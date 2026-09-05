Agreden a elementos de la SSPC en Veracruz mientras realizaban investigación: mueren dos y hieren a uno, informa Harfuch

Elementos de seguridad, vestidos con uniforme táctico oscuro, se desplazan en vehículos patrulla por una vía urbana.

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Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) murieron y uno más resultó herido al ser atacados con disparos por miembros de la delincuencia organizada durante la madrugada de este sábado, mientras realizaban labores de investigación en Omeaca, Veracruz.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, por medio de un mensaje emitido en su cuenta de X.

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Harfuch lamentó el hecho y aseguró que la persona que resultó lesionada recibe atención médica y cuenta con el respaldo de la institución.

Además, expresó su pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de los elementos fallecidos y reconoció su compromiso y valentía con la protección de la ciudadanía.

Harfuch aseguró que desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables, y agradeció el apoyo inmediato y la coordinación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y autoridades locales de Oaxaca.

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(X @OHarfuch)

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, concluyó el mensaje.

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