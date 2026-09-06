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Israel lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano e instó a evacuar Arab Salim

La ofensiva surgió luego de que el grupo terrorista lanzara dos drones contra soldados de las FDI. “Esto constituye una flagrante violación por parte de la organización”, afirmó el Ejército israelí

Las FDI lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano (AP/Mohammed Zaatari/Archivo)
Las FDI lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano (AP/Mohammed Zaatari/Archivo)
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El Ejército israelí informó este domingo que lanzó una nueva operación en el sur del Líbano tras un ataque con drones de Hezbollah contra soldados israelíes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y ordenó evacuar sectores de la localidad de Arab Salim.

“Terroristas de la organización terrorista Hezbollah lanzaron dos drones contra soldados de las FDI que operaban en la Zona de Seguridad en el sur del Líbano”, señaló el Ejército en un comunicado. La institución agregó que no recibió informes sobre militares israelíes heridos.

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“Esto constituye una flagrante violación por parte de la organización terrorista Hezbolá. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando en el sur del Líbano”, justificaron las FDI.

En un segundo mensaje, difundido en árabe a través de Telegram, el Ejército israelí pidió a los residentes de Arab Salim que abandonen la zona ante la previsión de nuevos ataques. “Usted se encuentra cerca de una instalación perteneciente a la organización terrorista Hezbollah, contra la cual operarán las FDI”, decía la advertencia.

“El FDI está actuando ahora y también lo hará en el futuro con fuerza frente a los intentos repetidos de la organización terrorista de dañar a nuestras fuerzas”, destacó el Ejército vía X.

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Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de los militares israelíes en el sur del Líbano
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El viernes pasado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la “conquista” de la cresta de Ali Tahar, una altura del sur de Líbano que, según afirmó, consolida el control militar israelí sobre esa zona fronteriza. En ese sentido, aseguró que la posición permite observar gran parte del área y que allí Hezbollah mantenía un centro de mando subterráneo y depósitos de armas.

“Los túneles de Ali Tahar servían como centro de mando para los ataques contra nuestras fuerzas y la región de Galilea (norte de Israel), y al mismo tiempo como puesto de mando final para la defensa de la región de Nabatiye (sur del Líbano), de vital importancia para Hezbollah; de ahí su importancia estratégica”, subrayó el funcionario en un videocomunicado en hebreo difundido a la prensa.

El titular de Defensa señaló que la toma de esa elevación constituye “la culminación de la fase de consolidación” de la presencia militar israelí en el sector. Katz vinculó ese avance con la maniobra israelí hacia la línea antitanque, la toma de Beaufort y el refuerzo del despliegue en otras crestas de la zona. Esas posiciones, indicó, permiten dominar el terreno y proteger a las localidades de Galilea, en el norte de Israel.

El ministro afirmó que el Ejército israelí avanzará ahora con la neutralización de los túneles. Sostuvo que las instalaciones ya están “limpias de terroristas”. Las fuerzas israelíes reorganizarán además su dispositivo táctico para mantener el control de la cima e impedir que Hezbollah vuelva a instalarse en ese lugar, añadió Katz.

Soldados israelíes observan hacia el Líbano desde un mirador en la frontera entre Israel y el Líbano, el 21 de agosto de 2026 (REUTERS/Avi Ohayon)
Soldados israelíes observan hacia el Líbano desde un mirador en la frontera entre Israel y el Líbano, el 21 de agosto de 2026 (REUTERS/Avi Ohayon)

Líbano quedó involucrado en la guerra de Medio Oriente en marzo, después de que Hezbollah, respaldado por Irán, atacara a Israel. La respuesta israelí incluyó bombardeos aéreos y una incursión terrestre con el fin de erradicar la amenaza para su población.

La violencia disminuyó después de la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sobre el conflicto, en junio, y de un acuerdo marco entre Israel y Líbano a fines de ese mes.

Tras el tratado, las fuerzas israelíes comenzaron a operar dentro de una “zona de seguridad” declarada de forma unilateral, que se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio libanés, a lo largo de la frontera. Las autoridades de Líbano informaron el sábado que ataques israelíes causaron la muerte de cuatro personas en el sur y el este del país.

(Con información de EFE)

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