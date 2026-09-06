Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump. (Europa Press)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España por la crisis migratoria de Ceuta. En una publicación en sus redes sociales, acusó este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de tener “cero” control sobre la frontera con Marruecos y calificó de “triste” la situación: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”, escribió.

Es la tercera vez que Trump, que ha criticado a Sánchez en numerosas ocasiones, se refiere a la entrada masiva de migrantes a Ceuta, procedentes de Marruecos. El presidente estadounidense ya había hablado del tema el pasado jueves, cuando describió a España como “un país arruinado”. También se refirió a la crisis en la ciudad autónoma en los primeros días del cruce de unos 80.000 migrantes, al atribuir su llegada a “leyes débiles” y a “una mala gestión” del Ejecutivo. En esas declaraciones, sostuvo que las autoridades españolas “no sabían qué hacer” ante la llegada masiva de personas y mencionó una interpretación según la cual una sentencia del Tribunal Supremo español de julio prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado, un asunto que el Gobierno de España citó más tarde como ejemplo de los bulos que promovieron el cruce masivo.

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Trump vinculó ese jueves la crisis migratoria en España con la que, a su juicio, afronta el Reino Unido, utilizando esa comparación para reabrir su choque con el Gobierno de Pedro Sánchez por el gasto en defensa y por la posición española dentro de la OTAN. “He tenido mis propios problemas con España porque España no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No pagan lo que deberían pagar. Es muy triste”, ha dicho durante esa conversación", añadió en una entrevista ante la cadena británica GB News. Trump dijo que esperaba que en otros países como el Reino Unido, “donde también tienen sus propios problemas”, la situación “no sea tan visible”, y afirmó: “No es común que miles de personas invadan tu país sin permiso. Nunca había visto nada igual”.

El choque con España por el gasto militar

El origen de ese enfrentamiento se remonta a la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en 2025, donde los aliados acordaron elevar de forma progresiva hasta el 5% del PIB los recursos destinados a defensa y seguridad de cara a 2035. España se opuso a asumir ese objetivo.

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El 25 de junio de 2025, Trump respondió con dureza a esa negativa. “Me gusta España, es un lugar estupendo y su gente es maravillosa, pero España es el único país de todos los que se niega a pagar. Quieren aprovecharse un poco, pero tendrán que compensarnos con acuerdos comerciales, porque no voy a permitirlo”, dijo entonces.

Donald Trump califica la situación migratoria en España como una “catástrofe” y una “invasión”, y advierte que Estados Unidos podría enfrentar una crisis aún mayor si los republicanos no ganan las próximas elecciones, a pesar de las medidas fronterizas implementadas durante su mandato.

Pedro Sánchez defendió por su parte que alcanzar ese 5% no solo sería “irrazonable”, sino también “contraproducente”. El presidente del Gobierno sostuvo además que el nivel de inversión previsto por su Ejecutivo bastaba para cumplir con las capacidades comprometidas con la Alianza. En una carta remitida en junio de 2025, el líder socialista fijó por escrito esa posición: “Es el derecho legítimo de cada Gobierno decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios. Como aliado soberano, elegimos no hacerlo”.

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El desencuentro entre ambos gobiernos no se ha limitado al debate militar. El pasado marzo, el Gobierno se negó a permitir el uso de las bases españolas de Rota y Morón por parte de fuerzas estadounidenses. A partir de ahí, Trump llegó a ordenar al Tesoro norteamericano “cortar completamente” el comercio con España por considerar al país un “socio terrible”.