio y julio. Según Gammer, el proceso pudo haber comenzado mucho antes: restos de árboles y materiales se acumularon en un sector protegido y, con el tiempo, formaron una base sobre la que creció vegetación. La crecida extraordinaria habría desprendido el conjunto y lo dejó flotando.

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John Clague, geólogo de la Universidad Simon Fraser, agrega que la erosión acumulada volvió más inestables algunas zonas de la orilla, a lo que se suman los vientos fuertes que generan oleaje y afectan los árboles cercanos a la costa. Por su parte, Natalie Kramer Anderson, investigadora de National Geographic especializada en acumulaciones de troncos, sostiene que grandes depósitos de madera pueden mantenerse durante décadas y servir de base para el crecimiento de nueva vegetación.

En paralelo, Rebecca Helm, ecóloga marina de la Universidad de Georgetown, ubica el fenómeno en un contexto más amplio: a su juicio, este tipo de islas era más frecuente antes de que la actividad humana modificara los procesos naturales que favorecían su formación. “Esta isla parece más un viejo fantasma que un nuevo fenómeno sorprendente, algo que los humanos solían ver con mucha más frecuencia”, declaró Helm a National Geographic.

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Casos similares existen en otros puntos del planeta: en Wisconsin, una formación conocida como ‘Forty Acre Bog’ debe ser apartada cada año para que no derive hacia un puente; en el lago Victoria, en África, estructuras parecidas interfieren con infraestructuras hidroeléctricas.

Por ahora, B.C. Hydro no planea tomar medidas drásticas, aunque continuará monitoreando la zona con imágenes satelitales y avisos de los vecinos. Gammer fue claro con quienes quieran acercarse: es posible llegar en barco, fotografiarla o usar un dron, pero no pisarla.