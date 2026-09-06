Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este sábado 5 de septiembre de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Número ganador: 4862

Quinta balota: 6

Así puedes jugar a la lotería del Chontico

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

PUBLICIDAD

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los obstáculos que enfrenta Abelardo de la Espriella para aprobar su presupuesto de $634,9 billones

Las dudas se concentran en el origen del aumento, el nivel de endeudamiento y los recortes que plantea el Ejecutivo para corregir las cuentas públicas, mientras varios partidos políticos mantienen reparos frente al monto y la distribución de los recursos para 2027

Los obstáculos que enfrenta Abelardo de la Espriella para aprobar su presupuesto de $634,9 billones

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 5 de septiembre

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 5 de septiembre

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 5 de septiembre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del sábado 5 de septiembre

Familia en Tunja esperó varios días por el levantamiento del cuerpo de una mujer fallecida en casa

La falta de certeza sobre las causas del fallecimiento obligó a gestionar una autopsia clínica, mientras las autoridades buscaban alternativas para realizar el procedimiento

Familia en Tunja esperó varios días por el levantamiento del cuerpo de una mujer fallecida en casa

Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: revisa el número y signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Zion Hwang agradeció a De la Espriella tras solicitarle la nacionalidad colombiana: “Presidente, lo quiero mucho”

Zion Hwang agradeció a De la Espriella tras solicitarle la nacionalidad colombiana: “Presidente, lo quiero mucho”

Oasis aterriza en los cines de Colombia: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

Sebastián Yatra habló sobre el conflicto de Tini Stoessel con su padre: esto dijo

Adriana Lucía respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor: “Tú no estás por encima de la ley”

Yina Calderón retomó el gimnasio y habló de la cicatriz que le dejaron los biopolímeros: “Se me dificulta”

Deportes

Se quedaron sin arco por culpa del portero: así fue como lo desarmó en pleno partido de Leones vs. Atlético FC

Se quedaron sin arco por culpa del portero: así fue como lo desarmó en pleno partido de Leones vs. Atlético FC

Deportivo Pereira vs. Millonarios: hora y dónde ver el debut de Alberto Gamero con los azules

Richard Ríos ya recibió la “bendición” de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: este fue el gesto del portugués al colombiano

La selección Colombia femenina tendrá dos nuevos amistosos de preparación para el Mundial 2027: este será el rival

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez reapareció tras ser hospitalizado en Medellín: “Me están observando”